Усик — Фьюри: финальный стердаун закончился потасовкой! Бой века у тяжей всё ближе. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.
Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь его проведению ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдёт титульный поединок с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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💵 Вспоминаем самые денежные бои в карьере Тайсона Фьюри
⚖️ Фьюри оказался тяжелее Усика почти на 15 кг
Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри и чемпион мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик успешно прошли церемонию официального взвешивания.
Тайсон Фьюри показал на весах 118,84 кг, а Александр Усик — 105,68 кг.
👑 Фьюри: победа над Усиком сделает меня лучшим боксёром всех времён
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своего соперника украинца Александра Усика.
«Я думаю, что он лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Раньше я дрался с чемпионами мира в тяжёлом весе или с непобеждёнными боксерами, раньше я дрался с олимпийскими золотыми медалистами, но никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух весах. Так что я думаю, что это ставит его на первое место.
Думаю, эта победа сделает меня абсолютно лучшим, поставит меня в статус номер один за всё время», — приводит слова Фьюри DAZN.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🙌 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.
«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравятся», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри
Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.
💰 Красюк отреагировал на новость о гонорарах Усика и Фьюри за очный бой
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на новость одного из украинских изданий относительно гонораров своего клиента и британца Тайсона Фьюри за очный поединок. По версии источника Фьюри получит $ 69 млн, в то время как Усик заработает $ 34 млн.
«Никакого отношения к реальности нет», — написал Красюк в социальных сетях.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
- Александр Усик – Тайсон Фьюри;
- Джей Опетайя – Майрис Бриедис;
- Джо Кордина – Энтони Какаче;
- Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
- Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
- Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
- Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
- Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
- Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
- Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.