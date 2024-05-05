Канело — победил. Но стареющему мексиканцу больше нельзя драться с топами

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл большой боксёрский турнир. В главном событии вечера между собой зарубились соотечественники – Сауль Альварес и Хайме Мунгия. Мексиканский чемпион в четвёртый раз защитил все четыре пояса и статус «абсолюта». Но стоит отметить, что очередной поединок получился не самым выразительным. Канело выглядел тяжеловато и много пропускал. А болельщики в очередной раз получили повод переживать за будущее своего любимчика.

Мунгия весь поединок проводил активно и агрессивно. Поэтому вердикт судей выглядел довольно странно. С одной стороны, единогласное решение в пользу Канело действительно имело место быть. С другой — слишком уж убедительным счёт получился на карточках: 117-110, 116-111, 115-112. Конечно, в четвёртом раунде Сауль нашёл свою возможность и отправил соперника в нокдаун. Но возникло впечатление, что Альварес не выглядел убедительно. И на дистанции 33-летний мексиканец откровенно подустал. Поэтому последние раунды вряд ли можно было записать в его актив.

Сауль «Канело» Альварес и Хайме Мунгия Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Победа получилась с горьким послевкусием – проблемы Канело становятся всё более заметными с каждым боем. Ни для кого не секрет, что мексиканец испытывал большие трудности с алкогольной зависимостью. И, судя по всему, они никуда не делись – форма мексиканца оставляет желать лучшего. Конечно, никуда не пропало главное достоинство чемпиона – увесистые удары по корпусу и разящие контратаки. Одна из них в четвёртом раунде и привела к нокдауну. А по ходу поединка Мунгию несколько раз качало. Но нужно понимать уровень оппозиции. Хайме далёк от топов, что проявлялось во многом. Конечно, желания и агрессии ему было не занимать. Однако в некоторых моментах боксёру катастрофически не хватало хладнокровия и уверенности.

33-летний Канело – любимчик американской и мексиканской публики. И этого у него не отнять. Во время не самого яркого поединка трибуны буквально бесновались и постоянно скандировали: «Канело, Канело!» Но всё-таки кажется, что топовых поединков от чемпиона ждать не стоит. Сейчас Альварес мастерски избегает даже возможных разговоров о поединках с лучшими боксёрами на планете. А называемые суммы, которые Сауль хочет получить за такие бои, просто удивляют.

После поединка ринг-анонсер хотел устроить для Дэвида Бенавидеса и Канело стердаун. И даже спросил про потенциальный бой. Но ответ Сауля лучше всего дал понять, что принимать такие серьёзные вызовы он попросту не намерен: «Сейчас я не знаю. Я собираюсь отдохнуть, насладиться семьёй. Но если деньги будут подходящими, я смогу драться «правильно». Я дрался со всеми! И теперь могу делать, что хочу. Я мексиканец».

Говоря откровенно, после поражения от Дмитрия Бивола Канело понял, что рискует растерять всё своё наследие. А также огромные гонорары, которые промоутеры по-прежнему готовы ему выписывать. Поэтому он стал очень аккуратно подбирать соперников. Теперь мексиканец набивает серию побед на парнях, которых сложно называть топами. Многие рассчитывают, что когда-нибудь всё-таки увидят заветный реванш с россиянином. Но теперь с этой мыслью можно окончательно распрощаться.

Сейчас сложно представить себе, что Канело примет этот бой. Первый поединок прошёл практически без интриги. Россиянин просто растерзал соперника, полностью владел инициативой. И победа Бивола получилась максимально убедительной – 115-113 (трижды). Но тогда Сауль находился в более хорошей форме. Сложно представить, что с Альваресом россиянин мог бы сделать сейчас. Скорее всего, до судейского решения такой поединок попросту не дошёл бы.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Al Bello/Getty Images

Конечно, сам Сауль говорит, что с удовольствием вернулся бы в ринг ради такого поединка, даже перебрался в другой вес. Но складывается ощущение, что всё это лишь полемика: «Единственная причина подняться в полутяжёлый вес – это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность и мы сможем договориться, я бы хотел провести этот матч-реванш».

Сейчас задача мексиканца заключается в том, чтобы сохранить своё наследие. Поэтому ждать от него резких шагов и рискованных решений не стоит. Скорее, Канело вновь отправится на родину, чтобы провести поединок с не самым известным соотечественником на потеху местной публике. А ждать противостояний с самыми топовыми боксёрами планеты больше не стоит.