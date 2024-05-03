С сына Кости Цзю сбили чемпионский лоск. Придётся доказывать всё заново в роли андердога

3 августа должен состояться очередной поединок сына Кости Цзю – Тима. WBA санкционировала бой против американца Вёрджила Ортиса. Спортсмены сразятся за временный пояс организации в первом среднем весе. Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом для лучшего в битве Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова. Поэтому на кону будет стоять очень многое. Но нужно понимать, что это первый поединок, к которому сын Кости подходит в статусе андердога. Поражение от Себастьяна Фундоры стоило Тимофею очень дорого.

Стоит отметить, что до первого поражения старший сын Цзю действительно котировался очень высоко. На каждый новый поединок он выходил исключительно в статусе фаворита, причём с огромным преимуществом. Поэтому осечка с Фундорой стала грандиозным апсетом. После этого многие эксперты успели высказаться о том, что теперь Тиму будет очень сложно вернуться и вновь пройти весь путь вплоть до противостояния с мечты с Кроуфордом. Но Цзю с ходу принял поединок с очень непростым соперником, что может стать рискованным шагом, но принести огромную пользу для карьеры.

Правда, впервые в жизни Тимофей будет выходить на поединок в статусе андердога. Это подтверждает и мнение зарубежных экспертов, и котировки букмекеров. Видимо, Цзю придётся на время привыкнуть к тому, что фаворитом считается именно соперник. У этого есть сразу несколько причин. И складывается ощущение, что поражение от Фундоры – не главная.

Бой Тима Цзю Фото: Steve Marcus/Getty Images

На прошлой неделе Ортис выписал очередную победу. Он уверенно прошёл Томаса Дюлорме, нокаутировав соперника эффектным ударом по корпусу уже в первом раунде. Теперь профессиональный рекорд американца – 21-0. А главное, Вёрджил неизменно забирал свои победы нокаутами. Два последних были оформлены уже в первом раунде. Ортис является очень разносторонним бойцом. Он продемонстрировал, что способен и вступать в размены, и работать очень умно. Кроме того, американец практически не позволяет оппонентам доставать себя. Он классно работает с дистанции, здорово перемещается в ринге на ногах. И достать такого оппонента Тиму будет непросто.

Кроме того, теперь многие эксперты указывают на то, что на самом деле чемпионский лоск с старшего сына Цзю спал. А поединок с Фундорой вскрыл большое количество проблем.

Алексей Тищенко двукратный олимпийский чемпион по боксу «Думал, он выиграет. Бой был непростой, изначально пошёл не так. И смена соперника, и травма в начале боя. Неприятный набор. Тем не менее я считаю, что если ты достоин и настоящий чемпион, то должен подстраиваться и справляться со всеми трудностями, которые появляются. И, в принципе, он мог с этим справиться, наверное, не хватило опыта таких длинных и сложных боёв. В основном у него бои были недолгие, несколько поединков последних прошли всю дистанцию. Нужно было в последние пару лет больше давать ему соперников, которые могут оказывать достойное сопротивление, чтобы он мог расти. Считаю, что тут именно менеджерский просчёт в его команде. Не было достаточно конкурентных боёв».

Тим решился на очень рискованный вызов. Он мог побить нескольких проходных соперников и потом вернуться к вопросу реванша с Фундорой. Но вместо этого сын Кости проведёт претендентский поединок с топовым оппонентом. И теперь ему обязательно нужно побеждать. Потому что если случится вторая осечка подряд, избавиться от статуса андердога будет крайне непросто.