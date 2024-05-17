Расправа над Ярдом или яркий реванш с Альваресом. Выбираем лучший бой Сергея Ковалёва

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Конечно, он привлекает к себе повышенное внимание. Но фанатов профессионального бокса из России ждёт ещё одно интереснейшее противостояние. В андеркарде у тяжеловесов пройдёт бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром. Мы подготовили рейтинг лучших поединков Крашера, а также вспомнили славные моменты его карьеры.

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Рейтинг: лучшие бои Сергея Ковалёва Фото: Elsa/Getty Images 1 место Элейдер Альварес Элейдер Альварес вставал на пути россиянина дважды. И первый поединок завершился поражением Ковалёва. Сергей улетел в нокаут в седьмом раунде. Поэтому второй бой носил принципиальный характер. В итоге россиянин показал, что первая осечка стала нелепой случайностью. Он полностью доминировал на протяжении всей встречи, выглядел намного сильнее соперника. Поэтому после 12 раундов совершенно закономерно оказался победителем на судейских карточках – 116-112 (двое), 120-108. Фото: wboboxing.com 2 место Блэйк Капарелло 2 августа 2014 года состоялся поединок между Ковалёвым и Блэйком Капарелло. Он прошёл в Атлантик-Сити (США), где россиянин дрался к тому моменту очень стабильно. А главным моментом стало то, что в соперниках оказался крепкий соперник с профессиональным рекордом 19-0-1. Он должен был составить Крашеру серьёзную оппозицию, и это дало о себе знать в первом же раунде. Уже в первом раунде Ковалёв оказался в нокдауне, что стало большой неожиданностью. Но Сергей включил характер и во втором раунде буквально растерзал оппонента. Сначала Капарелло сам дважды оказался в нокдауне, а затем судья принял решение остановить поединок. Фото: Abbie Parr/Getty Images 3 место Вячеслав Шабранский Вячеслав Шабранский оказался на пути россиянина в очень непростой момент. Ковалёв только-только уступил в обоих поединках с Андре Уордом. Поэтому ему было очень важно одержать уверенную победу. 25 ноября 2017 соперники сошлись в ринге. С самого старта Сергей бросился разбивать соперника, набрасывать мощнейшие удары. В итоге уже в первом раунде Шабранский побывал в нокдауне дважды. Третий пришёлся на вторую трёхминутку. В итоге рефери понял, что россиянина уже не остановить, и принял решение остановить поединок. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС 4 место Энтони Ярд 24 августа 2019 года Энтони Ярд приехал в Россию. Бой с Сергеем Ковалёвым прошёл в Челябинске. Непобеждённый соперник должен был стать серьёзной оппозицией для россиянина и прекрасной проверкой на прочность. На протяжении 10 раундов Ковалёв уверенно разбивал соперника, но дело шло к судейскому решению. И всё-таки Сергей рассчитывал финишировать оппонента досрочно. В 11-м раунде он начал мощнейшим образом проходиться по Ярду, что привело к победе техническим нокаутом. Фото: Richard Wolowicz/Getty Images 5 место Жан Паскаль С Жаном Паскалем россиянин бился дважды. И особенно ярким получился первый поединок. Он состоялся 14 марта 2015 года. Стоит отметить, что бой проходил на родине соперника – в Канаде. Уже в третьем раунде Паскаль отправился на канвас, а Ковалёв оформил нокдаун. После этого россиянин полностью завладел инициативой и начал методично разбивать соперника. В итоге в восьмом раунде стало понятно, что соперник просто проваливается и ничего не может противопоставить Крашеру. Судья принял решение остановить поединок. Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС 6 место Наджиб Мохаммеди 25 июля 2015 года соперником Крашера стал француз Наджиб Мохаммеди. Соперники бились в Лас-Вегасе (США). И для россиянина бой с опытным оппонентом был очень важен. С самого начала поединка он завладел инициативой и начал наращивать своё преимущество. В итоге уже во втором раунде Крашер отправил соперника в нокдаун. А в третьей трёхминутке Ковалёв окончательно включился на максимум и начал разбивать оппонента. В итоге француз улетел в прямой нокаут. Фото: кадр из трансляции 7 место Тервел Пулев Тервел Пулев встал на пути Сергея Ковалёва 14 мая 2022 года в очень сложный момент карьеры. Россиянин только-только пережил длительную дисквалификацию, у него сорвалось сразу несколько вариантов для поединка. В итоге Крашер спокойно разобрался с соперником, поставил его в тупик. На протяжении всех 10 раундов он уверенно разбивал оппонента. Показалось, что практически трёхгодовой простой никак не сказался на настроении и состоянии россиянина. Дело дошло до судейского решения, особой интриги в котором не было – 97-93, 98-92 (дважды).

Мы собрали те поединки Ковалёва, в которых он одержал яркие и красивые победы. А если вы считаете, что мы забыли какой-то перформанс Крашера, пишите свои варианты в комментариях.