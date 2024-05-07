Мы лишились великого боя. Травма Бетербиева — крест на противостоянии с Биволом

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого должен был стать долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. К сожалению, первый был вынужден сняться из-за травмы, выступить на турнире не сможет. И складывается ощущение, что перенос поединка может превратиться в его окончательную отмену. Артуру будет очень непросто вернуться после тяжёлого повреждения и выйти в ринг с Дмитрием.

Бетербиеву – 39 лет. И это вызывало у многих экспертов опасения ещё до отмены поединка. Нужно понимать, что Бивол намного моложе – ему 33. Конечно, в профессиональном боксе такая разница не выглядит совсем катастрофичной. Но при этом вопросы к разрыву в функциональной готовности всё-таки возникают. Поэтому изначально практически все переживали о том, что подобное может случиться. И, к сожалению, опасения полностью оправдались. В процессе подготовки Артур получил тяжёлое повреждение.

Конечно, в Саудовской Аравии по-прежнему рассчитывают провести поединок Бетербиева и Бивола. Более того, они очень оптимистично заявляют о желании организовать его в 2024 году. Но нужно понимать, что такой вариант развития событий прямо сейчас выглядит практически нереально. Артур выбыл на длительный срок, а после возвращения вполне может потребовать промежуточный бой. Опытный боксёр прекрасно понимает, что сразится с Дмитрием за абсолютное величие в дивизионе, а на кону окажется всё наследие, которое сколачивалось годами тяжёлого труда. Поэтому поспешить в такой ситуации, выйти в ринг и допустить ошибку – слишком чревато.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, дуэль взглядов Фото: Richard Pelham/Getty Images

Такого же мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Он подчеркнул, что попытка форсировать события в такой ситуации может оказаться попросту фатальной: «Наверное, на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом. Большой простой, нужен полувкатывающий бой. Чтобы почувствовать ринг, соперника. После большого простоя на серьёзного соперника опасно выходить».

И действительно, по предварительным данным полное восстановление после разрыва мениска занимает от четырёх до пяти месяцев. При самых оптимистичных прогнозах вернуться к тренировкам можно будет к середине осени, а затем нужен будет полноценный тренировочный лагерь. А ведь последний поединок россиянина состоялся 13 января 2024 года. Тогда в седьмом раунде Бетербиев финишировал Каллума Смита. И простой может откровенно затянуться. После такого очень опасно выходить в ринг с топовым оппонентом. Правда, известный экс-боксёр Григорий Дрозд считает, что Артур уже не будет проводить промежуточные поединки.

Григорий Дрозд бывший чемпион мира по боксу по версии WBC «Последние годы у Артура были постоянные переносы. Это говорит о том, что сказывается возраст. Организм по-другому реагирует на нагрузки. Это сигналы, звоночки. Кроме того, это мениск — костыли и операция, серьёзная история. Вернётся ли он после этого? Если заживёт травма, ему не нужны будут промежуточные поединки. Главное, чтобы сошлись возможности организовать бой с Биволом. Случится ли он в 2024 году? Я думаю, что нет».

Говоря откровенно, если в 2024 году россияне не выйдут в ринг, шансы на проведение поединка будут сведены к минимуму. А главное, после разрыва мениска Артуру нужно будет максимально аккуратно проводить тренировочный лагерь, поскольку существенно повысится опасность рецидива. Именно по этой причине можно констатировать, что, к сожалению, с большой долей вероятности на противостоянии Бетербиева и Бивола поставлен крест.