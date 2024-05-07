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Тренер из Дагестана избил ребёнка из-за поражения, соревнования по борьбе, что произошло, подробности инцидента, реакция

Кошмар на соревнованиях по борьбе. Тренер из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Сергей Сорокин
Тренер из Дагестана избил ребёнка из-за поражения
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Наставник пинал подопечного ногами и вёл себя неадекватно.

Последние месяцы в мире единоборств получились достаточно спокойными, крупных инцидентов и трагедий практически не было. Но, к сожалению, печальные новости пришли из Оренбургской области. Там проходили Всероссийские соревнования. И первенство по борьбе закончилось кошмарной ситуацией. После поражения одного из бойцов его тренер начал вести себя неадекватно. Он буквально избил ребёнка, что было запечатлено на камеру. Видимо, теперь наставника ждёт очень серьёзное наказание, поскольку ситуация совершенно точно вызовет громкий резонанс.

Началось избиение мальчика ещё в самом зале. Тренер начал пихать своего подопечного в спину, а также наносил удары ногой. Всё это попало в объектив камеры. Но самое жуткое произошло позже. Появились кадры из раздевалки, на которых видно, как мужчина наносит лежащему ребёнку удары ногами.

На ситуацию моментально отреагировал министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов. Он разместил в своих социальных сетях пост, в котором рассказал об инциденте и пообещал добиться наказания для тренера: «Им (тренером) оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района, но назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а «прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли.

Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее. Как и все, шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу, даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не всё в порядке в голове. Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале».

Вспоминаем прошлогоднюю трагедию на соревнованиях по смешанным единоборствам:
Трагедия в российских ММА. Школьник погиб после удара в голову
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Трагедия в российских ММА. Школьник погиб после удара в голову

Пока информации не так много, поэтому остаётся лишь следить за развитием событий. Но хочется надеяться, что такой вопиющий случай не останется безнаказанным, а «тренер» больше никогда не сможет работать с детьми. Очень радует, что на ситуацию моментально отреагировали высшие чиновники, продемонстрировавшие готовность содействовать расследованию всех подробностей и дальнейшему продвижению дела в правоохранительных органах. А ещё хочется, чтобы эта ситуация не сказалась на мальчике, который мечтает стать чемпионом.

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