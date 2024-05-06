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Василий Ломаченко — Джордж Камбосос, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, кто фаворит, Имам Хатаев

Ломаченко — Камбосос: последний шанс Василия вернуть титул чемпиона. LIVE
Яхья Гасанов
Василий Ломаченко — Джордж Камбосос
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Также в карде два титульника и бой непобеждённого Имама Хатаева.

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Ломаченко возвращается после поражения от Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Бой получился очень близким, а результат — спорным. Тем не менее реванша Василий не получил. Камбосос, в свою очередь, в последнем поединке завоевал пояс IBO, одержав победу над Макси Хьюзом.

Также на турнире пройдут два титульных боя и поединок с участием Имама Хатаева. Непобеждённый боксёр из России встретится с Ричардом Болотником.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Подробнее о сопернике Ломаченко:
«Ко мне приехали советские убийцы». Ради титула Ломаченко нужно победить шумного парня
«Ко мне приехали советские убийцы». Ради титула Ломаченко нужно победить шумного парня

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Где смотреть турнир с главным боем Ломаченко — Камбосос Когда состоится турнир с боем Ломаченко — Камбосос Полный кард турнира с главным боем Ломаченко — Камбосос
Live Яхья Гасанов

🧐Камбосос — о бое с Ломаченко: намерен снести ему голову

«Стили делают бои. Мы оба устроим зрелище, это будет нечто особенное. Я искренне верю, что наш поединок запомнится.

Как человек, как личность, как боец я не могу недооценивать этого парня. Но, при всём уважении, 12 мая это уважение исчезнет, и я выйду, чтобы снести ему голову. Я уверен, что он выйдет сделать то же самое со мной», — приводит слова Камбососа Sky Sports.

20:03 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Ломаченко — Камбосос

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе ESPN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

20:02 Яхья Гасанов

🤔Стивенсон не сомневается в победе Ломаченко

А потом Шакур сам хочет сразиться с Василием.

«Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его соцсети.

20:02 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с боем Ломаченко — Камбосос

Боксёрский турнир пройдёт в ночь на 12 мая в Перте (Австралия). Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

20:02 Яхья Гасанов

🏆 Ломаченко: моя цель — снова стать чемпионом мира

«Прямо сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я могу задуматься о том, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Это правильный бой, потому что он даёт возможность вновь завоевать мировой титул. К тому же я никогда не был в Австралии. Всегда хотел побывать там, и это хорошая возможность», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

20:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Ломаченко — Камбосос

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
Эндрю Молони — Педро Гевара;
Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
Имам Хатаев — Ричард Болотник;
Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
Хеми Ахио — Лукас Браун.

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