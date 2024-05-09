Чемпион UFC в «мухачах» разочаровывает всех. Но положение спасут два бойца из России

В минувшие выходные в Бразилии прошёл номерной турнир UFC 301. В главном событии вечера действующий чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа защищал пояс в бою с 10-м номером дивизиона Стивом Эрцегом, который проводил лишь четвёртый поединок под эгидой промоушена.

В итоге неожиданный претендент дал очень хороший бой и проиграл его во многом из-за своей же ошибки, когда полез в борьбу в пятом раунде и отдал топ-позицию. Так или иначе, Пантожа провёл вторую защиту титула и при этом был не очень убедителен. Более того, перед главным боем люди начали расходиться, так как их кумир Жозе Альдо уже к тому времени отбился, а Пантожа, хоть и бразилец, им был не особо интересен. Чемпиону даже пришлось просить фанатов не уходить и послушать его интервью после боя.

Проблема Пантожи не в том, что он выдал близкий бой с 10-м номером весовой категории, который не провёл и года в UFC. Это нормально, потому что далеко не всегда рейтинги отражают реальный расклад сил. Но последние два поединка Александра подсвечивают его очевидные недостатки. Он очень агрессивно прёт вперёд, быстро расходует «бензобак» и превращается в зомби, которого тяжело уронить, а ещё, скорее всего, доберётся до ног соперника и затащит его в партер. Этого не отнять, грэпплинг у Пантожи на очень хорошем уровне, тут он даст фору многим, но этого уже недостаточно.

Другие проблемы — у Пантожи очень маленькая фан-база, и он перебил почти весь дивизион, и реальных претендентов осталось мало. Нужна свежая кровь, которая оживит весовую категорию. Этим делом вполне могут заняться два бойца родом из России.

Александр Пантожа Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

Мухаммад Мокаев уже вплотную подобрался к топ-5, и мы увидим его в Манчестере в поединке с Манелом Капе. Вероятнее всего, тут определится новый претендент на пояс. Мокаев вполне мог биться с Пантожей уже в Бразилии, так как находится на шестом месте в рейтинге, но в этот раз Мухаммада оставили без титульника. По навыкам Мокаев вполне серьёзный конкурент для нынешнего чемпиона. Каратель имеет обширный опыт встреч с бойцами, которые, как и Пантожа, любят проводить время в партере.

В Brave, где Мухаммад начинал профессиональную карьеру, ему доводилось встречаться с такими бойцами, как Гленн Маквей, Абдул Хуссейн и Блейн О’Дрисколл. Все эти соперники отлично знают, что такое грэпплинг, и активно пользуются им в своих поединках. Безусловно, Пантожа более высокоуровневый боец, чем они, но и Мокаев с того времени сильно вырос и в UFC оформил четыре разных финиша, то есть у него всё в порядке с пониманием того, как надо работать на земле.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Плюс у Мокаева гораздо больше фанатов, причём часть из них — британцы, а это выгодно для UFC. Да и с точки зрения разнообразия в дивизионе это было бы хорошо. У Пантожи уже 5-0 с первым и вторым номерами своего дивизиона, а Мокаев с ними даже не бился. Так что откроется множество новых противостояний.

Примерно такая же история с Тагиром Уланбековым. Сейчас боец из команды Хабиба Нурмагомедова за пределами десятки, но, как показал пример Эрцега, тут может случиться всё что угодно. Кроме того, у Уланбекова в июне ожидается бой с Алексом Пересом, а это, на секундочку, шанс сразу влететь в топ-5 дивизиона и получить либо претендентский, либо титульный бой.

Тагир Уланбеков Фото: Brooke Sutton/Getty Images

Как и в случае с Мокаевым, это расшевелит дивизион и сделает его поинтереснее. Тагир тоже очень хорош в партере, что неудивительно, а в стойке любит иногда устроить опасные размены. Вполне мог бы устроить зрелищный и конкурентный поединок с тем же Пантожей. Бразилец не смог бы контролировать Тагира так же, как Эрцега.

Уже к концу этого года в наилегчайшем дивизионе вполне могут произойти существенные изменения. И будет отлично, если их спровоцируют бойцы из России.