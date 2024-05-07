Анкалаеву пора бежать в PFL. Российскую звезду не ценят в UFC

Сложно в это поверить, но с момента титульного боя Магомеда Анкалаева прошло уже практически полтора года. Единственная попытка завоевать титул завершилась ничейным исходом с Яном Блаховичем. Тот поединок получился очень спорным, а вердикт судей до сих пор вызывает обсуждения. Казалось, что россиянин, который выглядел достойно и доминировал, получит быструю возможность снова сразиться за пояс. Но прошло уже практически 18 месяцев, а о реальном выходе на титульник от руководства UFC ничего не слышно. Складывается ощущение, что Анкалаева пытаются окончательно отодвинуть от борьбы за чемпионство.

Сейчас чемпионом дивизиона является Алекс Перейра. И Магомеду даже предлагали подраться с бразильцем на UFC 300. Россиянин отказался, поскольку подготовку невозможно было провести полноценно из-за Рамадана. Но в лучшей лиге на планете отказы не любят. Поэтому сейчас приоритетным вариантом на роль следующего претендента выглядит Иржи Прохазка. Яркий чешский боец одержал важнейшую победу и вновь готов сражаться за пояс. Если же это произойдёт, Анкалаев окажется ещё дальше от своего заветного шанса. Так, может быть, стоит попробовать изменить ситуацию и сделать решительный шаг?

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Конечно, может прозвучать странно, но Магомеду стоит рассмотреть вариант с переходом в PFL. Организация, которая совсем недавно объединилась с Bellator, стремительно развивается во всех планах. А Анкалаев может стать для лиги настоящей суперзвездой. В UFC полутяжёлый вес буквально изобилует яркими персонажами и топовыми бойцами. Поэтому там любая осечка – фатальна, а тот же Джамал Хилл теперь получит новый шанс очень не скоро. В PFL же дивизион выглядит абсолютно проходным для россиянина. А после ухода Вадима Немкова – тем более.

Кто из топов остался от PFL? Джошуа Сильвейра (13-2), Импа Касанганай (12-4) и Мартин Хамлет (11-5). И, говоря откровенно, все три – лёгкая добыча. Касанганай успел побить каждого из оппонентов. И, пожалуй, именно 30-летний американец выглядит самым опасным. Но на недавнем турнире чемпионов Джонни Эблин наглядно показал, как можно противостоять Импе. Конечно, если Анкалаев решит рубиться с оппонентами на руках, проблемы реальны. Но если россиянин просто затащит соперников в борьбу, шансов просто не оставит.

Пополнение из Bellator? Очень возрастные бойцы. Не хочется никого обижать, но Кори Андерсон (34 года), Фил Дэвис (39 лет) и Йоэль Ромеро (47 лет) постепенно начинают готовиться к завершению карьеры. Да и в своей организации они ничего не могли противопоставить Вадиму Немкову. Именно россиянин мог бы стать главной преградой на пути Анкалаева к поясу PFL. Но он устал гонять вес и решил перебраться в тяжёлый дивизион. К слову, там Вадим уже успел дебютировать, причём сделал это действительно триумфально.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Конечно, некоторые поспешат назвать такой переход шагом назад и провалом. Но Магомед действительно прикладывает огромные усилия, чтобы оказаться в топе. А вместо титульного шанса продолжает бить Джонни Уокера и ждать. Так можно и засидеться, остаться совсем без поясов. А переход в PFL способен дать именно то, чего так не хватает Анкалаеву. В лиге не особенно обращают внимание на умение разгонять свои бои, тот же Немков довольно спокоен и корректен по отношению к соперникам. Но при этом является звездой промоушена. Возможно, Магомеду прекрасно подошёл бы этот вариант.