«Похудел на 68 кг за четыре недели». Изучаем уникальные весогонки Тайсона Фьюри

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Этого противостояния все ждали очень долго. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF. И оба бойца должны подойти к поединку в оптимальном состоянии. Цыганский король даже решился на очередную весогонку.

Фьюри, видимо, не понравилось своё выступление против Фрэнсиса Нганну. Там боксёр выглядел не лучшим образом и даже побывал в нокдауне. Поэтому теперь Цыганский король подходит к подготовке более ответственно. Он будет противостоять быстрому и более лёгкому оппоненту. Поэтому Тайсон решил сбросить вес – похудел на 20 килограммов. Об этом рассказал диетолог Грег Марриотт: «Могу вам пообещать, что вы увидите другого Тайсона Фьюри. Что бы я ни говорил Тайсону, он этого придерживается. Он доверяет мне на 100% и знает, что будет в отличной форме. Он счастлив, так как знает, что уже сейчас в потрясающей форме. Ему больше не нужно думать о том, чтобы сбросить вес. Мы уже это сделали».

Тайсон Фьюри (статистика)

Стоит отметить, что весогонка стала обычным состоянием Фьюри перед поединками. Британец вышел на пик в 2015 году, когда одержал победу над Владимиром Кличко. Казалось, что наступил момент спортивного величия Тайсона. Но ситуация обернулась плачевно. У боксёра диагностировали биполярное расстройство, которое сопровождало его с детства. И началась постоянная борьба с психологическими проблемами. Фьюри начал постоянно употреблять алкоголь, в день выпивал по 10 литров пива, пытаясь заглушить свои душевные травмы. Ситуация лишь усугублялась семейными проблемами и трагедиями.

В момент депрессии Фьюри сильно растолстел и набрал 180 килограммов. Тогда никто даже не мог поверить, что именно этот человек является одним из лучших боксёров на планете. А сам Тайсон просто перестал тренироваться: «Я встретил множество личных демонов. Уже несколько месяцев не хожу в спортзал. Я переживаю депрессию и просто не хочу больше жить… Все деньги мира, слава и слава, ничего не значат, если вы несчастливы. Я хожу к психиатрам. Говорят, у меня разновидность биполярного расстройства, маниакально-депрессивный психоз».

Тайсон Фьюри Фото: Alex Livesey/Getty Images

В 2016 году Фьюри потерял все пояса. Показалось, что карьера британца начинает угасать. Ему нужна была срочная помощь. И тогда Тайсон решил поставить свой профессиональный путь на паузу. Лишь через год Цыганский король понял, что без бокса он рискует окончательно погубить себя. Фьюри сел на жёсткую кетодиету. Это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. В итоге получилось триумфально вернуться в спорт. А главное, Тайсон понял, что может безболезненно гонять огромные веса.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Фьюри начал заниматься с диетологом бойца Конора Макгрегора Джорджем Локхартом. И тот рассказывал, что Тайсон выполнял всё то, что ему говорил наставник в плане питания: «Я следил за тем, чтобы он получал все нужные микроэлементы, витамины и минералы. Ничего не обрабатывалось. Не хочу, чтобы это было в его рационе. Всё, что он ел, было органическим и выращенным на траве».

Казалось, что выдать диету мощнее просто невозможно. Но Фьюри смог доказать обратное. Тайсон рассказал, что в процессе подготовки к поединку с Фрэнсисом Нганну похудел ещё сильнее: «Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас 10 раундов, по три минуты. Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете».

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Фьюри делает что-то невероятное со своим организмом. Конечно, вероятнее всего, это сильно скажется на здоровье бойца. Но пока тело Тайсона справляется с самыми серьёзными нагрузками. Будет интересно, в каком состоянии Цыганский король подойдёт к противостоянию с Усиком. И сможет ли он посоревноваться с Александром в скорости и работе на ногах.