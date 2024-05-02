Топурия решил стать самым богатым спортсменом мира. Обойти Роналду и Конора реально?

Новоиспечённый король полулёгкого дивизиона UFC Илия Топурия старается держаться в медиапространстве даже вне боёв. Испанец грузинского происхождения хочет быть новым Конором Макгрегором, поэтому часто позволяет себе различные высказывания в прессе. И некоторые из них выглядят довольно странно и нелепо. Так, Топурия заявил, что уже в следующем году станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

«У меня нет никаких сомнений, что в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Криштиану Роналду зарабатывает $ 130 млн в год? Я буду получать столько же. Честно говоря, я буду удивлён, если это не сбудется. Не сомневаюсь в себе», — сказал Илия на YouTube-канале El Podcast de Webpositer.

Говорить и верить в подобные вещи может каждый, но, конечно, ничего общего с реальностью это не имеет. Давайте разбираться. Возьмём десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes. Возглавляет этот список Криштиану Роналду, доход которого составил $ 136 млн. При этом бо́льшая часть этой суммы состоит из внефутбольных доходов: на тот момент португалец играл ещё в «Манчестер Юнайтед», и его зарплата была далеко не самой высокой даже среди футболистов. Сейчас же Роналду играет за саудовский «Аль-Наср», и его зарплата увеличилась в десятки раз, даже страшно подумать, какая сумма будет в обновлённом рейтинге, который должен быть скоро опубликован: к примеру, по версии издания Sportico в 2023 году он заработал $ 275 млн.

Но даже если брать рейтинг Forbes 2022 года, то Криштиану заработал $ 136 млн, а замкнул десятку баскетболист Кевин Дюрант, доход которого составил $ 89,1. Кстати, только у Дюранта и Роджера Федерера из десятки доход оказался меньше $ 100 млн, все остальные заработали больше. Суммы космические, и подобраться к ним кому-то из мира единоборств крайне сложно. К слову, в списке оказался только один представитель единоборств – и это, конечно, «золотой» Сауль Альварес.

Сауль Альварес Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Топурии что до Криштиану Роналду, что до Канело, что даже до Дюранта очень далеко в плане финансов. За свой самый громкий поединок – против Алекса Волкановски – испанец получил гонорар в размере… $ 350 тыс. По оценке СМИ, с учётом всех бонусов и надбавок, доход Илии составил чуть более $ 500 тыс. Прямо скажем, цифры не впечатляющие. Да, тут можно сделать оговорку, что сейчас Топурия стал чемпионом, будет получать за последующие бои процент от продажи платных трансляций. Но даже чемпионы UFC получают не так много, как представители других видов спорта. К примеру, звёздный Шон О’Мэлли заработал в последнем бою $ 2,2 млн с учётом всех выплат.

Представим, что Топурия остаётся чемпионом и проводит по три защиты титула в год – это примерно $ 6,6 млн. Даже при условии такой активности в октагоне. При этом в потенциальных соперниках у Топурии Макс Холлоуэй, уничтоживший Джастина Гэтжи, и Алекс Волкановски, жаждущий реванша. Вообще не факт, что Топурия сумеет провести хотя бы одну защиту, а поражение быстро опустит испанца с небес на землю.

Да, сейчас Топурия на пике популярности и, возможно, подпишет новые рекламные контракты. Но, конечно, у него не такая популярность, как у вышеперечисленных звёзд других видов спорта, поэтому и цифры будут совершенно другие.

Помимо этого, нужно упомянуть, что Топурия ведёт платный спортивный блог. Подписка на него стоит $ 5 в месяц, а за $ 50 в месяц можно отправлять Илии сообщения. Где-то в Саудовской Аравии от таких цифр смеётся один португальский футболист.

Илия – безусловно талантливый боец, который может стать новой звездой UFC на долгие годы. Но даже пиковая версия Макгрегора со всеми своими бизнесами не могла тягаться с доходами Роналду и других звёзд спорта, чего уж говорить про Топурию, который только-только стал чемпионом и даже не провёл ни одной защиты пояса.