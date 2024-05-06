Быстро рухнул в нокдаун, но восстал из пепла. Японский Монстр творит историю

6 мая на арене «Tokyo Dome» в Токио (Япония) прошёл боксёрский турнир, который вызывал огромный интерес местной публики. В главном событии вечера сошлись Наоя Иноуэ и Луис Нери. А на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA (Super). Конечно, японец шёл безусловным фаворитом, поскольку являлся доминирующей силой в дивизионе и выступал на родине. Но в итоге бой едва не завершился грандиозным апсетом.

Иноуэ подходил к поединку в статусе главной суперзвезды сразу нескольких весовых категорий. Наоя (26-0, 23 KO) тотально доминирует в четырёх (!) дивизионах. А предыдущий поединок японца состоялся в декабре прошлого года. Тогда соперником чемпиона стал Марлон Тапалес. На протяжении 10 раундов Иноуэ безжалостно избивал оппонента, а затем финишировал его красивым ударом. Наоя одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира в новой весовой категории.

Нери (35-1, 27 KO) выглядел довольно неплохой оппозицией. Он также обладает серьёзной нокаутирующей мощью, в нужный момент включает свою ударку и отправляет соперников на канвас. Правда, в 2021 году боксёр успел потерпеть первое поражение в карьере. Мексиканца поставил в тупик Брэндон Фигероа. Но после этого Луис успел победить в четырёх поединках подряд. Поэтому казалось, что Нери вполне может удивить грозного оппонента.

Луис Нери Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Начало поединка получилось шокирующим для японской публики, которая ждала лёгкой прогулки для своего любимчика. Но Нери быстро нашёл возможность и нанёс сопернику сокрушительный удар. Наоя оказался в нокдауне, а на арене воцарилась гробовая тишина. Показалось, что болельщики просто в ужасе от случившегося. Но сам Иноуэ быстро пришёл в себя. И уже во втором раунде напомнил, почему именно он – доминирующий чемпион. Японец перехватил инициативу, подловил соперника на ошибке и отправил на канвас.

После этого все увидели привычного Иноуэ – хладнокровного и безупречного. На протяжении двух следующих раундов он тотально деклассировал соперника. Наоя наращивал темп, повышал тоннаж ударов и изматывал оппонента. Японец менял этажи, действовал зло и буквально заманивал мексиканца в свою ловушку. Чувствовалось, что поединок просто обязан завершиться досрочно.

В итоге начало конца пришлось на пятый раунд. Наоя разбросался комбинациями и в одном из моментов вновь отправил соперника в нокдаун. После этого Иноуэ бросился добивать оппонента, но тому удалось дожить до конца трёхминутки. И всё-таки по лицу Монстра было понятно, что своего он уже не отпустит. В итоге финиш случился в шестом раунде. Наоя нанёс очередной мощнейший удар, Нери рухнул на канвас, а рефери остановил поединок.

Наоя одержал победу, но заставил понервничать фанатов, поскольку действительно рисковал не оправиться после нокдауна. Но всё-таки сделал это и спокойно разобрался с соперником. А Нери показал себя достойно и совершенно точно снискал уважение публики за смелость. Правда, пока не видно соперника, который действительно мог бы поставить японского чемпиона в тупик.