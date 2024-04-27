Контракт Макгрегора с UFC истекает. Как промоушену удержать главную звезду

Конор Макгрегор — с отрывом главная звезда UFC, даже несмотря на наличие в промоушене такой глыбы, как Джон Джонс. Американец, безусловно, легенда и, возможно, лучший боец в истории смешанных единоборств, но с точки зрения статуса звезды он всё же уступает Конору.

Турниры, которые возглавляет Макгрегор, бьют все рекорды по доходам и продажам PPV, каждое действие Ноториуса обсуждается, а его грядущее возвращение станет одним из главных событий года. Это при том, что Конор давно не бился, проиграл в последнем поединке и вылетел из рейтингов.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Согласно словам самого бойца, у него осталось всего два боя по текущему контракту. Об этом он рассказал в очередной раз после выхода фильма «Дом у дороги»: «У меня осталось ещё два боя по контракту с UFC. Сейчас я веду переговоры. Когда закончится работа по раскрутке фильма «Дом у дороги» с моим участием, когда закончится празднование Дня Святого Патрика, я устрою себе изоляцию. И буду работать над возвращением в октагон. Я очень этого хочу. Сейчас идёт первая четверть 2024 года. Впереди ещё большая часть года».

А когда фильм добился определённого успеха, то Макгрегор очень туманно отвечал о возможном продолжении карьеры в октагоне: «Новый контракт с UFC? Нам нужно будет поговорить. Не уверен, что они знают, что мне предложить. Голливуд выстроился в очередь. На самом деле я могу сыграть множество ролей. Подумайте, в каком количестве фильмов я мог бы сняться. Я действительно чувствую, что могу сыграть любую роль».

Для UFC потеря такой звезды — большой удар. Да, сейчас в силу выгодного контракта с ESPN не так важны продажи PPV, но Дана Уайт не просто так каждый год заявляет, что болельщики будут в шоке от ивентов и готовящихся боёв. Макгрегор — важная составляющая таких анонсов. Так, в прошлом году его затащили в шоу The Ultimate Fighter, в этом он уже будет биться с Майклом Чендлером.

Однозначно в UFC будут предпринимать какие-то действия, чтобы сохранить главную звезду на более долгий срок, иначе есть риск, что Конор просто дважды отобьётся в этом году и станет свободным агентом. Это потеря и с точки зрения репутации. Но большой вопрос, как можно заинтересовать Макгрегора и мотивировать его подписать новый контракт.

Конор Макгрегор и Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Дана Уайт как-то уже коротко и ёмко высказывался о подобных сложностях: «Вы, ребята, должны понять, что у Макгрегора куча денег. У него и у Хабиба куча денег, поэтому этих парней трудно вернуть в октагон».

Деньги вряд ли станут реальной мотивацией для Конора, потому что, как он и сказал, есть возможность сняться в фильме и получить не меньше, а то и больше. К тому же Макгрегор заявлял, что стал самым высокооплачиваемым дебютантом Голливуда. Тогда что может удержать Конора в спорте?

Вероятно, наследие, о котором бойцы очень часто говорят. То, что можно оставить после себя в истории промоушена. Макгрегор и без того легенда и будущий член Зала славы, первый двойной чемпион и обладатель множества других достижений. Но сейчас он будет биться в полусредней весовой категории и потенциально может после победы потребовать титульник. Это идёт вразрез со всеми рейтингами, но для Макгрегора действуют особые правила, которые не применяются в случае с условным Белалом Мухаммадом. Если Конор победит Чендлера и потребует титульный бой в полусреднем дивизионе, то UFC обязательно на это пойдёт. Разумеется, с условием продления контракта.

Во-первых, потому что это Конор. Во-вторых, сам промоушен подаст такой поединок под соусом того, что впервые боец UFC отправляется в поход за третьим поясом. Большая история и большая раскрутка, так что идеально с точки зрения. Это то, ради чего Макгрегор подпишет новый контракт. В дальнейшем он может его и не выполнить, такие случаи нередки. Не так давно Джон Джонс подписал соглашение на восемь боёв, но крайне сомнительно, что он выйдет в октагон больше одного или двух раз.

Так и с Конором. Он может подписать контракт, побороться за то, чтобы стать чемпионом в трёх весовых категориях, а потом при желании уйти. И все в таком случае останутся в плюсе. Возможно, эти переговоры продолжатся уже после UFC 303.