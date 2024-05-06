Большой шанс для брата Хабиба. Умар в шаге от титульника

В августе прошлого года непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с Кори Сэндхагеном, который на тот момент занимал четвёртую строчку в рейтинге легчайшего веса. Это был мейн-ивент турнира в Нэшвилле и большой шанс сразу запрыгнуть в топ-5, но незадолго до турнира Умар выбыл из-за травмы плеча.

Сэндхаген тогда отбился с Робом Фонтом, уверенно его прошёл и тоже получил травму, вылетев на семь-восемь месяцев. С тех пор Нурмагомедов провёл лишь один поединок, в котором разобрал новичка из Казахстана Бекзата Алмахана. Незадолго до этого Кори, который уже поднялся на вторую строчку в рейтинге, сказал, что готов будет дать ещё один шанс Умару, если он победит.

«Сейчас я стою рядом с Умаром. Если он одержит хорошую победу 2 марта, будет хорошо выглядеть и будет выступать потрясающе и они не дадут мне титульный бой, то организуйте нам с Умаром поединок на Международной неделе боёв. Очевидно, что многое должно произойти, но я всё ещё открыт для Умара. Я просто чувствовал, что опередил его на один бой, и теперь, когда у него есть возможность выступить, я определённо снова готов к этому», — объяснял Сэндхаген.

После победы Умар заявил, что готов встретиться с Кори и тот сдержал слово, поставив лишь одно условие — это должен быть претендентский поединок: «У меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром. Особенно раз мне то и дело говорят, что это будет бой за звание главного претендента на титул. Если они так высоко его ценят, давайте сделаем это».

Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

И вот теперь вторая попытка устроить бой Сэндхагена и Нурмагомедова. UFC анонсировала поединок на турнир Fight Night в Абу-Даби, который пройдёт 3 августа. Это главный бой вечера, и это логично, если мы говорим о претендентском поединке. Умару нужно проверить себя на дистанции больше трёх раундов, так что для него это выгодно со всех точек зрения.

А вот для Кори — нет. Сэндхаген — второй номер дивизиона, перед ним в очереди на титульник только Мераб Двалишвили, а дальше — пустота. К тому же Кори не просто даёт шанс бойцу с девятой строчки, а ещё и отправляется, по сути, на его территорию. Это смело, но вопросы к менеджменту американца имеются.

Разумеется, не всем по душе такой расклад. К примеру, Двалишвили изначально критиковал организацию боя Сэндхаген — Нурмагомедов: «Почему Умар дерётся с Кори? Почему он не дерётся с Баутистой или кем-то ещё? Умар не дрался ни с кем в топ-15, а Сэндхаген в топовой десятке уже очень долго. Умар хорош, но он должен драться с кем-то другим. Мне никто не давал такого шанса. Умар должен драться больше, конкурировать с серьёзными соперниками. Он только что победил дебютанта, а в первых трёх боях в UFC дрался не с самыми сложными соперниками – я даже не уверен, что они всё ещё в UFC».

Действующий чемпион Шон О’Мэлли ещё год назад критиковал команду Сэндхагена, но теперь сменил риторику и готов биться с победителем этого поединка: «Я бы хотел подраться с победителем боя Сэндхаген — Нурмагомедов. Если Кори красиво победит Умара, то, надеюсь, это сделает из него звезду. Хотя я по-прежнему ситаю, что бой против Умара масштабнее. И это странно, потому что я не смотрел ни одного поединка Нурмагомедова».

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

В случае победы Умар влетит в топ-3 дивизиона и станет претендентом на пояс. Это большой шаг для Нурмагомедова, и ему нужно будет лишь ждать исхода боя О’Мэлли и Двалишвили, который, судя по всему, неизбежен и состоится в сентябре на UFC 306. А в идеальном сценарии Умар в конце года или, что более вероятно, в начале следующего сразится за титул.