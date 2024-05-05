«Величайший против великого». Хитрый Джонс нашёл себе удобного соперника

Прошло больше года с тех пор, как Джон Джонс триумфально вернулся в октагон спустя три года и задушил в первом же раунде Сириля Гана. Разумеется, после этого открылись возможности для новых больших боёв с участием одного из лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

В первую очередь со Стипе Миочичем, но печальная история этого поединка известна. Его назначили на крупный турнир UFC 295 в Нью-Йорке, но Джонс получил довольно серьёзную травму (разрыв грудной мышцы) и выбыл на долгий срок. Ивент тогда спасали Алекс Перейра, которому доверили мейн-ивент, а также Том Аспиналл и Сергей Павлович, определившие временного чемпиона в тяжёлом весе.

Аспиналл победил и тогда обрушил на Джона Джонса целый поток записей в социальных сетях. Британец настойчиво пытался заполучить бой с легендой после его возвращения, а Костяной периодически отвечал, намекая, что Тому придётся очень долго ждать. За это время болельщики встали на сторону Аспиналла и тоже очень часто высказывались в пользу его боя с Джонсом.

Казалось бы, обладатель временного пояса — главный претендент на полноценный титул по умолчанию. Но не в этом случае, Джонс будет биться с Миочичем в конце года, об этом уже говорил Дана Уайт, и, как кажется, Аспиналл смирился с этим и готов быть следующим. Но вот Костяной, судя по всему, готовит «финт ушами» и нашёл способ продинамить крайне опасного британца.

Том Аспиналл с поясом Фото: Cooper Neill/Getty Images

Джон на днях нашёл время пообщаться с подписчиками в социальных сетях, спросил у людей, чего бы они хотели больше — бой с Томом Аспиналлом или с Алексом Перейрой? А потом принялся объяснять, почему вариант с бразильцем выглядит интереснее.

«Если бы Алекс Перейра смог стать чемпионом в тяжёлом весе, вы бы, ребята, считали бы его величайшим? Возвращение в зал заставило меня думать по-другому. Бой с Алексом, возможно, мой следующий шаг после поединка с Миочичем. Этот киллер уже победил стольких чемпионов и уже считается легендой для миллионов людей по всему миру. Это будет самый масштабный бой, который только сможет сделать UFC. Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех бразильских чемпионов, которых я победил. Это было бы грандиозно. Парень, у которого есть шанс стать чемпионом в трёх дивизионах. Одинаковый возраст, разные сильные стороны. Никто не будет спорить с тем, что это самый большой бой в истории UFC. Великий против величайшего. Ни один бой не принесёт таких денег, как этот. Маркетинг был бы безумным», — написал Джонс.

А на претензии фанатов чемпион тоже ответил: «Вы действительно думаете, что мой бой с Томом был бы более масштабным, чем поединок с Алексом? Том имеет значение только в Великобритании. Перейра — одна из самых противоречивых фигур в этом спорте за всё время. Мы должны были возглавить турнир в «Мэдисон Сквер Гарден». Я думаю о деньгах, наследии и об общей картине. Не хочу, чтобы британские фанаты умирали от нетерпения и увидели то, что произойдёт. Я не так давно прошёл это с французскими фанатами».

В чём Джонсу не откажешь, так это в умении подарить болельщикам горячую тему для обсуждения. Дана Уайт не так давно сказал, что Перейре пока лучше сосредоточиться на своей весовой категории, но после таких поворотов от Джона может и задуматься над таким вариантом.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перейра уже заявил, что вовсе не против устроить поход за третьим поясом: «Да, это было неожиданно, и это большая честь. Какое-то время он будет вне игры и хочет провести ещё один бой, прежде чем встретиться со мной. За это время может произойти много всего, а я просто хочу быть активным. Когда я сказал, что хочу драться в тяжёлом весе, в UFC не проявили к этому интереса, так что мы с командой решили сосредоточиться на дивизионе, в котором я являюсь чемпионом. Если UFC скажет мне, что это путь получить титульный бой в тяжёлом весе, то я могу изменить свои планы. Но пока ничего этого нет, я предпочитаю не отклоняться от своего решения. Думать о том, что может не состояться — это утомительно для меня и фанатов. Это определённо бой, который я хочу провести. Я ничего не имею против Джона, я его очень уважаю, но мы оба пытаемся что-то построить, и, думаю, у нас получился бы интересный бой для болельщиков. Если вы спросите фанатов, они, конечно, будут в восторге. Это будет война и очень захватывающее зрелище для болельщиков. Если UFC даст зелёный свет, мы можем это осуществить».

Том Аспиналл — универсал, который умеет мощно бить, что он продемонстрировал, вернувшись после травмы крестообразных связок, в боях с Марчином Тыбурой и Сергеем Павловичем. А Александр Волков неплохо осведомлён о навыках британца в партере. Плюс Аспиналл шикарно двигается, что не совсем типично для тяжеловеса. Потенциально Том сильнейший тяжеловес мира, но Джонс при этом прав в одном — с точки зрения имени этот бой мало что даст наследию Джона. Это тот случай, когда награда маленькая, а риски огромные.

Другое дело – Перейра. Алекс очень быстро превратился в звезду, пробравшись к титульнику кратчайшим путём, успел дважды возглавить турниры в Нью-Йорке (первый боец, сделавший это), взял пояса в двух весовых категориях и стал хедлайнером юбилейного UFC 300. Шикарный взлёт. На сегодняшний день Перейра действительно одна из звёзд промоушена, и, что точно нравится Джонсу, у него по-прежнему есть очевидная слабая сторона — борьба. Конечно, об этом Джон не упоминал.

Перейра — удобный соперник для Джонса, но это действительно большая вывеска. Алекс отправится за третьим поясом, мало чем рискуя при этом, а Костяной получит громкий и одновременно более простой бой на бумаге. Конечно, шанс панчера есть всегда, и у Перейры он, возможно, не такой уж и маленький, но ключей к победе у него явно поменьше.

В мире ММА всё очень быстро меняется, нельзя исключать возможность, что мы увидим бой Джонс — Перейра, но это будет большой несправедливостью по отношению к Тому Аспиналлу. Джон — легенда, может требовать любые бои, но хорошо бы хотя бы не так откровенно игнорировать спортивную составляющую.