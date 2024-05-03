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Сауль Альварес — Хайме Мунгия, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, следующий бой Канело, абсолютный чемпион

Грандиозный апсет или защита от доминирующего чемпиона. Где смотреть бой Канело — Мунгия
Яхья Гасанов
Превью боя Сауль Альварес — Хайме Мунгия
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Альварес обещает первый нокаут с 2021 года.

Дата и время боксёрского турнира с главным боем Канело — Мунгия

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок двух мексиканцев. Сауль Альварес, известный как Канело, будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в поединке с непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией.

Это четвёртая защита «абсолюта» от Канело, до этого он последовательно разобрался с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло. Хайме Мунгия — бывший чемпион мира в первом среднем весе, а в новой весовой категории он пока завоёвывал лишь локальные пояса. Бои основного карда начнутся в 3:00 по московскому времени. Главный бой турнира стартует не раньше 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Канело — Мунгия

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Кард турнира с главным боем Канело — Мунгия

Сауль Альварес — Хайме Мунгия;

Марио Барриос — Фабиан Майдана;

Брэндон Фигероа — Джесси Магдалено;

Эймантас Станионис — Габриэль Маэстре;

Хесус Рамос — Джоан Гонсалес;

Вито Мельницки — Рональд Круз;

Алан Давид Пикассо — Дэмьен Васкес;

Габриэль Валенсуэла — Хосе Ангуло;

Вильям Скулл — Шон Хэмфилл;

Жабин Шолле — Джулиан Бриджес;

Адриан Торрес — Арсен Погосян.

Материалы о боксёрском турнире с боем Альварес — Мунгия

Главное об участниках предстоящего ивента:
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«Канело, ты это видел?» В Мексике новый герой, который скинет Альвареса с трона «Канело, ты это видел?» В Мексике новый герой, который скинет Альвареса с трона

Прогноз на бой Канело — Мунгия

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю абсолютно не сомневается в очередной победе Канело.

«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

А промоутер Мунгии Оскар де ла Хойя считает, что его боксёр справится с вызовом.

«Альварес — великий боец, но я чувствую, что наш парень окажется лучше в этот вечер. Я действительно считаю, что Хайме получил прекрасную возможность, он способен победить Канело. Мы не могли больше ждать. Болельщики говорили: «У Мунгии почти 50-0. Когда он появится на большой сцене?» Итак, он здесь», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Канело, давненько не побеждавший досрочно, решил, что этот бой отлично подходит, чтобы прервать эту серию и финишировать соперника.

«Победа нокаутом — это всегда прекрасно, ведь так? Поэтому я думаю, что одержу победу нокаутом до восьмого раунда. Мне без разницы, моложе меня Мунгиа или старше. Меня это не волнует, потому что Канело, в конце концов, просто другой. Это очень значимый бой. Это будет историческое событие. Два мексиканца впервые сразятся за все четыре пояса. Это то, к чему я всегда стремлюсь — оставить свой след и возвысить свою страну», — сказал Канело.

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