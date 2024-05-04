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Сауль Канело Альварес — Хайме Мунгия, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, лайв, кто фаворит

Сауль Альварес — Хайме Мунгия: Канело испортит рекорд небитого соотечественника? LIVE
Яхья Гасанов
Сауль Альварес — Хайме Мунгия
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Четвёртая защита «абсолюта» от титулованного мексиканца.

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится большой боксёрский турнир. Главным событием вечера станет титульный поединок во втором среднем весе. Мексиканский боксёр Сауль Альварес (60-2-2), известный как Канело, будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в поединке со своим непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией (43-0).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес - Хайме Мунгия
05 мая 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Хайме Мунгия

Канело в четвёртый раз будет защищать все четыре пояса. До этого мексиканец разобрался с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло. Мунгия в последних поединках выиграл у Сергея Деревянченко и того же Райдера.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

У Мунгии есть шанс на апсет:
«Новая Ferrari против старой». Крест на наследии Канело поставит небитый соотечественник
«Новая Ferrari против старой». Крест на наследии Канело поставит небитый соотечественник

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Где смотреть турнир с главным боем Канело — Мунгия Когда состоится турнир с главным боем Канело — Мунгия Полный кард турнира с главным боем Канело — Мунгия
Live Яхья Гасанов

⚖️ На весах «победа» осталась за Мунгией

Вес Альвареса составил 75,6 кг, Мунгия показал 75,9 кг. Оба боксёра без проблем вписались в установленный лимит 76,2 кг.

11:07 Яхья Гасанов

🧐Мунгия нокаутировал Райдера, а Канело не смог

Канело провозился с крепким британцем все 12 раундов и получил за это немало критики. А вот Мунгия в начале этого года нокаутировал Райдера в девятом раунде. Сработает ли такая математика в очном бою мексиканцев?

11:07 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Канело — Мунгия

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

11:06 Яхья Гасанов

💰 Канело «сватали» в соперники Дэвида Бенавидеса, но Сауль потребовал супер-гонорар

Канело был готов на бой с Бенавидесом только за гонорар свыше $ 150 млн. Разумеется, никто мексиканцу таких денег не дал.

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11:06 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с главным боем Канело — Мунгия

Боксёрский турнир пройдёт в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США). Начало основного карда запланировано на 3:00 по московскому времени. Главный бой турнира стартует не раньше 6:00 мск.

11:06 Яхья Гасанов

💥 Канело рассчитывает на нокаут

«Победа нокаутом — это всегда прекрасно, ведь так? Поэтому я думаю, что одержу победу нокаутом до восьмого раунда. Мне без разницы, моложе меня Мунгия или старше. Меня это не волнует, потому что Канело, в конце концов, просто другой. Это очень значимый бой. Это будет историческое событие. Два мексиканца впервые сразятся за все четыре пояса. Это то, к чему я всегда стремлюсь — оставить свой след и возвысить свою страну», — сказал Канело.

11:05 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Канело — Мунгия

Сауль Альварес — Хайме Мунгия;

Марио Барриос — Фабиан Майдана;
Брэндон Фигероа — Джесси Магдалено;
Эймантас Станионис — Габриэль Маэстре;
Хесус Рамос — Йохан Гонсалес;
Вито Мельницки — Рональд Круз;
Алан Давид Пикассо — Дэмьен Васкес;
Габриэль Валенсуэла — Хосе Ангуло;
Вильям Скулл — Шон Хэмфилл;
Жабин Шолле — Джулиан Бриджес;
Адриан Торрес — Арсен Погосян.

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