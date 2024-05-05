Канело по-прежнему король! Альварес без блеска разобрался с небитым Мунгией

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии масштабного турнира в ринг вышел один из самых известных боксёров современности – Сауль Альварес. Абсолютный чемпион во втором среднем весе защищал свои титулы в поединке против непобеждённого соотечественника Хайме Мунгии.

Сауль Альварес не нуждается в представлении. Канело провёл на профессиональном ринге 64 поединка, в которых одержал 60 побед, потерпел два поражения и два боя свёл вничью. Это была уже седьмая защита титула абсолютного чемпиона второго среднего веса, три года мексиканец единолично правит в своём дивизионе. Да, за это время было поражение от Дмитрия Бивола, но тот поединок состоялся в полутяжёлом весе.

Канело всегда очень тщательно выбирает соперников, ищет выгодные для себя варианты. Перед объявлением боя с Мунгией ходило много разговоров о том, что Альварес должен провести бой с небитым американцем Дэвидом Бенавидесом, который уже давно являлся временным чемпионом по версии WBC, и многие считали, что Бенавидес может стать проблемой для Канело. Возможно, поэтому Дэвид своего шанса и не получил, а вместо него в ринге появился Хайме Мунгия.

27-летний мексиканец – настоящая восходящая звезда бокса. В профессионалах он оказался в 2013 году и с тех пор провёл 43 поединка. Удивительно, но во всех он одержал победы, в том числе 34 – нокаутом. Потрясающий рекорд, который Мунгия, конечно, хотел улучшить. Интересно, что в своём предыдущем бою Хайме досрочно победил опытного британца Джона Райдера, с которым Канело дрался год назад: Альварес сумел победить только судейским решением.

Со старта поединка Мунгия занял центр ринга и стал работать джебом. Канело кружил вокруг соперника, присматривался к Хайме, несколько раз попытался разрядиться двойками. Удары Сауля были более мощными, Альварес традиционно вкладывался в каждый свой удар, в то время как Мунгия больше работал на количество. Несколько раз Канело хорошо пробивал по корпусу, в остальном Хайме демонстрировал хорошую работу на ногах и избегал неприятностей.

Второй раунд получился более открытым. Хайме перестал много двигаться, всё чаще боксёры сходились в разменах в центре ринга. Мунгия после нескольких неплохих попаданий поверил в свои силы и стал буквально бросаться на Канело, но опытный Сауль этим пользовался и наказывал соперника за ошибки. Альварес продолжал пробивать комбинацию левый боковой – правый прямой, которая часто проходила, при этом не забывал мощно прикладываться по корпусу.

Старт третьего раунда вновь остался за Мунгией, который здорово действовал передней рукой, а также донёс несколько неприятных кроссов до цели. В целом третий отрезок остался за претендентом, который был активен, а в концовке и вовсе зажал Канело в углу и устроил навал. Правда, Альварес со всем этим градом ударов справился.

В четвёртом раунде Канело уже не позволял сопернику так активно действовать. Было видно, что Альварес взбодрился концовкой третьего отрезка, Сауль стал мощно вкладываться в удары, заставляя Мунгию отступать. В этом отрезке большинство ударов Хайме приходилось по воздуху или защите, в то время как Альварес попадал. И в концовке раунда Канело оформил первый нокдаун: мощнейшим апперкотом он срубил Мунгию. Хайме сумел продолжить бой, но это был первый тревожный звоночек для претендента.

Мунгия стал действовать осторожнее, прочувствовав всю мощь ударов Канело. Меньше раскрывался Хайме на старте пятого раунда, а Альварес работал в собственном невысоком темпе, по-прежнему вкладываясь в каждый удар. Претендент активно использовал переднюю руку, бил на подскоке, но большинство этих ударов Канело видел. А вот Сауль наказывал Мунгию за малейшую ошибку: как только Хайме раскрывался, сразу получал навстречу.

В начале шестого раунда Мунгия едва не оказался в ещё одном нокдауне: отличная комбинация Канело передней рукой из джеба и хука дошла до цели, и Мунгия заметно пошатнулся, но устоял на ногах. Альварес не форсировал события, никуда не торопился, но вот из-за таких точечных эпизодов забирал раунды. Канело действовал эффективнее, чем молодой и активный претендент.

Во второй половине боя преимущество Альвареса только укреплялось. Большинство ударов Мунгии по-прежнему приходились по блоку и воздуху, в то время как Канело раз за разом доставал соперника. Причём действовал разнообразно, не давая Хайме привыкать к одним и тем же комбинациям. Моментами взрывался и Мунгия, но в его затяжных сериях было крайне мало точных попаданий.

Канело, несмотря на то что уступал в росте, тоже хорошо использовал переднюю руку за счёт своей скорости, причём после джеба сразу следовало продолжение, с которым далеко не всегда справлялся Мунгия. Хайме же не мог предложить ничего нового Альваресу: размашистые боковые после джеба приходились по воздуху, серийная работа также не приносила ему результат.

Хайме пытался забирать раунды за счёт давления и активности, старался работать первым номером. Но эффективность Канело принесла ему победу. Да, Альварес не был активным, не наращивал темп, но при этом забирал отдельные эпизоды, а вместе с ними и раунды. Есть вопросы, способен ли такой Канело что-то противопоставить в реванше Дмитрию Биволу или же, например, всё тому же Дэвиду Бенавидесу, но это уже другая история.

Поединок Альвареса и Мунгии прошёл всю дистанцию. Сауль забрал победу единогласным решением судей (117-110, 116-111 и 115-112) и сохранил у себя все свои титулы. А Мунгия потерпел первое поражение в карьере и не сумел воспользоваться шансом оказаться на вершине.