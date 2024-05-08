«Новый король идёт». Новичок UFC копирует Конора и угрожает Махачеву

В ночь с 4 на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошёл яркий номерной турнир UFC 301. На нём выступило большое количество представителей Южной Америки. Стоит отметить, что яркими выступлениями порадовал и предварительный кард. Особенно стоит обратить внимание на поединок, в котором сошлись Маурисио Руффи и Джейми Малларки. А всё потому, что представитель Бразилии устроил мощнейший перформанс, уверенно разобрался с соперником и дебютировал в лучшей лиге на планете с победы. А после завершения боя неожиданно сделал выпад в сторону чемпиона – Ислама Махачева.

Сам поединок получился красивым, но быстрым. А самые интересные события пришлись на последнюю минуту первого раунда. Сначала Руффи продемонстрировал очень нестандартную подсечку, чем заставил публику бесноваться от восторга. А затем Маурисио начал буквально разбивать соперника на руках. Он разбил оппоненту нос и обрушил его на канвас. С первого раза Малларки выдержал и встал. Но бразилец перешёл к брутальному добиванию, которому Джейми противостоять уже не смог. В итоге после второго падения рефери принял решение остановить поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть момент боя можно в телеграм-канале UFC Russia.

А после дебютного боя Руффи решил зажечь и сразу продемонстрировать свои притязания на большие достижения в UFC. Он выступил с угрозами действующему чемпиону дивизиона – Махачеву: «У меня есть послание для Ислама Махачева. Наслаждайся пребыванием на вершине, пока можешь. Я знаю, что ты расстроен, потому что я побил твоего друга. Новый король идёт».

Друг, о котором идёт речь в этом послании, – Раймонд Магомедалиев. С россиянином Руффи встретился в рамках шоу Dana White’s Contender Series. В октябре прошлого года соперники столкнулись в битве за контракт с UFC. И тогда дело завершилось техническим нокаутом. Казалось, что бой идёт к судейскому решению, которое тоже вряд ли было бы за россиянином. Но бразилец включился на максимум и оформил финиш за 15 секунд до завершения третьего раунда.

Маурисио Руффи и Раймонд Магомедалиев Фото: Chris Unger/Getty Images

Руффи действительно способен стать яркой звездой дивизиона Махачева и Хабиба. Он имеет профессиональный рекорд 10-1 и все свои победы забирал досрочно – техническими нокаутами. Бразилец обладает мощнейшей ударной техникой, но при этом очень пластичен и техничен. Пока не совсем понятно, как именно Маурисио чувствует себя в борьбе. Любопытно, что и единственное поражение Руффи потерпел нокаутом. Ни разу поединок бразильца не добрался до судейского решения.

Любопытно, что Маурисио пытается стать «очередным Конором». В последнее время многие бойцы сознательно копируют манеру, повадки и даже бойцовский стиль Макгрегора. Теперь о подражании ирландцу заявил и Руффи: «Я не против, что меня сравнивают с Конором. Этот парень великолепно раньше выступал в UFC. Я стараюсь подражать ему. Именно он научил, как зарабатывать деньги боями. Спасибо всем, кто сравнивает меня с Макгрегором».

Руффи действительно способен стать звездой UFC – у него есть для этого все ресурсы. Вот только желание встретиться с Исламом в октагоне вряд ли когда-нибудь осуществится. Чтобы получить титульный шанс, бразильцу придётся проделать огромную работу, а на это уйдёт длительное время.