Поздно расцвёл и рано ушёл. Неожиданная смерть яркого чемпиона Hardcore

Начало мая омрачилось новостью о том, что скончался чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Александр Коломыцев. Только в конце прошлого года он завоевал пояс, выиграв Гран-при второго сезона, и готовился к возвращению, залечивая травму руки. Однако возвращения 37-летнего уроженца Ростова, к сожалению, не случится.

Соведущий Hardcore FC Эдуард Германский сообщил, что слухи о смерти бойца оказались правдой: «К моему огромному сожалению, новость об уходе из жизни чемпиона супертяжей Гран-при и просто хорошего, доброго и светлого человека Александра Коломыцева — правда! Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берёт, и парни с Ростова сказали, что остановка сердца… Светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком!».

В поп-ММА Коломыцев провёл совсем недолгую, но яркую и действительно очень насыщенную карьеру. А ещё он прошёл тяжёлый путь, сначала опустившись почти на самое дно, а потом дойдя до статуса чемпиона популярной организации.

Год назад Александр признавался, что к 35 годам так и не нашёл себя по-настоящему, а принцип жизни у него всё это время был «никакой». И после этого боец поставил себе цель стать чемпионом мира, пришёл с такой мыслью в зал и попросил тренера ему в этом помочь.

Александр Коломыцев Фото: Из личного архива спортсмена

В своё время у Коломыцева были и очень тёмные моменты. В институте он начал принимать наркотики, сначала лёгкие, потом тяжёлые, добавил алкоголь. Спортсмен признавался, что весил 62 килограмма, организм сдавал, и было страшно видеть себя умирающим.

Спорт спас жизнь, но в него никто не верил. Коломыцев выступал в Ростове на открытом ринге, где однажды услышал про чемпионат России по К-1. Там Александр неожиданно для себя выиграл и поверил в свои силы. После этого он начал писать во все организации: RCC, ACA, Fight Nights, но не получал ответов. Чтобы перебороть страх выходить на ринг, он начал ездить на любые соревнования. В начале 2022 года Коломыцеву подвернулся шанс дебютировать в профессионалах. Соперником на Pro FC стал Шамиль Газиев, который сейчас выступает в UFC. Александр сразу оказался под Газиевым и в итоге проиграл удушающим. Но зато после этого ему позвонили из Hardcore.

Первый бой в новой организации был с Дмитрием Минаевым. Всё было очень сумбурно и очень быстро — 14 часов дороги, четыре часа на обследование, потом Коломыцев немного отдохнул и приехал на бой. Дебют вышел удачным — победа нокаутом. Понимая, что борьба для бойца тоже нужна, Александр стал заниматься этим аспектом, но на одной из тренировок сломал локтевую кость пополам. Боец всё равно хотел выйти на бой и даже приехал, но узнал, что поединок перенесли на два месяца. Коломыцев был хуже Дениса Казакова, но победил, потому что соперник сломал палец.

Александр перебрался в Москву, одержал третью победу над Ярославом Жигулиным и начал готовиться к финалу Гран-при. Там соперником должен был стать Вячеслав Трубаров. Из-за того, что Коломыцев не дал руке нормально зажить после травмы, существовал риск получить открытый перелом. В одном из спаррингов Александр действительно сломал и лучевую, и локтевую кости. Из-за близости боя и риска вылететь из Гран-при он отказался от операции и даже угрожал выпрыгнуть из машины скорой помощи. Даже с травмой он проводил полноценные две тренировки в день.

Александр Коломыцев Фото: Из личного архива спортсмена

Перед боем, по словам Коломыцева, сломанная рука просто болталась. Сначала он работал только левой рукой, но в четвёртом-пятом раундах забыл об осторожности и стал подключать правую руку. В итоге Коломыцев выиграл решением судей и стал чемпионом Гран-при супертяжеловесов со сломанной рукой и сполна оправдал своё прозвище — Воля.

4-0 в Hardcore, пояс чемпиона и хорошие перспективы харизматичного тяжеловеса. К сожалению, карьера, которая могла сделать Коломыцева суперзвездой поп-ММА, очень быстро и трагично оборвалась.