Ломаченко рано провожать на пенсию. Деклассирует соперников даже в 36 лет

12 мая в Перте (Австралия) прошёл грандиозный боксёрский вечер, который привлёк к себе большое внимание публики. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Лома вернулся в ринг после спорного поражения от Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Но осечка не сломила Василия. Он вновь вышел в ринг и продемонстрировал свой высочайший профессионализм.

Ломаченко выходил на поединок с опасным соперником на пределе мотивации. Он очень хотел вернуть себе пояс чемпиона мира. Правда, 30-летний Камбосос выглядел очень серьёзной оппозицией. Но в ринге этого заметно не было. Василий прошёлся по австралийцу буквально катком. Он деклассировал соперника абсолютно во всех аспектах, поэтому совершенно закономерно нокаутировал ударом в корпус в 11-м раунде. Очень символично выглядит способ победы – Ломаченко заставил Камбососа встать на колено, измотал и нанёс фатальную атаку.

Стоит отметить, что в свои 36 лет Ломаченко является уникальным боксёром. Он на равных с топами выступает в дивизионе, где очень серьёзная конкуренция, а средний возраст намного ниже. Чтобы это констатировать, достаточно заглянуть в рейтинг. Шакуру Стивенсону всего лишь 26 лет, Джервонте Дэвису – 29, Уильяму Сепеде – 27, Фрэнку Мартину – 29. А если брать тех парней, которые расположились в топ-10 ниже – они ещё моложе! И на фоне этих талантов и проспектов Василий совершенно не теряется. Дело не только в опыте. Ломаченко не сильно проседает в плане физической формы и движения. Он прекрасно выглядел и против Хейни, и против Камбососа. Поэтому списывать боксёра со счетов рано.

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Стоит отметить, что перед боем о возможном завершении карьеры размышлял сам Ломаченко. Василий предположил, что совсем скоро может повесить перчатки на гвоздь: «Если говорить о возрасте в боксе и весовых категориях, то согласен – я уже старый. Что насчёт супертяжёлого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она ещё продлится? Один год, два, три, вот и всё. Но я думаю, что у меня ещё есть немного сил. Сколько конкретно лет я ещё буду драться? Я и сам пока не знаю. Это трудный вопрос. В этом возрасте каждый бой даётся тяжело. Непросто и восстанавливаться после поединков»

Но с Камбососом Василий наглядно продемонстрировал, что откровенно скромничает. Он просто феноменально боксировал, выглядел намного мощнее и мастеровитее соперника. И сейчас Ломаченко вряд ли может стать «лакомым кусочком» для топов дивизиона. Конечно, победа над таким именитым спортсменом может стать одним из самых ярких моментов в карьере любого из парней. Однако Василий остаётся невероятно опасным. Складывается ощущение, что даже Джервонта и Шакур вряд ли смогут доминировать над Ломой.

Ломаченко – настоящий долгожитель лёгкого веса, в дивизионе таких возрастных топов попросту нет. Но Василий доказал, что не является «сбитым лётчиком» или очередной победой в рекорде молодых оппонентов. И теперь Стивенсону и Дэвису нужно быть осторожными. Лома лишь говорит о возможном завершении карьеры, а сам может совершить очередную попытку зайти на абсолют. И потенциал для этого есть совершенно точно.