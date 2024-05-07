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Василий Ломаченко — Джордж Камбосос, когда состоится поединок, кто фаворит, где смотреть трансляцию, дата и время

«Я старый, моя карьера почти завершилась». Не рано ли Ломаченко собрался на пенсию?
Игорь Некрасов
Василий Ломаченко
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Победа над Камбососом вернёт Василию чемпионский пояс и откроет путь к громким боям.

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Онлайн-трансляция турнира:
Ломаченко — Камбосос: последний шанс Василия вернуть титул чемпиона. LIVE
Live
Ломаченко — Камбосос: последний шанс Василия вернуть титул чемпиона. LIVE

Для обоих боксёров это шанс вновь завладеть чемпионским поясом. Василий был чемпионом мира в трёх весах, а в лёгком дивизионе владел тремя поясами, пока неожиданно не проиграл Теофимо Лопесу. А Джордж Камбосос, собственно, следом победил Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира. Правда, ненадолго: австралиец дважды проиграл Девину Хейни и утратил свои титулы.

В своём последнем бою и Ломаченко проиграл Хейни, но результат этого боя до сих пор вызывает вопросы: Василий провёл отличный бой и, по мнению многих экспертов, одержал победу, но судьи отдали предпочтение не побеждённому на тот момент Девину.

Как отреагировал мир на поражение Ломаченко от Хейни?
«Бокс умер. Продвигают молодого, а не победителя». Реакция мира на поражение Ломаченко
«Бокс умер. Продвигают молодого, а не победителя». Реакция мира на поражение Ломаченко

С тех пор Василий не выступал год, и, как он сам признаётся, задумывается о скором завершении спортивной карьеры.

«Если вы говорите о возрасте в боксе, то я соглашусь — я старый. Но что, если говорить о супертяжёлом весе? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начать. Но, конечно же, моя карьера почти завершилась. Вопрос в том, сколько она ещё продлится — один, два, три года. Вот и всё. Но я думаю, что у меня ещё остались силы», — сказал Ломаченко Fox Sports Australia.

Не рано ли Василий стал задумываться о пенсии? Да, Ломаченко 36 лет, но его последний поединок против Хейни показал всем, что он всё ещё находится в отличной форме. Моментами он разбирал чемпиона в собственном стиле, был так же хорош на ногах и быстр в своих атаках, как в лучшие годы. Если бы поражение от Хейни было односторонним, то тогда мысли о завершении карьеры были бы допустимы. Но Василий дал очень конкурентный бой одному из лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий, а значит, возраст ещё не настиг украинца.

Девин Хейни — Василий Ломаченко

Девин Хейни — Василий Ломаченко

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Бой с Камбососом – отличная возможность для Василия вернуться на вершину. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира, а в случае победы перед Ломаченко открываются сразу несколько вариантов с громкими поединками. Во-первых, можно провести объединительный бой как с Джервонтой Дэвисом, так и с Шакуром Стивенсоном, оба варианта весьма привлекательны и вызовут большой зрительский интерес. А во-вторых, на категорию выше есть два обидчика Василия – Девин Хейни и Теофимо Лопес. Лопес владеет чемпионским поясом, Хейни, если всё же его поражение в бою с Гарсией отменят из-за допинговых проблем Райана, тоже будет с поясом. И бой с любым из них – тоже отличный вариант как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения зрительского интереса.

Но, конечно, прежде всего Василию нужно одержать победу в предстоящие выходные. Ломаченко выступает большим фаворитом перед поединком с Камбососом, что ещё раз говорит: Василию рано задумываться о том, чтобы вешать перчатки на гвоздь. Джордж – бывший абсолютный чемпион мира, он на шесть лет младше Ломаченко, будет выступать дома, но всё равно андердог. В победу Василия верят практически все эксперты, да и нет сомнений, что сам Ломаченко в ней так же уверен. Успешное выступление украинского боксёра должно отложить мысли о завершении карьеры – в этом случае пенсия будет крайне неуместна.

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