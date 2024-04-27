«Выступаем под нашим флагом. Честно и откровенно». Фархутдинов — о ЧЕ по боксу и сборной

В Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля проходит чемпионат Европы по боксу, где также выступает сборная России. Главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов в интервью «Чемпионату» оценил уровень турнира, рассказал об отношениях в команде и ответил на вопрос о том, мешает ли политика развитию бокса в стране.

— Как вам уровень чемпионата Европы?

— Уровень высокий, очень много чемпионов и призёров чемпионата мира, Европы. Очень много титулованных боксёров со всех стран. Мы подготовили действительно очень хороший, сильный состав нашей команды. Ребята уже принимали участие в чемпионатах мира, 90% состава — призёры ЧМ, чемпионы России. Готовились в три этапа, провели подготовку в горах, на среднегорье. Команда сильная. Самое главное то, что ребята понимают, что мы выступаем под российским флагом, гимном. Всё в команде честно, откровенно смотрим друг другу в глаза, никаких закулисных разговоров нет. Дружба в команде хорошая.

— В некоторых европейских СМИ писали, что уровень чемпионата Европы недостаточно высокий, что не все приехали.

— Две команды не приехали. Уровень действительно высокий, очень сильные команды здесь: Ирландия, у Болгарии все чемпионы, Грузия, Армения, все сильнейшие приехали. Нам решили вопрос по допуску с флагом и гимном, это для нас большая честь. Будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей, вся команда достойная.

Виктор Фархутдинов Фото: РИА Новости

— В 2004-2008 годах все в сборной были заслуженные мастера спорта, а сейчас всего три таких человека. Говорит ли это о падении уровня?

— У нас сейчас пять человек могут стать заслуженными мастерами спорта, пять человек — призёры чемпионата мира. Если станут чемпионами Европы, то ещё пять человек добавится. Не хочу сравнивать, помню всех советских чемпионов. На сегодняшний день все молодцы, стараются, не хочу ничего сравнивать. Команда сильная, идём к цели, готовимся к Играм дружбы, готовимся к БРИКСу. У нас уровень подготовки высокий, и сравнивать бы не хотелось. И там сильнейшие боксёры были, и здесь сильнейшие. Поколение не слабее. Я рад, что и советские боксёры сильнейшие, и 2004-й, и 2008 год, и на сегодняшний день тоже сильные боксёры. Стараемся показывать высокий уровень бокса, главное, что в команде есть дружба, понимание. У нас все чемпионы, все тут заслуженно, нет ни одного такого, кого взяли не по заслугам. Достойный капитан, все стремимся к медалям.

— Нынешняя ситуация мешает развитию бокса? Вся эта политика — удар для любителей бокса?

— В политику не лезем, стараемся выступать везде. Политических вопросов не касаемся. Бокс — один из сильнейших видов спорта, мы выступаем под флагом и с гимном нашей страны. Это не так просто, я понимаю. Многие страны, может, были против, но все нас принимают, мы со всеми общаемся. С тренерским составом всех стран общаемся через переводчика. И командами друг друга поздравляем, и отношения со всеми странами хорошие. У нас все хорошо, общаемся, вместе чай пьем, вместе тренируемся, готовимся. Много и полупрофессиональных боёв проводим со всеми странами, у нас не было никогда такого, чтобы мы с кем-то конфликтовали. Всё отлично.

— Некоторые боксёры сборной сказали, что на такую Олимпиаду, как сейчас, они бы даже не хотели ехать. Вы тоже к этому так относитесь?

— Да. У нас есть ещё сильнее соревнования, Всемирные игры дружбы. Около 40 стран подтвердили участие, это для всех бесплатные соревнования, плюс премиальные… Не хочу говорить о финансах, но для ребят это стимул очень серьёзный. И здесь у нас хорошие премиальные. По возможности мы даём ребятам бои, где можно чуть-чуть заработать. Они в обойме нашего любительского и полупрофессионального бокса, всё у нас хорошо.