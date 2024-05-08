Тайсон, Нганну или Пол? Выбираем идеального соперника для дебюта Емельяненко в боксе

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок по правилам ММА в феврале прошлого года, после чего заявил о завершении карьеры. При этом Последний Император уже не раз говорил, что хочет попробовать себя на профессиональном боксёрском ринге. Фёдор заявил, что готовится к дебюту, а его менеджеры подбирают соперника. Предлагаем вместе выбрать лучшего соперника Емельяненко в его первом боксёрском поединке. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Андерсон Силва
Легенда UFC, бывший чемпион в среднем весе Андерсон Силва завязал со смешанными единоборствами в октябре 2020 года. Но оставлять спорт, как и Емельяненко, Паук не собирался. В 2021 году Силва победил в боксёрском поединке Хулио Сесара Чавеса-младшего, а затем финишировал ещё одну экс-звезду смешанных единоборств Тито Ортиса. Свой последний боксёрский поединок Андерсон провёл против Джейка Пола, проиграв блогеру решением судей. Силва находится в неплохой форме, у бразильца есть имя и желание боксировать. Поэтому потенциальный поединок Паука и Последнего Императора был бы интересен зрителям. Да, Фёдор значительно тяжелее бразильца, но, кажется, в таких поединках не смотрят на весовые категории.
Мирко Филипович
Противостояние Емельяненко и КроКопа было, пожалуй, самым интригующим за всё время существования Pride. Фёдор и Мирко закатили яркий бой, в котором россиянин оказался сильнее. Уже значительно позже между бойцами случился конфликт, оба не лучшим образом высказывались друг о друге в прессе. А совсем недавно Фёдор и Мирко сошлись друг с другом в тренерской дуэли, где вновь победил Фёдор.
Боксёрский поединок Емельяненко и Филиповича однозначно вызвал бы большой интерес у опытных любителей смешанных единоборств, у тех, кто следил за старой школой. В боксёрском поединке будут отсутствовать сильные стороны бойцов: кикбоксёр Филипович не сможет выбрасывать свои фирменные кики, а базовый самбист Емельяненко не сможет бороться. Так что это добавит противостоянию отдельную интригу.
Джефф Монсон
Джефф Монсон – один из тех потенциальных соперников Емельяненко, бой с которым вызывал бы интерес в России. У Фёдора и Джеффа был бой по правилам смешанных единоборств, который прошёл все три раунда и завершился победой единогласным решением судей. При этом Монсон побеждал в ММА брата Фёдора – Александра Емельяненко.
Да, недавно Джефф провёл не самый яркий бой по боксу против Олега Тактарова, после которого заявил, что завязал с боксом. Но, кажется, потенциальный поединок с Емельяненко может вернуть депутата в ринг.
Рой Джонс
Серебряный призёр Олимпийских игр, бывший абсолютный чемпиона мира, чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс также мог бы стать отличным соперником для дебюта Фёдора на профессиональном ринге. Да, Джонс, как и Майк Тайсон, старше Емельяненко, но при этом Рой в отличной форме, постоянно тренируется и проводит показательные поединки. И не только. Например, в прошлом году Джонс поприветствовал на профессиональном ринге экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса, который был младше Роя на 18 лет. И Петтис победил всего лишь большинством судейских голосов. Любители единоборств явно не против увидеть ещё один бой Джонса, тем более против легендарного Фёдора Емельяненко.
Фрэнсис Нганну
Об интересе к бою с Нганну Фёдор также говорил не в одном интервью. Фрэнсис успешно дебютировал в профессиональном боксе, закатив яркий бой с одним из лучших боксёров мира – Тайсоном Фьюри. Но уже в следующем поединке Фрэнсис был отправлен в глухой нокаут Энтони Джошуа, так что, возможно, теперь Нганну стоит тщательнее выбирать соперников. И Емельяненко был бы идеальным вариантом, ведь Последний Император такой же выходец из смешанных единоборств, как и Фрэнсис.
Майк Тайсон
Пожалуй, самый обсуждаемый соперник Емельяненко. Фёдор уже неоднократно заявлял о желании побоксировать с Железным Майком, более того, была даже информация о том, что бой согласован. Но затем команда Майка выступила с опровержением, а после Тайсон подписал контракт на бой с Джейком Полом. Возможно, поконкурировав с молодым блогером, Майк всё же вернётся к поединкам с соперниками примерно из своей возрастной категории, и команды Тайсона и Емельяненко снова начнут обсуждения. Бой вызвал бы большой зрительский интерес, несмотря на то что Майк и Фёдор относятся друг к другу с большим уважением. Один из лучших тяжеловесов в истории смешанных единоборств против одного из самых устрашающих боксёров-тяжеловесов – вот это был бы бой.
Джейк Пол
Вариант, пожалуй, не самый очевидный, но сам Емельяненко однажды высказывался по поводу этого поединка.
«Он сильно растёт как боец. Единственное – он выбирает соперников: они немного меньше ростом, более комфортные для него, для его стиля бокса. Я не думал о поединке с Джейком, но сомневаюсь, что он согласится», — сказал Фёдор после победы Пола над Нейтом Диазом.
В целом Пол принимает только громкие бои, старается ловить хайп и проводить поединки с известными спортсменами. И блогер дерётся с теми, кто значительно старше его. Так почему бы ему не провести бой с Фёдором? Последний Император соответствует всем требованиям Пола: он старше, он не профессиональный боксёр, и тем более Емельяненко будет проводить только первый бой в ринге.