Сауль Альварес — Хайме Мунгия: Канело испортит рекорд небитого соотечественника? LIVE

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится большой боксёрский турнир. Главным событием вечера станет титульный поединок во втором среднем весе. Мексиканский боксёр Сауль Альварес (60-2-2), известный как Канело, будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в поединке со своим непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией (43-0).

Канело в четвёртый раз будет защищать все четыре пояса. До этого мексиканец разобрался с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло. Мунгия в последних поединках выиграл у Сергея Деревянченко и того же Райдера.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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