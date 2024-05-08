«Хочу покончить с тем, что делает Джейк». На профессиональном бое с Полом настоял Тайсон

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, который возглавит поединок Джейка Пола и Майка Тайсона. Далеко не все с восторгом восприняли новость о том, что этот бой вообще состоится. А теперь появилась информация, что поединок будет носить официальный характер. В нём даже разрешены нокауты, что дополнительно вызывает шквал негодования. Все в очередной раз бросились обвинять Пола в том, что он пытается обзавестись громкой победой, которая пойдёт в официальный рекорд, за счёт ветерана. Но, видимо, всё совсем не так просто.

Полу, похоже, надоели постоянные выпады со стороны различных критиков. И он решил расставить все точки над «i». Джейк сообщил, что очень серьёзно настраивается на противостояние с легендой: «Это война. Я люблю этого парня, но, как только был назначен профессиональный бой, я начал понимать, что один из нас должен умереть. Он относится к этому очень-очень серьёзно, и именно это сделает бой потрясающим для всех болельщиков. Он убийца. Я перехожу в супертяжёлый вес, так что у него будут некоторые преимущества, но именно это и сделает бой захватывающим. Мы оба обладаем нокаутирующей силой».

За Майка действительно становится страшновато. Очень хочется надеяться, что Джейк просто шутит, не собирается на максимуме возможностей рубиться с Тайсоном. На момент поединка легендарному боксёру будет 58 лет. И более молодые спортсмены под такими нагрузками могут откровенно посыпаться, всё это не проходит бесследно для здоровья. А для возрастного Тайсона может стать жёстким испытанием на прочность. Хочется верить, что Пол всё-таки отнесётся с пониманием к состоянию Железного Майка, не станет проверять его прозвище.

Майк Тайсон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стоит отметить, что Пол не был инициатором того, чтобы поединок носил официальный характер. Складывается ощущение, что для Тайсона это действительно принципиальная история. Во-первых, официальный характер может стать для него источником дополнительной мотивации. Во-вторых, есть ощущение, что Майку не совсем нравится история Джейка. Стоит отметить, что профессиональные спортсмены далеко не радушно встречают тех, кто приходит «со стороны». И, видимо, та же история имеет место быть и теперь.

Джейк Пол популярный американский видеоблогер, известный по выступлениям в профессиональном боксе «Он сам хотел, чтобы это был профессиональный бой. Мы выясняли правила, и Майк сказал: «Я хочу, чтобы это был профессиональный бой. Я хочу покончить с этим парнем и прекратить все, что он делает». Я просто хочу прояснить, что именно Майк Тайсон хотел, чтобы это был профессиональный бой. Что бы ни случилось, это война. Если он уронит меня, я смогу встать, но, если я уроню его, он должен сам решать, вставать ему или нет».

Пола, на самом деле, теперь становится даже жалко. Потому что обстоятельства буквально загоняют его в тупик. С одной стороны, необходимо обязательно побеждать. Тайсон уже давно завершил профессиональную карьеру, рекорд для него ничего не значит. А вот Джейк ставит перед собой очень амбициозные цели и задачи. Он хочет стать чемпионом, надеть на плечи пояса. И, говоря откровенно, поражение может очень сильно сказаться на статусе Пола. Видимо, ему всё-таки придётся выходить и драться на максимум. А возможно, даже нокаутировать Железного Майка.

Спешить нещадно критиковать Пола совершенно точно не стоит. Многие, конечно, думают, что Джейк уже потирает руки, записывая в уме очередную победу в свой профессиональный рекорд. Но новый статус поединка лишь оказывает на него серьёзное давление. А вот Тайсон поступил очень хитро. Он поставил соперника в тупик до выхода в ринг. И теперь вполне может воспользоваться сложившейся ситуацией.