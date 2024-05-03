Грандиозный апсет или защита от доминирующего чемпиона. Где смотреть бой Канело — Мунгия

Дата и время боксёрского турнира с главным боем Канело — Мунгия
В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок двух мексиканцев. Сауль Альварес, известный как Канело, будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в поединке с непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией.
Это четвёртая защита «абсолюта» от Канело, до этого он последовательно разобрался с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло. Хайме Мунгия — бывший чемпион мира в первом среднем весе, а в новой весовой категории он пока завоёвывал лишь локальные пояса. Бои основного карда начнутся в 3:00 по московскому времени. Главный бой турнира стартует не раньше 6:00 мск.
Прямая трансляция боя Канело — Мунгия
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
Кард турнира с главным боем Канело — Мунгия
Сауль Альварес — Хайме Мунгия;
Марио Барриос — Фабиан Майдана;
Брэндон Фигероа — Джесси Магдалено;
Эймантас Станионис — Габриэль Маэстре;
Хесус Рамос — Джоан Гонсалес;
Вито Мельницки — Рональд Круз;
Алан Давид Пикассо — Дэмьен Васкес;
Габриэль Валенсуэла — Хосе Ангуло;
Вильям Скулл — Шон Хэмфилл;
Жабин Шолле — Джулиан Бриджес;
Адриан Торрес — Арсен Погосян.
Материалы о боксёрском турнире с боем Альварес — Мунгия
Прогноз на бой Канело — Мунгия
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю абсолютно не сомневается в очередной победе Канело.
«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
А промоутер Мунгии Оскар де ла Хойя считает, что его боксёр справится с вызовом.
«Альварес — великий боец, но я чувствую, что наш парень окажется лучше в этот вечер. Я действительно считаю, что Хайме получил прекрасную возможность, он способен победить Канело. Мы не могли больше ждать. Болельщики говорили: «У Мунгии почти 50-0. Когда он появится на большой сцене?» Итак, он здесь», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Канело, давненько не побеждавший досрочно, решил, что этот бой отлично подходит, чтобы прервать эту серию и финишировать соперника.
«Победа нокаутом — это всегда прекрасно, ведь так? Поэтому я думаю, что одержу победу нокаутом до восьмого раунда. Мне без разницы, моложе меня Мунгиа или старше. Меня это не волнует, потому что Канело, в конце концов, просто другой. Это очень значимый бой. Это будет историческое событие. Два мексиканца впервые сразятся за все четыре пояса. Это то, к чему я всегда стремлюсь — оставить свой след и возвысить свою страну», — сказал Канело.