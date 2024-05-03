Баллотировалась в депутаты и идёт за поясом ONE. Наталья Дьячкова — новая звезда лиги

В ночь с 3 на 4 мая в Таиланде пройдет турнир ONE Fight Night 22, в главном событии которого состоится титульный поединок в женском минимальном весе по правилам муай-тай. Обладательница чемпионского пояса, 19-летняя шведка Смилла Санделл проведёт защиту против россиянки Натальи Дьячковой.

Наталья родилась в Петрозаводске и с детства занималась спортом. В 11 лет она увлеклась тайским боксом, и этот вид спорта остался с ней на всю карьеру. Хотя Дьячкова увлекалась и ушу-саньда, и кикбоксингом, но всё-таки тайский бокс был для неё приоритетом. Именно в нём она достигла всевозможных успехов, неоднократно побеждая на чемпионате России, выигрывая чемпионаты Европы и мира.

Дьячкова славилась своим ярким стилем в боях, начиная ещё с любительской карьеры. Наталья здорово работает на руках, используя свои габариты и размах рук, действует жёстко и серийно. За агрессивный и скоростной стиль Наталья получила прозвище Карельская рысь.

Наталья Дьячкова Фото: Из личного архива Дьячковой

«В 2009 году был памятный турнир, на котором я одержала три мощные победы. В качестве гостей на турнир были приглашены матери погибших военных. После третьего победного боя одна из матерей подошла ко мне и сказала, что я дерусь как рысь. Когда я вернулась домой в Петрозаводск, то в центр города выбежала настоящая рысь.

Событие попало на городские камеры, и этот год официально назвали Годом рыси. В центре установили большую надувную рысь 3-4 метра в высоту. И так совпало, что про меня стали писать как про Карельскую рысь. Мы с тренером решили, что это знак, и оставили это прозвище», — приводит слова Натальи Дьячковой пресс-служба ONE.

Отдельной главной в жизни Дьячковой была политическая карьера. Да-да, в 2016 году Наталья была членом партии «Яблоко» и даже баллотировалась в Законодательное собрание Республики Карелия. Но не сложилось. Может быть, и к лучшему: спортивная карьера Натальи пошла в гору. С 2015 года девушка выступает по профессионалам, а прошлый год стал определяющим в её карьере. Она переехала в Таиланд и подписала контракт с ведущим азиатским промоушеном ONE.

«Улетала в Таиланд покорять мир. I'll be back», — написала Дьячкова в социальных сетях.

И покорение проходит очень даже успешно. Наталья выиграла четыре поединка, два из них закончила досрочно. И это позволило ей получить титульный шанс – теперь экс-кандидат в депутаты находится в шаге от пояса ONE.

В соперницах у Натальи непростая шведка Смилла Санделл. На её счету также четыре победы в лиге, при этом Смилле всего 19 лет. Санделл довольно высокого роста для своей категории, любит зарубиться на руках, так что бой с Дьячковой обещает быть интересным.

Смилла Санделл Фото: One FC

Нужно отметить, что Смилла неожиданно провалила взвешивание, лишилась пояса и отдаст 30% своего гонорара россиянке. Наталья же не отказалась от поединка, сделала вес и готова стать новой чемпионкой ONE. Если ей это удастся, то она станет второй чемпионкой промоушена из России на данный момент вместе с Анатолием Малыхиным, который, кстати, верит в победу соотечественницы.

«Дьячкова – очень опасная спортсменка! Она хорошо бьёт, физически очень сильная и ментально заряженная. Моя жена за ней внимательно следит и пророчит ей чемпионство. Следующий бой – это хорошая проверка для Натальи. Напротив неё будет стоять сильный противник – Смилла Санделл. А что нам остаётся? Мы будем болеть и переживать за неё», – приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.