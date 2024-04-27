Русская Кувалда снова в деле. После удара Кудряшова аргентинца пришлось откачивать

В ночь на 27 апреля в Москве прошёл очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера стал четырёхраундовый поединок в тяжёлом весе между российским боксёром Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Леонардо Робутти.

Кудряшов не так давно, в начале марта, выступил на боксёрском турнире в белгородском Губкине и нокаутировал там американца Деандре Севеджа. До этого бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA разобрался с Сэмом Шумейкером. На профессиональном ринге Кудряшов прославился своей нокаутирующей мощью — неслучайно он носит прозвище Русская Кувалда. Однако за пределы России Дмитрий выбирался крайне редко, а потому ограничился титулами WBC Silver и WBA International. Бой с Робутти был для Кудряшова хорошей возможностью продолжить победную серию.

Аргентинский боксёр, в свою очередь, не стал известным на мировой арене и, как и Дмитрий, боксировал в основном в родных стенах. Рекорд Леонардо — 11-6. Однако в 2022 году Робутти заглядывал в Россию и проводил поединок с Георгием Юновидовым, где потерпел поражение. В декабре прошлого года аргентинец одержал победу над соотечественником Маурисио Каседо. С таким бэкграундом Робутти вернулся в Россию для поединка с Кудряшовым.

Дмитрий занял центр ринга с первых секунд, но Робутти очень резво включился и выдал серию мощнейших ударов, прижав россиянина к канатам. Кудряшов уходил в глухую защиту, но даже в таком положении пропустил несколько чистых и очень плотных панчей. Переждав наступление, Дмитрий перехватил инициативу и начал работать первым номером.

Робутти держался, но ближе к концу первого раунда стал проваливаться в атаках и пропускать всё более тяжёлые удары. Сначала Кудряшов попал левой навстречу, аргентинца сильно повело, и россиянин добил соперника мощнейшим левым хуком. Глухой нокаут от Русской Кувалды.

От такого потрясения Робутти пришлось откачивать целым консилиумом врачей. Даже потребовалось кислородная маска. Кудряшов вновь напомнил всем, как он умеет бить и вырубать соперников. Сила никуда не делась, так что хочется видеть Дмитрия в деле почаще.