Тайсон, Нганну или Пол? Выбираем идеального соперника для дебюта Емельяненко в боксе

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок по правилам ММА в феврале прошлого года, после чего заявил о завершении карьеры. При этом Последний Император уже не раз говорил, что хочет попробовать себя на профессиональном боксёрском ринге. Фёдор заявил, что готовится к дебюту, а его менеджеры подбирают соперника. Предлагаем вместе выбрать лучшего соперника Емельяненко в его первом боксёрском поединке. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.