Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джонс Джонс — Алекс Перейра, двойной чемпион, когда состоится, бой за третий пояс, чемпион UFC, Том Аспиналл

«Величайший против великого». Хитрый Джонс нашёл себе удобного соперника
Яхья Гасанов
Хитрый Джонс нашёл себе удобного соперника
Аудио-версия:
Комментарии
И это не Том Аспиналл.

Прошло больше года с тех пор, как Джон Джонс триумфально вернулся в октагон спустя три года и задушил в первом же раунде Сириля Гана. Разумеется, после этого открылись возможности для новых больших боёв с участием одного из лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

В первую очередь со Стипе Миочичем, но печальная история этого поединка известна. Его назначили на крупный турнир UFC 295 в Нью-Йорке, но Джонс получил довольно серьёзную травму (разрыв грудной мышцы) и выбыл на долгий срок. Ивент тогда спасали Алекс Перейра, которому доверили мейн-ивент, а также Том Аспиналл и Сергей Павлович, определившие временного чемпиона в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Джонс снова тренируется. С кем теперь должен подраться чемпион
Джонс снова тренируется. С кем теперь должен подраться чемпион

Аспиналл победил и тогда обрушил на Джона Джонса целый поток записей в социальных сетях. Британец настойчиво пытался заполучить бой с легендой после его возвращения, а Костяной периодически отвечал, намекая, что Тому придётся очень долго ждать. За это время болельщики встали на сторону Аспиналла и тоже очень часто высказывались в пользу его боя с Джонсом.

Казалось бы, обладатель временного пояса — главный претендент на полноценный титул по умолчанию. Но не в этом случае, Джонс будет биться с Миочичем в конце года, об этом уже говорил Дана Уайт, и, как кажется, Аспиналл смирился с этим и готов быть следующим. Но вот Костяной, судя по всему, готовит «финт ушами» и нашёл способ продинамить крайне опасного британца.

Том Аспиналл с поясом

Том Аспиналл с поясом

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Джон на днях нашёл время пообщаться с подписчиками в социальных сетях, спросил у людей, чего бы они хотели больше — бой с Томом Аспиналлом или с Алексом Перейрой? А потом принялся объяснять, почему вариант с бразильцем выглядит интереснее.

«Если бы Алекс Перейра смог стать чемпионом в тяжёлом весе, вы бы, ребята, считали бы его величайшим? Возвращение в зал заставило меня думать по-другому. Бой с Алексом, возможно, мой следующий шаг после поединка с Миочичем. Этот киллер уже победил стольких чемпионов и уже считается легендой для миллионов людей по всему миру. Это будет самый масштабный бой, который только сможет сделать UFC. Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех бразильских чемпионов, которых я победил. Это было бы грандиозно. Парень, у которого есть шанс стать чемпионом в трёх дивизионах. Одинаковый возраст, разные сильные стороны. Никто не будет спорить с тем, что это самый большой бой в истории UFC. Великий против величайшего. Ни один бой не принесёт таких денег, как этот. Маркетинг был бы безумным», — написал Джонс.

Алекс Перейра — уникум:
«Он просто не умеет бороться». Перейра — самый уникальный чемпион UFC
«Он просто не умеет бороться». Перейра — самый уникальный чемпион UFC

А на претензии фанатов чемпион тоже ответил: «Вы действительно думаете, что мой бой с Томом был бы более масштабным, чем поединок с Алексом? Том имеет значение только в Великобритании. Перейра — одна из самых противоречивых фигур в этом спорте за всё время. Мы должны были возглавить турнир в «Мэдисон Сквер Гарден». Я думаю о деньгах, наследии и об общей картине. Не хочу, чтобы британские фанаты умирали от нетерпения и увидели то, что произойдёт. Я не так давно прошёл это с французскими фанатами».

В чём Джонсу не откажешь, так это в умении подарить болельщикам горячую тему для обсуждения. Дана Уайт не так давно сказал, что Перейре пока лучше сосредоточиться на своей весовой категории, но после таких поворотов от Джона может и задуматься над таким вариантом.

Алекс Перейра

Алекс Перейра

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перейра уже заявил, что вовсе не против устроить поход за третьим поясом: «Да, это было неожиданно, и это большая честь. Какое-то время он будет вне игры и хочет провести ещё один бой, прежде чем встретиться со мной. За это время может произойти много всего, а я просто хочу быть активным. Когда я сказал, что хочу драться в тяжёлом весе, в UFC не проявили к этому интереса, так что мы с командой решили сосредоточиться на дивизионе, в котором я являюсь чемпионом. Если UFC скажет мне, что это путь получить титульный бой в тяжёлом весе, то я могу изменить свои планы. Но пока ничего этого нет, я предпочитаю не отклоняться от своего решения. Думать о том, что может не состояться — это утомительно для меня и фанатов. Это определённо бой, который я хочу провести. Я ничего не имею против Джона, я его очень уважаю, но мы оба пытаемся что-то построить, и, думаю, у нас получился бы интересный бой для болельщиков. Если вы спросите фанатов, они, конечно, будут в восторге. Это будет война и очень захватывающее зрелище для болельщиков. Если UFC даст зелёный свет, мы можем это осуществить».

Том Аспиналл — универсал, который умеет мощно бить, что он продемонстрировал, вернувшись после травмы крестообразных связок, в боях с Марчином Тыбурой и Сергеем Павловичем. А Александр Волков неплохо осведомлён о навыках британца в партере. Плюс Аспиналл шикарно двигается, что не совсем типично для тяжеловеса. Потенциально Том сильнейший тяжеловес мира, но Джонс при этом прав в одном — с точки зрения имени этот бой мало что даст наследию Джона. Это тот случай, когда награда маленькая, а риски огромные.

Другое дело – Перейра. Алекс очень быстро превратился в звезду, пробравшись к титульнику кратчайшим путём, успел дважды возглавить турниры в Нью-Йорке (первый боец, сделавший это), взял пояса в двух весовых категориях и стал хедлайнером юбилейного UFC 300. Шикарный взлёт. На сегодняшний день Перейра действительно одна из звёзд промоушена, и, что точно нравится Джонсу, у него по-прежнему есть очевидная слабая сторона — борьба. Конечно, об этом Джон не упоминал.

Перейра — удобный соперник для Джонса, но это действительно большая вывеска. Алекс отправится за третьим поясом, мало чем рискуя при этом, а Костяной получит громкий и одновременно более простой бой на бумаге. Конечно, шанс панчера есть всегда, и у Перейры он, возможно, не такой уж и маленький, но ключей к победе у него явно поменьше.

В мире ММА всё очень быстро меняется, нельзя исключать возможность, что мы увидим бой Джонс — Перейра, но это будет большой несправедливостью по отношению к Тому Аспиналлу. Джон — легенда, может требовать любые бои, но хорошо бы хотя бы не так откровенно игнорировать спортивную составляющую.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android