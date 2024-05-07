«Я старый, моя карьера почти завершилась». Не рано ли Ломаченко собрался на пенсию?

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Для обоих боксёров это шанс вновь завладеть чемпионским поясом. Василий был чемпионом мира в трёх весах, а в лёгком дивизионе владел тремя поясами, пока неожиданно не проиграл Теофимо Лопесу. А Джордж Камбосос, собственно, следом победил Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира. Правда, ненадолго: австралиец дважды проиграл Девину Хейни и утратил свои титулы.

В своём последнем бою и Ломаченко проиграл Хейни, но результат этого боя до сих пор вызывает вопросы: Василий провёл отличный бой и, по мнению многих экспертов, одержал победу, но судьи отдали предпочтение не побеждённому на тот момент Девину.

С тех пор Василий не выступал год, и, как он сам признаётся, задумывается о скором завершении спортивной карьеры.

«Если вы говорите о возрасте в боксе, то я соглашусь — я старый. Но что, если говорить о супертяжёлом весе? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начать. Но, конечно же, моя карьера почти завершилась. Вопрос в том, сколько она ещё продлится — один, два, три года. Вот и всё. Но я думаю, что у меня ещё остались силы», — сказал Ломаченко Fox Sports Australia.

Не рано ли Василий стал задумываться о пенсии? Да, Ломаченко 36 лет, но его последний поединок против Хейни показал всем, что он всё ещё находится в отличной форме. Моментами он разбирал чемпиона в собственном стиле, был так же хорош на ногах и быстр в своих атаках, как в лучшие годы. Если бы поражение от Хейни было односторонним, то тогда мысли о завершении карьеры были бы допустимы. Но Василий дал очень конкурентный бой одному из лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий, а значит, возраст ещё не настиг украинца.

Девин Хейни — Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Бой с Камбососом – отличная возможность для Василия вернуться на вершину. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира, а в случае победы перед Ломаченко открываются сразу несколько вариантов с громкими поединками. Во-первых, можно провести объединительный бой как с Джервонтой Дэвисом, так и с Шакуром Стивенсоном, оба варианта весьма привлекательны и вызовут большой зрительский интерес. А во-вторых, на категорию выше есть два обидчика Василия – Девин Хейни и Теофимо Лопес. Лопес владеет чемпионским поясом, Хейни, если всё же его поражение в бою с Гарсией отменят из-за допинговых проблем Райана, тоже будет с поясом. И бой с любым из них – тоже отличный вариант как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения зрительского интереса.

Но, конечно, прежде всего Василию нужно одержать победу в предстоящие выходные. Ломаченко выступает большим фаворитом перед поединком с Камбососом, что ещё раз говорит: Василию рано задумываться о том, чтобы вешать перчатки на гвоздь. Джордж – бывший абсолютный чемпион мира, он на шесть лет младше Ломаченко, будет выступать дома, но всё равно андердог. В победу Василия верят практически все эксперты, да и нет сомнений, что сам Ломаченко в ней так же уверен. Успешное выступление украинского боксёра должно отложить мысли о завершении карьеры – в этом случае пенсия будет крайне неуместна.