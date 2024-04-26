Тим Цзю проведёт бой с американским нокаутëром. Ортис побил рекорд самого Тайсона

Старший сын Кости Цзю — Тим Цзю — планирует вернуться в ринг в августе. По информации СМИ, экс-чемпион мира в первом среднем весе проведёт бой против непобеждённого американца Вëрджила Ортиса. Сам Тим уже успел обратиться к Ортису, которому предстоит провести поединок против Томаса Дулорме.

«К твоему сведению, я не буду никого ждать. Я сам творю свою судьбу. Сделай свою работу в эти выходные, Вëрджил, и мы проведем бой, который войдет в историю», — написал Цзю в социальных сетях.

Тим Цзю недавно потерпел первое поражение в карьере. Он проводил защиту чемпионского пояса WBO, а также поединок за вакантный титул WBC против Себастьяна Фундоры. В первых двух раундах Тим смотрелся хорошо, однако затем получил серьёзную сечку, которая весь бой заливала ему лицо кровью и вмешалась в ход боя. Цзю проиграл раздельным решением судей и лишился титула чемпиона. Теперь Тим намеревается вернуться в ринг и доказать всем, что то поражение было случайным.

«Ортис — очень хороший боец. Это сложный и опасный бой. Но в этом дивизионе много опасных боëв. А Тим Цзю — современный воин. Он никого не боится, идëт прямо в огонь и снова покажет всеми миру, что находится на пути к величию», — отметил промоутер Тима Джордж Роуз в интервью Fox News Australia.

В соперники Тим действительно получил хорошего боксёра. Вëрджил, в отличие от Цзю, имеет за плечами солидную любительскую карьеру. В 2013 году он стал серебряным призёром чемпионата США, а в 2016 году — серебряным призёром престижного турнира «Золотые перчатки». Всего Ортис провёл 140 боëв на любительском уровне, в которых одержал 120 побед.

Вëрджил Ортис Фото: Ethan Miller/Getty Images

В профессионалах Ортис дебютировал в 2016 году и сделал это очень мощно. В первых четырёх боях Вëрджил добыл четыре победы, причём все они были одержаны нокаутом в первом раунде. В дальнейшем Ортис продолжал демонстрировать свою нокаутирующую мощь, финишировал всех своих соперников и параллельно завоëвывал второстепенные титулы. В 2021 году американец стал обладателем пояса WBO International в полусреднем весе, провёл две защиты и стал обязательным претендентом на пояс. Но, не получив титульный шанс, Ортис перешёл в первый средний вес. В своём последнем поединке он нокаутировал Фредрика Лоусона в первом раунде. Всего же на его счету 20 боёв, в которых одержаны 20 побед, и все — нокаутом! Фантастическая статистика, по этому показателю Ортис обошёл Майка Тайсона, у которого на старте карьеры было 19 побед нокаутом подряд, а в случае досрочной победы над Томасом Дулорме он превзойдёт и серию Артура Бетербиева, у которого на счету 20 нокаутов подряд.

Вот такого мощного соперника выбрал себе Тим Цзю, вновь рискуя: второе поражение подряд может выкинуть Цзю из титульной гонки. При этом победа над Ортисом, который занимает первое место в рейтинге WBA, вернёт Тима на вершину рейтингов.

Но для того, чтобы бой Цзю и Ортиса состоялся, Вëрджилу необходимо в ближайшие выходные одолеть Томаса Дулорме. После этого команды наверняка начнут переговоры и быстро подпишут контракты.

Тим Цзю Фото: Louis Grasse/Getty Images

Если же у Ортиса что-то пойдёт не по плану, то на замену Вëрджилу готов выйти топовый российский представитель первого среднего веса Магомед Курбанов. Курбанов уже давно мечтает о бое с Тимом и в очередной раз заявил об этом.

«Я готов выйти на замену! Турки Аль аш-Шейх, Эдди Хирн, RCC Boxing, DAZN, знайте: если у Ортиса или кого-то ещë возникнут проблемы, я готов выйти на бой! Дайте знать, когда выезжать, виза есть, у меня всë готово», — заявил Магомед Курбанов.