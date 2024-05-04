Бенавидес, экс-соперник Бетербиева или непобеждённый британец. С кем теперь биться Биволу

Долгожданный поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе снова откладывается. Российским боксёрам придётся ждать очной встречи как минимум до конца года из-за разрыва мениска у Бетербиева.

Этот бой должен был состояться 1 июня, и теперь, как утверждает ESPN, организаторы экстренно ищут варианты сохранить в карде Бивола и выдать ему нового соперника. Дмитрий в таком случае просто будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA. А пока мы рассмотрим, кто может стать новым участником турнира в Саудовской Аравии и спасёт главный бой вечера.

Дэвид Бенавидес или Александр Гвоздик

Пожалуй, самый очевидный выбор на бумаге. Дэвид Бенавидес со своими габаритами каким-то образом вписывался в лимит второго среднего веса, но теперь решил покорять другую весовую категорию. Его бой с Александром Гвоздиком запланирован на 15 июня и носит статус претендентского. По идее, победитель должен был стать следующим соперником Бетербиева или Бивола, но теперь, возможно, кому-то из этих ребят придётся встретиться с Дмитрием пораньше. Бенавидес — отличный вариант. Топовый боксёр с мощным ударом, без поражений. С точки зрения стилей это будет даже похоже на поединок с Артуром Бетербиевым. И это большая вывеска, что точно устроит шейхов в Саудовской Аравии. Гвоздик чуть менее интересный вариант, но это всё ещё большое имя. К тому же Александр — бывший чемпион в этом весе и не встречался с Биволом. Если кто-то из этой пары будет отправлен в кард турнира 1 июня, то вряд ли это будет сюрпризом.

В пользу такого варианта высказался и Алексей Тищенко: «У Бенавидеса бой с Гвоздиком. А вообще, можно любого из первой пятёрки рейтинга. Либо дёрнуть кого-нибудь из пары Бенавидеса и Гвоздика. В теории, организаторы могут это сделать. Но нужно договариваться, платить отступные. Наверное, это выход. Ждать их — это долго. Диме нужен бой в июне. Бой с Бенавидесом? Очень интересный. Это выход из ситуации и по именам, и по зрелищности».

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Джошуа Буатси

Непобеждённый британский боксёр на данный момент занимает первую строчку в рейтинге WBA, то есть формально именно Буатси является первым претендентом на пояс Дмитрия Бивола. Он уже рассматривался в качестве соперника россиянина в прошлом году, но из-за неувязок с промоутерами поединок не состоялся. Однако при этом Джошуа неоднократно говорил о желании сразиться с Биволом или Бетербиевым. Вполне возможно, что Буатси сейчас получит такой шанс. Официально у него нет назначенного поединка, но британца хотят видеть на том же турнире 15 июня, а соперником должен стать Энтони Ярд. Самому Ярду титульный бой вряд ли предложат, а вот Буатси — интересный вариант для резюме Бивола.

Джошуа Буатси Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Альберт Рамирес

Рамирес — второй номер рейтинга WBA. Рекорд венесуэльца — 18-0, он одержал 15 побед нокаутами и считается весьма серьёзной угрозой для полутяжёлого веса. Немного смущает, что в последних боях, где у Альберта повысилась оппозиция (Хильберт Ривера и Артур Зиятдинов), у него пропали нокауты, но справедливости ради он переработал соперников в одну калитку. Плюсик в пользу выбора Рамиреса — его бой с Адамом Дайнесом должен пройти 25 мая. Не так далеко от Бивола, так что не придётся серьёзно ломать тренировочный лагерь. В то же время Рамирес — самый слабый вариант с точки зрения имени. Это важный аспект, так что позиции венесуэльца тут слабоваты.

Бонусный вариант — Канело

Бонусный вариант и он же самый фантастический. Сауль очень часто говорит о реванше с Биволом и о том, что готов вновь подняться в полутяжёлый вес ради этого. Проблема очевидна — в ночь на 5 мая Канело будет биться с Хайме Мунгией, поэтому вероятность того, что мексиканец вдруг решится на вояж в Саудовскую Аравию, стремится к нулю. Альвареса, в отличие от вышеперечисленных боксёров, не назвать голодным, он вряд ли станет рисковать, чтобы спасти бой Бивола. Но оставим на этот вариант около 1%.

В ближайшее время мы узнаем, с кем предстоит проводить очередную, уже восьмую защиту титула Дмитрию. Нельзя исключать, что Бивол и вовсе откажется биться и будет ждать Бетербиева, но от этого потеряют все и в первую очередь болельщики. Да и сам россиянин наверняка не хочет «заржаветь», потому что простой тогда получится больше года.