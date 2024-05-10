У Бетербиева проблемы. Российского чемпиона могут лишить одного из поясов

4 мая, менее чем за месяц до назначенной даты поединка, стало известно, что Артур Бетербиев получил травму мениска и не сможет провести бой с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Огромное разочарование для всех фанатов бокса и для самих спортсменов.

Бетербиев грустно констатировал факт отмены боя: «К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе. Благодарю всех, кто уже купил билеты, этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо вам всем за поддержку».

Бивол, получивший нового соперника в лице Малика Зинада, тоже был предельно корректен: «Если честно, у меня не было времени философствовать. Я принял ситуацию — этого боя сейчас не будет. Будет другой поединок, нам нужны другие спарринг-партнёры. А бой с Бетербиевым… Ну не сейчас, значит, позже. Что поделать. От нас здесь ничего не зависит. Остаётся только верить».

Разумеется, травма Бетербиева непростая, и совсем не факт, что он, с учётом возраста, сможет вернуться прежним. Соответственно, под вопросом и проведение вожделенного поединка с Биволом. Формально этот бой отложен на конец года, а по факту Артуру нужно потратить чуть менее полугода на восстановление, а потом набирать форму. Не стоит ждать этой встречи в 2024 году. Так или иначе, как выяснилось, у Бетербиева сейчас есть другие поводы для переживания.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Всемирная боксёрская организация (WBO) выступила с заявлением и поставила под сомнение травму Артура, призвав боксёра предоставить доказательства.

«Бетербиеву предписывается в течение ближайших 10 дней предоставить подробное медицинское объяснение его травмы, заключение, прогноз выздоровления и мнение врача относительно того, когда он будет готов физически, допущен к соревнованиям по медицинским показаниям и вернётся к активной спортивной деятельности.

Невыполнение данного предписания приведёт к тому, что Бетербиев откажется от всех прав по настоящему соглашению и комитет будет действовать в соответствии с положением WBO о соревнованиях на звание чемпиона мира», — говорится в заявлении организации.

Формулировка о действиях в соответствии с положением скрывает за собой очень простое предложение — Бетербиев будет лишён титула, если не предоставит доказательства травмы.

По информации главы тренерского совета сборной России Эдуарда Кравцова, травма действительно была: «Артур реально получил травму. Не надо искать никакого подвоха. У меня есть информация из лагеря. Видимо, у Артура были проблемы с менисками. На каждой тренировке он их тейпировал и предохранял. Эта травма не была получена при спаррингах, знаю точно. Видимо, работа носила физический характер. Это рабочие моменты, такое бывает. Думаю, что этот бой в любом случае состоится».

Другие организации (IBF и WBC), чьими поясами владеет Бетербиев, никаких заявлений не выдвигали и доказательств травмы не требовали. Возможно, в WBO решили, что слишком долго ждали боя, который в итоге сорвался, а теперь дивизион будет задерживаться. А возможно, просто не верят в травму.

Надо сказать, что даже предоставление доказательств травмы может не спасти. История знает немало случаев, когда боксёр выбывал на несколько месяцев и получал статус «чемпиона в отпуске». По сути, это значит, что спортсмен лишается пояса, но, вернувшись, имеет право требовать титульный поединок. Так было в своё время, например, с Александром Усиком времён выступлений в первом тяжёлом весе, и с Заурбеком Байсангуровым. Причём последний, как и Бетербиев, выбывал на несколько месяцев и был переведён WBO в статус «чемпиона в отпуске».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Вряд ли Бетербиева интересуют промежуточные шаги перед поединком с Биволом. Поэтому остаётся ждать, посчитают ли в WBO доказательства Артура весомыми, чтобы сохранить за ним титул. Причин избегать боя с Биволом у Бетербиева нет, сдвигать на более поздний срок — тоже. Если бы это была основная причина, то ссылались бы на какую-нибудь мелкую травму, которая позволяет провести поединок, к примеру, в конце лета.

Скорее всего, всё гораздо прозаичнее — Артуру скоро 40 лет, у него немалый износ организма, а ещё он много работает с железом. Это большие нагрузки, от которых иногда случаются подобные сбои. И, к сожалению, это лишило нас очень большого боя. Но остаётся продолжать в него верить и ждать возвращения Бетербиева.