Недавнее рассечение Фьюри — проблема? Как Усику поможет травма соперника

18 мая в Эр-Рияде пройдёт боксёрский турнир, украшением которого станет поединок за звание первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри и Александр Усик определят сильнейшего боксёра в этой весовой категории и выяснят, кто завладеет четырьмя поясами.

Этот бой неоднократно переносился по разным причинам. Последний раз — из-за рассечения над глазом у Тайсона. Повреждение, полученное в начале февраля, стало предметом больших споров. Кто-то посчитал, что это было сделано намеренно, чтобы сместить дату поединка на более позднее время, кто-то просто обвинял Фьюри в непрофессионализме. А тот самый боец, который нанёс травму, Агрон Смакичи заявил, что удар был чистым. Так или иначе, сечка британца заняла инфополе, а сейчас стоит задаться вопросом, не станет ли она дополнительным преимуществом для Усика?

С момента получения травмы прошло не так много времени, чуть больше трёх месяцев, при том что спарринг-сессии начались ещё в апреле. И некоторые эксперты действительно считают, что Усик добавит эту деталь в свой геймплан.

Так, например, считает Дерек Чисора, бившийся с обоими чемпионами. Британец уверен, что рассечение может открыться и вынудить рефери остановить бой: «Вот мой честный прогноз. Я вижу, как Усик победит в бою, потому что Усик сейчас будет метить в место рассечения. Он будет бросать тот же самый джеб, но именно в то место, где было рассечение. Я думаю, рефери остановит бой в пользу Усика, из-за рассечённого глаза».

Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, придерживается того же мнения относительно тактики Усика, но напоминает, что у Тайсона уже был бой, где рассечение не помешало ему победить: «На его месте я бы так и делал. Конечно, он попытается воспользоваться этим. Но вспомните, как Тайсон дрался с Отто Валлином. Тайсон получил ужасное рассечение, но одержал убедительную победу. У него есть план A, план B и план С. Но самое главное — у него храброе сердце».

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

И экс-тренер Усика Джеймс Али Башир также утверждает, что бой в мае после такого рассечения — слишком рано: «Из того, что я видел, я думаю, такое рассечение требует 6-7 месяцев для восстановления. Это одно из таких рассечений, которое должно быть зашито как изнутри, так и снаружи, чтобы получить лучшие результаты восстановления. Бой в мае — это слишком рано. Я вижу, как это рассечение откроется снова. Я бы отложил поединок на июнь-июль. Как тренер я бы перенёс бой подальше, чтобы сечка зажила как положено. Насчёт мая не уверен. Я вижу, как Усик будет бить туда».

Далеко не факт, что рассечение и удары в эту область повлияют. Осложнение для Фьюри здесь, по сути, одно — эта та же область, куда пришлись в своё время удары Отто Валлина. При этом швед более габаритный, чем Усик, и тяжелее бьёт. Он с первых раундов целит в голову Фьюри, быстро добился результата, и в шестом раунде у британца уже была очень большая сечка, а кровь залила и самого Тайсона, и Валлина, и ринг, и рефери. После этого боя Фьюри наложили 47 швов, но при этом и бой он выиграл за явным преимуществом, что тоже показывает — даже если Усик откроет рану на лице Цыганского короля, тот не остановится. Особенно в бою, где такие высокие ставки.

Катмен Павел Тюрин считает, что свежее рассечение Фьюри перед боем с Усиком и правда было опасным, но при этом объясняет — времени на заживление было достаточно: «Вероятность рецидива травм на зарубцевавшихся участках кожи гораздо выше. Большую роль в этом деле играет весогонка. Вымывается большое количество микроэлементов, и кожа становится сухой, а значит, подвергается повышенному риску. Тяжеловесы обычно этим не страдают, но Фьюри согнал много килограммов. Если бы эта травма произошла в бою, у Тайсона были бы проблемы. Но так как на этом участке нет крупных вен, остановить кровь на этом участке не составило бы проблем. По поводу сроков восстановления есть комментарий Хорхе Капетильо, катмена Фьюри, который работал с ним в бое против Отто Валлина. Он дал ориентировочный срок восстановления в три месяца. И тут я с ним соглашусь. Ставки слишком высоки. На месте Фьюри я бы не вышел на этот бой даже с ещё покрасневшим рубцом. Думаю, времени будет достаточно. Нужно учитывать, что спарринг‑сессия начнётся уже в апреле, а это чуть больше двух месяцев на восстановление до первых спаррингов. Такая травма может немного помешать в подготовке. Возможно, даже психологически. Но если команда ответственно подойдёт к лечению и восстановлению, будет пользоваться необходимой для этого защитой, то времени, повторюсь, будет достаточно. Они просили три месяца, им дали 3,5. Зато не будет оправданий».

Катмен Усика Расс Анбер также был лаконичен: «Я считаю, рассечение зажило, для меня вопрос закрыт».

Александр Усик Фото: Getty Images

Безусловно, в самом поединке может случиться всё что угодно, вплоть до столкновения головами. Возможна и ситуация, какая произошла недавно с Тимофеем Цзю, который каждый раунд начинал с кровавой пеленой с левой стороны и не видел оттуда ударов. На таком уровне в поединке между двумя высококлассными спортсменами всё решают мелочи. Раз команда Фьюри согласилась на май, то, очевидно, их устроила дата по всем параметрам: полноценный лагерь, полное заживление травмы и возможность набрать приличную форму. Повторное рассечение может внести свои коррективы, но и к этому команда британского боксёра должна быть подготовлена.

Фьюри уверен, что даже рецидив никак не повлияет на него в бою: «Рассечение – это всего лишь рассечение. Если оно откроется в поединке, это просто часть игры. У меня раньше тоже были раны, верно? Я слышал, как Кличко говорил о победе через рассечение. Но это не сработает. Каков план? Ну, может, я пролью кровь, но это не остановит меня. Я надеюсь, рефери позволит мне продолжить бой, если такое произойдёт. Мне нужна армия, чтобы меня остановить. Рассечение? Забудьте об этом».

Усик — умный и хитрый боксёр, который точно попытается выкрутить все потенциальные слабости соперника на максимум. И он должен использовать даже такую небольшую брешь. Вопрос в том, может ли это сломить дух Фьюри? Пока не получилось ни у кого.