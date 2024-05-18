Нокдаун и спасение Фьюри. Как Цыганский король едва не проиграл крузеру

18 мая Эр-Рияд (Саудовская Аравия) примет грандиозный турнир, который возглавит поединок за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе. Два непобеждённых боксёра Тайсон Фьюри и Александр Усик выяснят, кто завладеет четырьмя поясами.

Шансы боксёров в этом поединке считают примерно равными. Козырь Усика — скорость. Он неполноценный супертяжеловес, весит в боях около 100 кг, но с лихвой компенсирует это движением и выучкой. Фьюри — габаритный боксёр, который шикарно пользуется своими преимуществами и при этом ещё и достаточно быстр для такого роста и веса. Поэтому его крайне тяжело превзойти в бою.

Однако в карьере Фьюри уже был поединок, где ему сразу отдали преимущество над соперником из-за разницы в габаритах. К концу 2012 года Тайсон уже начал оформляться в звезду бокса, покоряя Великобританию. К этому времени Цыганский король дважды победил Джона Макдермотта, нанёс первое поражение Дереку Чисоре, стал чемпионом Ирландии и разобрался с Кевином Джонсоном в отборочном бою.

Следующим соперником Фьюри стал Стив Каннингем. Это был дебют британца в США, и он сразу получил бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Стив был маловат по сравнению с Цыганским королём, и Тайсон даже утверждал, что завершит карьеру, если Каннингем станет ему достойным соперником: «Если этот парень окажет мне достойное сопротивление, клянусь завершить карьеру. Мои слова никогда не расходятся с делом, поэтому, если останусь недоволен своим выступлением, уйду в отставку».

А Каннингем был уверен, что Фьюри зря принял такой поединок: «Я знаю, что он много болтает. У Фьюри много энергии, и у него большая масса. Он гораздо выше меня. Как я уже сказал, у Фьюри есть много преимуществ, но у меня есть отличная команда во главе с Назимом Ричардсом и Бадди Озборном. И мы составим отличный план на бой, которого я намерен чётко придерживаться. Я думаю, что Фьюри допустил ошибку, согласившись на бой со мной. Но он воин, а воин должен делать свою работу. Бой будет проходить в США, и это считается преимуществом для меня. Но последний бой с Томашем Адамеком показал, что это не имеет особого значения. Я дрался с Адамеком в своём родном штате и проиграл спорным решением судей».

Перед боем Фьюри показал на весах 115,2 кг и перевесил оппонента ровно на 20 кг. Преимущество было и в росте (206 см против 190 см), и в размахе рук (216 vs 208). Поединок начался с того, что британец провоцировал Каннингема на активные действия: опускал руки, дразнил, звал в открытые размены. Стив не реагировал, старался действовать собранно, а во втором раунде привёл Тайсона в чувство, наказав его за такую манеру ведения боя. Правый кросс американца нашёл цель и отправил Фьюри на канвас. Тайсон поднялся и уже действовал поосторожнее, завязывал Каннингема в клинче и уже не рисковал.

В седьмом раунде Фьюри донёс несколько точных панчей, которые потрясли Стива. Американец зажался в угол под градом добивающих ударов и пытался клинчевать. В одном из эпизодов Фьюри немного прихватил шею Каннингема и коротким ударом справа нокаутировал оппонента, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере. При этом нельзя сказать, что у Фьюри всё было в порядке до нокаута. На судейских карточках вёл именно Каннингем, и всё могло очень плохо закончиться для Цыганского короля.

Через бой после боя в Нью-Йорке Фьюри добрался до титула WBO International, а ещё через бой стал полноценным чемпионом мира, разобравшись с Владимиром Кличко. Всё это уже часть истории.

Ночью 18 мая Фьюри готов написать новую главу и стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас уже нет заявлений о возможном завершении карьеры, но есть слова о том, что Усик — самый сложный соперник. Есть все шансы увидеть отличный бой, и награда победителю будет соответствующей.