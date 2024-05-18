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Александр Усик — Тайсон Фьюри, дата и время, 18 мая 2024, где пройдёт бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард

Усик — Фьюри: финальный стердаун закончился потасовкой! Бой века у тяжей всё ближе. LIVE
Сергей Сорокин
Ring of Fire: Александр Усик — Тайсон Фьюри
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А ещё в карде возвращение легендарного Сергея Ковалёва.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь его проведению ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдёт титульный поединок с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Ковалёв - Робин Сафар
18 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Сергей Ковалёв
Не началось
Робин Сафар

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Разбираем по раундам предстоящий поединок топовых боксёров:
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Фьюри побывает в нокдауне, Усик жёстко пропустит по корпусу. Как пройдёт бой века у тяжей

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Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
Live Сергей Сорокин

💵 Вспоминаем самые денежные бои в карьере Тайсона Фьюри

04:15 Сергей Сорокин

⚖️ Фьюри оказался тяжелее Усика почти на 15 кг

Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри и чемпион мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик успешно прошли церемонию официального взвешивания.

Тайсон Фьюри показал на весах 118,84 кг, а Александр Усик — 105,68 кг.

04:03 Сергей Сорокин

👑 Фьюри: победа над Усиком сделает меня лучшим боксёром всех времён

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своего соперника украинца Александра Усика.

«Я думаю, что он лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Раньше я дрался с чемпионами мира в тяжёлом весе или с непобеждёнными боксерами, раньше я дрался с олимпийскими золотыми медалистами, но никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух весах. Так что я думаю, что это ставит его на первое место.

Думаю, эта победа сделает меня абсолютно лучшим, поставит меня в статус номер один за всё время», — приводит слова Фьюри DAZN.

04:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

04:02 Сергей Сорокин

🙌 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.

«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравятся», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

04:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри

Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.

04:02 Сергей Сорокин

💰 Красюк отреагировал на новость о гонорарах Усика и Фьюри за очный бой

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на новость одного из украинских изданий относительно гонораров своего клиента и британца Тайсона Фьюри за очный поединок. По версии источника Фьюри получит $ 69 млн, в то время как Усик заработает $ 34 млн.

«Никакого отношения к реальности нет», — написал Красюк в социальных сетях.

04:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик

  • Александр Усик – Тайсон Фьюри;
  • Джей Опетайя – Майрис Бриедис;
  • Джо Кордина – Энтони Какаче;
  • Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
  • Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
  • Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
  • Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
  • Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
  • Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
  • Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.
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