Чемпионат Европы по боксу: российские парни идут за золотом в Сербии! LIVE

Сегодня, 28 апреля, в Белграде (Сербия) пройдёт финальный день на мужском чемпионате Европы по боксу. Девять спортсменов из России сразятся за золотые медали. Первым выступит Эдмонд Худоян, соперником которого станет Барегам Харутюнян. Затем в ринг выйдут Дмитрий Двали и Биллал Беннама. У Эдуарда Саввина на пути встанет Хавьер Ибаньес Диас. Всеволод Шумков и Радослав Симеонов Росенов разыграют ещё один комплект наград. Габила Мамедова проверит на прочность Александру Парашчив. Тархан Идигов будет биться с Лашей Гурули. Джамбулат Бижамов подерётся с Рами Мофидом Киваном. Шарабутдин Атаев попытается поставить в тупик Алексея Алфёрова. А последним из россиян будет биться Муслим Гаджимагомедов, которого ждёт Нарек Манасян.

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