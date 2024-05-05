Король снова на троне. Альдо вернулся в UFC и разбил фаворита

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся очередной номерной турнир UFC 301. Соглавным событием вечера стал поединок в легчайшем весе между легендарным Жозе Альдо и Джонатаном Мартинесом.

Альдо известен миру как один из величайших чемпионов полулёгкого веса, но ближе к концу карьеры он спустился в легчайший дивизион. Последний бой в UFC Жозе провёл в августе 2022 года и тогда уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. После этого бразильский боец сообщил о завершении профессиональной карьеры и даже успел провести несколько поединков по боксу. А теперь, спустя полтора года, легенда возвращается в Рио и снова выступит под эгидой UFC. Бразильские болельщику такому усилению турнира рады, а Альдо сразу получает шанс влететь в топ-15.

Мартинес, в свою очередь, является одним из самых перспективных бойцов своего веса. И, как и ранний Альдо, он славится жёсткими лоу-киками. В UFC Джонатан провёл уже 13 поединков и одержал 10 побед. Перед боем с Альдо боец одержал шесть побед подряд, а в последнем поединке выиграл техническим нокаутом, отбив ногу сопернику. Пострадал Адриан Янез. А боем с ветераном Мартинес планировал укрепить свои позиции и добавить громкое имя в резюме.

Бой начался осторожно. Мартинес больше двигался, а Альдо потихоньку выжимал оппонента к сетке и ждал своего момента. Периодически бойцы обменивались хлёсткими лоу-киками, но в целом не форсировали события и проводили первый раунд в режиме разведки. Ближе к концу отрезка активности стало больше, в основном от Альдо, который отрабатывал по корпусу Мартинеса и выпускал быстрые многоударные комбинации.

Во второй пятиминутке Альдо продолжил методично выполнять свою работу. Джонатан попытался перевести Жозе, но в итоге потратил треть раунда в клинче без действий. А потом Альдо вернулся к своему плану и разбирал Мартинеса, который стабильно пропускал в корпус и не мог подобрать ключей к ветерану. В финальной пятиминутке Жозе уже просто доминировал: чередовал одиночные панчи с сериями, смог потрясти Мартинеса, попав точно в висок, едва не оформил финиш и добавил ко всему этому тейкдаун, который помог довести поединок до победы.

Других вариантов после такого уверенного выступления быть не могло — каждый из судей отдал Альдо все три раунда. И это абсолютно заслуженно. Жозе вернулся после полуторагодичного простоя и сделал это шикарно. Теперь бразилец ворвётся в рейтинги и уже подумывает о том, чтобы устроить новый титульный забег.