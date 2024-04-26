Анкалаева снова оставят без титульника? У UFC есть другой кандидат на бой с Перейрой

После UFC 300 и впечатляющей победы Алекса Перейры над бразильцем Джамалом Хиллом подвис вопрос — кто станет следующим претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе?

Хилл справедливо был первым в очереди, так как он бывший чемпион, который потерял пояс без боя. А на юбилейном турнире также выступили ещё два полутяжеловеса из топа — Александар Ракич и Иржи Прохазка. Чешский самурай совсем недавно был нокаутирован Перейрой, так что его не учитывали в титульных раскладах. А вот у Ракича шансы были, которые он упустил, проиграв Иржи. Казалось бы, идеальный и максимально справедливый вариант — Магомед Анкалаев.

Российский боец оперативно отреагировал на победу Перейры и заявил о титульных претензиях: «Поздравляю, Алекс. Давай проведём бой в Абу-Даби. Я нокаутирую его в первом раунде. У этого мужика слабый подбородок».

И в принципе всё располагало к такому варианту. Во-первых, Анкалаев не проигрывает 12 боёв подряд, его уже просто стыдно продолжать морозить. А во-вторых, сам Перейра заявил, что не особо заинтересован в реванше с Прохазкой, и добавил, что хочет увидеть бой между Иржи и Джамалом. Это был бы полноценный претендентский поединок, где могли определить нового претендента, но в итоге Хилл получил бой с восьмым номером дивизиона Халилом Раунтри на UFC 303, и, соответственно, на время он самоустранился из титульной гонки.

Джамал Хилл Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Остаются Анкалаев и Прохазка. И здесь в дело вступают сразу несколько нюансов. Во-первых, Магомед просит бой в Абу-Даби. Логично с его стороны, но абсурдно, так как нечемпион должен ехать «в гости» к претенденту. Скорее всего, здесь право выбора у Перейры и, конечно, у UFC. Для Абу-Даби у них и без того есть идеальный мейн-ивент — реванш Махачева (если пройдёт Порье) с Царукяном. Объективно говоря, для турниров в условном Лас-Вегасе это не самый интересный бой. И на контрасте с этим есть Прохазка, который вообще выражал готовность биться даже на UFC 301: ««Хочу подраться за пояс. После моей победы на UFC 300 мне кажется, что сейчас для меня имеет смысл только титульный бой. Я хотел бы вернуться как можно скорее. Если мне предложат бой с Алексом, я буду готов встретиться с ним через две недели на турнире в Бразилии».

Это вполне подходит Перейре, который не хочет ждать конца года и собирается вернуться в октагон пораньше: «Я не хочу драться в конце года. Мне хочется выйти в октагон раньше, но, судя по словам Магомеда, можно говорить, что он будет не готов. Этот парень очень сложный. Честно говоря, мне необходимо принять решение, что лучше делать дальше. Моя цель — драться, но я не слишком хорошо разбираюсь в организационных вопросах».

Другой момент заключается в том, что Анкалаеву уже предлагали бой с Перейрой на UFC 300. Но российский боец отказался, а в руководстве UFC этого очень не любят и вполне могут «наказать», отодвинув от титульника.

«Этот бой [Перейры и Хилла] для меня особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но, так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться. Я уже долго в этом спорте и не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – завоевать пояс», — говорил Анкалаев.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

И пока всё выглядит так, что Магомеда снова оставят без титульного боя. Яркий самурай в лице Иржи Прохазки интересен для UFC гораздо больше, чем более классный, но молчаливый Анкалаев. Справедливости ради Магомед прогрессирует в этом направлении, обращает на себя внимание, но этого пока не хватает.

Вывеска Перейра — Прохазка, очевидно, нравится фанатам в США (основной пласт аудитории, который платит за билеты и PPV) гораздо больше, нельзя это игнорировать. Анкалаеву, похоже, придётся либо просто ждать своей очереди, либо встречаться с победителем поединка Хилл — Раунтри.

Сейчас Магомед выражает готовность ломать претендентов до тех пор, пока не доберётся до пояса, и это не может не радовать: «Неважно, сколько людей мне придётся нокаутировать, чтобы получить свой титул, я сделаю это и стану чемпионом, продолжайте выстраивать их в очередь».

Такое упорство обязательно будет вознаграждено титульным поединком. Но чем раньше, тем лучше.