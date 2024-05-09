Саудовская Аравия — партнёр UFC. Почему это единственный шанс Чимаева стать чемпионом

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало русскоязычных бойцов. Именно они и будут главными звёздами ивента, а возглавит турнир поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером.

Что интересно, изначально саудовский турнир планировался на начало года, а именно на 2 марта. Однако всё быстро изменилось, и ивент провели в Лас-Вегасе. Как писали зарубежные источники, дело было в том, что шейхов из Саудовской Аравии не устроил предложенный кард, где, помимо прочих, готовились выступить Шамиль Газиев и Мухаммад Мокаев. Важный момент, саудовцы за возможность принять этот турнир (он не номерной, лишь Fight Night) выложили $ 20 млн, так что имели право «заказывать музыку».

А теперь партнёрство Саудовской Аравии и UFC существенно расширяется. Во-первых, Riyadh Season, в рамках которого в последний год проводятся крупнейшие боксёрские поединки, проспонсирует турнир UFC 306, который пройдёт в Лас-Вегасе на арене «Сфера». На этот ивент у промоушена очень большие надежды. Дана Уайт очень хотел организовать турнир именно в «Сфере», так что стоит ожидать очень яркого шоу.

Во-вторых, соглашение включает в себя проведение крупного турнира в Саудовской Аравии. Скорее всего, номерного. Это должно случиться либо в конце этого года, либо в начале следующего. А ещё шейхи поддержат турниры по пощёчинам Power Slap и даже проведут один из них в Эр-Рияде. Всё это уже подтвердил Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии.

MSG Sphere Фото: Ethan Miller/Getty Images

ESPN утверждает, что следующий турнир UFC, который планируется провести в этой стране, будет чем-то бо́льшим по сравнению с предстоящим ивентом, который возглавит Чимаев. То есть восточное направление в UFC будет всё больше расширяться. И для некоторых бойцов это шикарные новости.

В первую очередь как раз для Хамзата. Уже, кажется, ни для кого не секрет, что у Борза есть проблемы с получением визы. И поэтому он с 2022 года не появляется в США. Соответственно, UFC не может привезти его на американский турнир, но при этом от Чимаева не отказываются окончательно. Если условных Рустама Хабилова и Майрбека Тайсумова просто задвинули и забыли, то Хамзата Дана Уайт регулярно упоминает, говоря о главных звёздах лиги.

Сейчас у Чимаева будет бой с Уиттакером, третьим номером рейтинга среднего веса. По сути, это претендентский бой. А чемпион этого дивизиона Дрикус дю Плесси с огромной долей вероятности будет защищать пояс на турнире UFC 305 в Австралии, и его соперником станет Исраэль Адесанья. Победитель этого противостояния будет биться с Чимаевым, если тот одолеет Уиттакера. И где проводить этот бой, чтобы привезти туда Хамзата?

Тут в дело и вступит Саудовская Аравия. Вряд ли номерной ивент в этой стране будет проведён в 2024 году. Обычно после Абу-Даби (UFC 308 в октябре) оставшиеся номерные ивенты проходят в США — Нью-Йорк и Лас-Вегас. Так что можно ждать анонса турнира в Саудовской Аравии в феврале или марте следующего года. Идеально для Чимаева. Да и маловероятно, что дю Плесси или Адесанья будут готовы защищать титул раньше. Так что можно ждать такой поединок в следующем году.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Похоже, в UFC готовы пойти на многое, чтобы не лишить Чимаева возможности стать чемпионом. Он будет биться лишь в восточных странах. Условно — в Саудовской Аравии сейчас, там же в начале следующего года и потом, к примеру, в Абу-Даби на традиционном ивенте в октябре. Не так плохо с точки зрения активности и идеально для самого Чимаева и UFC. Промоушен будет возить чемпиона в страну, где его любят, зарабатывать на этих турнирах и укреплять восточное направление. А Хамзат, как и хотел, получит возможность добраться до пояса. И, пожалуй, это его единственный шанс при текущих проблемах с визой и въездом в США. Главное — продолжать побеждать.