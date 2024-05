«Отправлю спать Яна и О’Мэлли». Лучший боец легчайшего веса выступает не в UFC

17 мая в Париже пройдёт турнир Bellator, который возглавит титульный поединок в легчайшей весовой категории. Чемпион Патрик Микс встретится с российским бойцом Магомедом Магомедовым, и это уже второй их поединок под эгидой организации.

Микс — один из самых интересных бойцов в своей весовой категории за пределами UFC. Уровень Патчи весьма высокий, что он уже неоднократно подтверждал. В своё время американец уже становился чемпионом King of the Cage, разок выступил в Rizin и теперь является полноценной звездой Bellator. Промоушен, как известно, перешёл под крыло PFL, но в Гран-при Микс не участвует по одной очень простой причине — легчайшего веса там нет. Бойцу также пришлось пропустить большой турнир Bellator vs PFL, где для него банально не нашлось соперников.

Тем не менее это не мешает Патрику быть на слуху. В конце прошлого года он, будучи временным чемпионом, задушил Серхио Петтиса и объединил титулы, после чего провозгласил себя сильнейшим бойцом своего веса: «Я должен был стать чемпионом ещё три года назад в бою с Хуаном Арчулетой. Надо было отключить ему руку и финишировать. Но вот спустя время я вернулся за своим поясом. Что дальше? Мне без разницы. Я лучший боец легчайшего веса во всём мире. Даже если бы меня заперли в клетке с Кинг-Конгом, я бы надрал ему задницу».

Тут важно отметить, что Микс на пути к титулу прошёл абсолютно всех топовых бойцов Bellator в дивизионе — Кёдзи Хоригути, Магомеда Магомедова и Рауфона Стотса. Все победы — досрочные. Неслучайно владелец PFL Дон Дэвис считает, что Микс способен разобраться и с чемпионом UFC Шоном О’Мэлли: «Микс может победить О'Мэлли. У него нет таких волос, но дерётся он лучше. Я думаю, большинство людей считают, что это хороший бой и что Патрик – небольшой фаворит. Но это чертовски хороший бой».

Микс открыт ко всем вызовам — готов биться с любым, кто будет предложен промоушеном, и готов дать реванш любому из тех, кого он уже победил. В целом так и образовался второй бой с Магомедовым. Магомед знаком болельщикам не только по выступлениям в Bellator. Он в своё время выступал и в М-1, и в ACB, где становился чемпионом и, например, нанёс первое поражение в карьере Петру Яну. И это, пожалуй, неплохой вызов для Микса.

Единственное, что сейчас расстраивает Патрика — недостаток признания: «Меня не считают лучшим только из-за букв, которые стоят перед моим именем. Там написано не UFC — вот единственная причина. Посмотрите на меня и на того, кого считают лучшим бойцом легчайшего дивизиона в мире. Взгляните на достижения О’Мэлли и на мои – я столкнулся с не менее жёсткой конкуренцией. У меня больше досрочных побед, он проиграл больше раундов, чем я. Если бы не один раунд, у меня сейчас была бы серия из 31 победы: 11-0 по любителям и 20-0 по профи. А Шон с трудом прошёл Андре Сухамтата. Андре пнул этого парня по ноге, и его чуть ли не авиацией пришлось из клетки эвакуировать.

Посмотрите, что с ним сделал маленький Пётр Ян, насколько близким был этот поединок. Посмотрите, как Магомед Магомедов дрался с Яном и как я отправил Магомеда спать. Точно так же я отправлю спать и Яна, и О’Мэлли, и всех остальных. Нет никого, кто мог бы конкурировать со мной. Думаю, самым сложным оппонентом для меня был бы Мераб», — сказал Микс.

Реверанс в сторону Мераба больше похож на дань уважения одноклубнику. Микс действительно очень сильный боец, которого хотелось бы увидеть под эгидой лучшего промоушена мира. У Патрика отличная борьба, и он прекрасно знает, что делать на земле — 13 побед сабмишенами это подтверждают. К тому же Микс довольно рослый для своего дивизиона и всё лучше пользуется преимуществом в рычагах. Сбалансированный, крепкий боец, который находится на пике. Патчи способен подбросить проблемы абсолютно каждому бойцу своего веса в мире.

Возможно, ключи к нему смогут подобрать Кори Сэндхаген или Умар Нурмагомедов, но сейчас Микс выглядит мощно. Совсем скоро у Патрика банально закончатся вызовы в Bellator, а отсутствие бойцов его весовой категории в PFL подтолкнёт американца к переходу в UFC. А там уже будет возможность получить и новые вызовы, и признание, и, возможно, новый титул.