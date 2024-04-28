Чемпионат Европы по боксу: российские парни идут за золотом в Сербии! LIVE

Сегодня, 28 апреля, в Белграде (Сербия) пройдёт финальный день на мужском чемпионате Европы по боксу. Девять спортсменов из России сразятся за золотые медали. Первым выступит Эдмонд Худоян, соперником которого станет Барегам Харутюнян. Затем в ринг выйдут Дмитрий Двали и Биллал Беннама. У Эдуарда Саввина на пути встанет Хавьер Ибаньес Диас. Всеволод Шумков и Радослав Симеонов Росенов разыграют ещё один комплект наград. Габила Мамедова проверит на прочность Александру Парашчив. Тархан Идигов будет биться с Лашей Гурули. Джамбулат Бижамов подерётся с Рами Мофидом Киваном. Шарабутдин Атаев попытается поставить в тупик Алексея Алфёрова. А последним из россиян будет биться Муслим Гаджимагомедов, которого ждёт Нарек Манасян.
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😂 Гапешина: иногда бывает, что Европу выиграть легче, чем чемпионат России
Победительница чемпионата Европы по боксу среди женщин в весовой категории до 81 кг, россиянка Елена Гапешина высказалась о важности международных турниров для отечественных спортсменов.
«Да, иногда бывает, что Европу легче выиграть, чем чемпионат России, не буду скрывать. В некоторых весовых категориях чемпионат России очень тяжёлый. Мы друг друга знаем, на сборы катаемся, изучаем друг друга, знаем от а до я. А здесь выходим, соперники другие. Сам турнир показал, что был высокий уровень, но наши девочки ни в чём не уступают. Нам бы больше международных выступлений — и были бы первыми. Спасибо, что дали нам возможность выступить под флагом и с гимном. Думаю, мы хорошо о себе заявили» — передаёт слова Гапешиной корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
😱 «Это было неприятно». В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном
Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, прокомментировала инцидент, произошедший на церемонии награждения призёров чемпионата Европы по боксу Белграде (Сербия).
Напомним, гимн России, включённый в честь Юлии Чумгалаковой, прервался из-за технической ошибки, однако зрители не растерялись и допели его без музыкального сопровождения.
«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Не надо тут усматривать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, что мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда и советую делать», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
👩 В Федерации бокса России оценили выступление женской сборной на чемпионате Европы
Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, прокомментировала выступление женской сборной на чемпионате Европы — 2024 Белграде (Сербия).
«У нас не было в планах, что 10 человек выйдет в финал. Три золота — потрясающий результат для женской сборной. Конечно, хотели увидеть намного больше, но получилось так, как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки.
Сердце содрогается. В двух боях, возможно, независимые оценщики отдали бы другую сторону. Было обидно, но таковы правила бокса. Отдали — значит, отдали. Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены, каждая сказала, что где-то что-то недоработала», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть финалы чемпионата Европы по боксу у мужчин
Бои чемпионата Европы в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию финального дня чемпионата Европы по боксу у мужчин.
📣 Генсекретарь Федерации бокса России: Молдажанова — молодой боксёр, за ней будущее
Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, после завершения чемпионата Европы – 2024 среди женщин отметила выступление Альбины Молдажановой, представившей национальную команду в весовой категории до 66 кг.
Напомним, Молдажанова завоевала серебро, уступив олимпийской чемпионке Бусеназ Сюрменели в финальном поединке.
«За чей бой переживала больше всего? Наверное, за Альбину Молдажанову. Соперница у неё была очень достойная, знаменитая. Молдажанова у нас молодой боксёр. Увидите, за этой девчонкой большое будущее», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Дата и время финалов чемпионата Европы по боксу у мужчин
Финалы чемпионата Европы по боксу у мужчин состоятся 28 апреля в Белграде (Сербия). Программа стартует в 18:00 по московскому времени.
🔥 Женская сборная России победила в общем медальном зачёте на чемпионате Европы по боксу
Женская сборная России победила в общем медальном зачёте чемпионата Европы – 2024 среди женщин, который состоялся в Белграде (Сербия). На счету национальной команды три золотые медали и семь серебряных.
Золото:
Юлия Чумгалакова*, весовая категория до 48 кг;
Дарима Сандакова*, весовая категория до 70 кг;
Елена Гапешина, весовая категория до 81 кг.
Серебро:
Анастасия Кооль, весовая категория до 52 кг;
Дарья Абрамова, весовая категория до 57 кг;
Нуне Асатрян, весовая категория до 60 кг;
Елена Бабичева, весовая категория до 63 кг;
Альбина Молдажанова, весовая категория до 66 кг;
Анастасия Шамонова, весовая категория до 75 кг;
Кристина Ткачёва, весовая категория свыше 81 кг.
* стали двукратными чемпионками
Полный кард финального дня
- 48 кг. Барегам Харутюнян — Эдмонд Худоян;
- 51 кг. Атила Бернарт — Самет Гумус;
- 54 кг. Биллал Беннама — Дмитрий Двали;
- 57 кг. Хавьер Ибаньес Диас — Эдуард Саввин;
- 60 кг. Радослав Симеонов Росенов — Всеволод Шумков;
- 63.5 кг. Габил Мамедов — Александру Парашчив;
- 67 кг. Лаша Гурули — Тархан Идигов;
- 71 кг. Йован Николич — Эскерхан Мадиев;
- 75 кг. Рами Мофид Киван — Джамбулат Бижамов;
- 80 кг. Растко Шимич — Габриел Веочич;
- 86 кг. Шарабутдин Атаев — Алексей Алфёров;
- 92 кг. Муслим Гаджимагомедов — Нарек Манасян;
- 92+ кг. Айюб Гадфа Дрисси Эл Айссауи — Душан Велетич.