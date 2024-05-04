Сауль Альварес — Хайме Мунгия: Канело испортит рекорд небитого соотечественника? LIVE

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится большой боксёрский турнир. Главным событием вечера станет титульный поединок во втором среднем весе. Мексиканский боксёр Сауль Альварес (60-2-2), известный как Канело, будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в поединке со своим непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией (43-0).
Канело в четвёртый раз будет защищать все четыре пояса. До этого мексиканец разобрался с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло. Мунгия в последних поединках выиграл у Сергея Деревянченко и того же Райдера.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ На весах «победа» осталась за Мунгией
Вес Альвареса составил 75,6 кг, Мунгия показал 75,9 кг. Оба боксёра без проблем вписались в установленный лимит 76,2 кг.
🧐Мунгия нокаутировал Райдера, а Канело не смог
Канело провозился с крепким британцем все 12 раундов и получил за это немало критики. А вот Мунгия в начале этого года нокаутировал Райдера в девятом раунде. Сработает ли такая математика в очном бою мексиканцев?
Где смотреть турнир с главным боем Канело — Мунгия
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
💰 Канело «сватали» в соперники Дэвида Бенавидеса, но Сауль потребовал супер-гонорар
Канело был готов на бой с Бенавидесом только за гонорар свыше $ 150 млн. Разумеется, никто мексиканцу таких денег не дал.
Когда состоится турнир с главным боем Канело — Мунгия
Боксёрский турнир пройдёт в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США). Начало основного карда запланировано на 3:00 по московскому времени. Главный бой турнира стартует не раньше 6:00 мск.
💥 Канело рассчитывает на нокаут
«Победа нокаутом — это всегда прекрасно, ведь так? Поэтому я думаю, что одержу победу нокаутом до восьмого раунда. Мне без разницы, моложе меня Мунгия или старше. Меня это не волнует, потому что Канело, в конце концов, просто другой. Это очень значимый бой. Это будет историческое событие. Два мексиканца впервые сразятся за все четыре пояса. Это то, к чему я всегда стремлюсь — оставить свой след и возвысить свою страну», — сказал Канело.
Полный кард турнира с главным боем Канело — Мунгия
Сауль Альварес — Хайме Мунгия;
Марио Барриос — Фабиан Майдана;
Брэндон Фигероа — Джесси Магдалено;
Эймантас Станионис — Габриэль Маэстре;
Хесус Рамос — Йохан Гонсалес;
Вито Мельницки — Рональд Круз;
Алан Давид Пикассо — Дэмьен Васкес;
Габриэль Валенсуэла — Хосе Ангуло;
Вильям Скулл — Шон Хэмфилл;
Жабин Шолле — Джулиан Бриджес;
Адриан Торрес — Арсен Погосян.