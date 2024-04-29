«Уровень бокса в России стал ниже». Разговор с двукратным олимпийским чемпионом

Алексей Тищенко — двукратный олимпийский чемпион и один из самых титулованных российских боксёров. В интервью «Чемпионату» Тищенко высказался о спаде любительского бокса и оценил уровень национальной команды. Кроме того, Алексей поделился мнением о том, чего не хватило Тимофею Цзю в поединке с Себастьяном Фундорой, и сделал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

— Как вам на турнире? Как вообще уровень чемпионата Европы?

— Исходя из тех условий, которые сейчас есть, лучше, чем ничего, скажем так. Приехало достаточное количество стран, почти вся Европа. Что касается женского бокса, то тут практически все основные боксёры, и конкуренция достаточно сильная. В мужском боксе немножко другая ситуация. В целом хорошо, что собралось больше 30 стран. В этой ситуации это нормально.

— Что думаете про современный любительский бокс? У него сейчас много проблем из-за политики, есть будущее вообще? С учётом появления новых организаций, перетягивания одеял на себя.

— Рано или поздно всё устаканится, придут к какому-то консенсусу. IBA сейчас очень сильно развивает профессиональную лигу, большинство хороших боксёров-профессионалов, как мы знаем, выходцы из любительского бокса. Если они будут оставаться под крылом IBA, то она может со временем перерасти в очень конкурентную организацию, которую спустя какое-то время будет не под силу переплюнуть. Если это перейдёт в те масштабы, в которые может перейти, то, думаю, с IBA другим профессиональным организациям будет очень сложно конкурировать.

— Есть мнение, что в сборной России 2004-2008 годов почти все были заслуженные мастера спорта. В нынешней только три таких человека. Можно ли говорить о падении уровня?

— Что-то, наверное, в этом есть. Возможно, сейчас не так много заслуженных мастеров, потому что не так много проводится соревнований, где они могут выполнить норматив. Но в целом, думаю, что да, уровень бокса стал немного ниже.

Алексей Тищенко Фото: rusboxing.ru

— Почему стал ниже? У нас есть какие-то проблемы или просто поколение такое выдалось, они же волнами, как правило, бывают. Или меньше людей стало заниматься боксом?

— Наверное, нет какой-то одной причины. Их несколько. И меньше людей заниматься стало, и все эти передряги, перетурбации с международными соревнованиями. Может быть, ушло то поколение тренеров именно советского бокса. Замен не так много. И, наверное, всё это вкупе и приводит к такой ситуации.

— Тимофея Цзю бой смотрели? Что испытывали вообще, как можете оценить? Это же такое разочарование.

— Да, смотрел. Я когда давал комментарий перед боем, тоже думал, что он всё-таки справится, и был как-то уверен в его опыте, мастерстве и том уровне, который ему все уже приписали. Думал, он выиграет. Бой был непростой, изначально пошёл не так. И смена соперника, и травма в начале боя. Неприятный набор. Тем не менее я считаю, что если ты достоин и настоящий чемпион, то должен подстраиваться и справляться со всеми трудностями, которые появляются. И в принципе он мог с этим справиться, наверное, не хватило опыта таких длинных и сложных боёв. В основном у него бои были недолгие, несколько поединков последних прошли всю дистанцию. Нужно было в последние пару лет больше давать ему соперников, которые могут оказывать достойное сопротивление, чтобы он мог расти. Считаю, что тут именно менеджерский просчёт в его команде. Не было достаточно конкурентных боёв.

— Цзю помешало рассечение. У Фьюри тоже недавно было рассечение. Это может играть какую-то роль или уже достаточно времени прошло? Усику есть смысл пытаться бить в это место?

— Нет, абсолютно. Думаю, там всё заживёт. Смысла не будет.

— На кого ставите?

— Когда ещё года четыре назад говорили об этом бое, я отдавал предпочтение Усику. Сейчас в этой ситуации мне кажется, что у Фьюри больше шансов на победу. Хотя бой будет очень непредсказуемый, непонятный. Сложно предсказать, кто победит. Мне почему-то кажется, что выиграет Фьюри.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

— Джошуа очень жёстко нокаутировал Нганну, и многие боксёры злорадствовали, что наконец-то показали место бойцу ММА. Вы как отреагировали?

— Примерно так же. Всё-таки бокс – это достаточно сложный вид спорта, мне кажется, нельзя прийти даже из смежного вида спорта и сразу заявлять о каких-то больших претензиях на титульные, чемпионские бои. Поэтому если ты хочешь прогрессировать в боксе, в виде спорта со многовековыми традициями, будь добр, потрать несколько лет на тренировки, на бои, на получение опыта, чтобы выйти на достойный уровень.