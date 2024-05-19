Хрустальная челюсть и необходимость реванша. Выводы по бою Усик — Фьюри

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде прошёл большой боксёрский вечер, который украсило противостояние Тайсона Фьюри и Александра Усика. Два непобеждённых бойца определяли первого за 25 лет абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Поединок действительно получился ярким, под стать громкой вывеске. Были и яркие размены, и игра на публику от Фьюри, и качельные переходы инициативы из рук в руки, шикарный камбэк. В итоге победителем из этого поединка вышел Усик, который объединил четыре главных пояса и стал абсолютным чемпионом мира. Причём Александр добивается этого уже во второй раз в карьере — раньше он забирал четыре титула в первом тяжёлом весе. Эта история была написана у нас на глазах.

У Фьюри был правильный геймплан, но Усик совершил крутой камбэк

Всем было известно, что у Усика всё же есть проблемы с ударами по корпусу. Фьюри — не тот боксёр, который может методично обстукивать туловище соперника, но бьёт он жёстко и неприятности доставить может. Как только Тайсон адаптировался к обстановке и Усику, то начал плотно прикладываться в корпус. Александр явно все эти панчи чувствовал, пытался нырять, чтобы их избежать, но натыкался на мощные апперкоты. Середину боя Усик провалил, но нашёл в себе силы вернуться и переломить ход встречи. Стал агрессивнее идти вперёд, насыпать больше ударов и прессинговать. Под таким давлением Фьюри начал плыть и контраргументов не нашёл. Пришлось даже отложить в сторону кривляния.

Нокдауны и челюсть Фьюри — проблема

До боя с Усиком Фьюри падал в нокдауны семь раз. Почти все случаи в поединках с мощными панчерами. От Усика, как правило, не ждут рвения оформить нокаут, так как он действует совсем в другом стиле. Однако и Александр смог добраться до челюсти Фьюри и это было весьма кинематографично. Тайсон спасался как мог, падал на канаты, отскакивал, но в итоге нокдаун случился. И всё решил. Похоже, что Цыганский король переоценил свою челюсть.

Выносливость и характер оказались важнее габаритов

Усику было действительно тяжело подобраться к Фьюри. На бумаге мы понимали, что у британца есть преимущество во всём: рост, вес, размах рук. На ринге он и вовсе казался великаном и порой просто придерживал Усика на вытянутой руке. Тем не менее, этого оказалось недостаточно. Нельзя сказать, что Тайсон был плох. Как выяснилось после боя, Усику пришлось ехать в госпиталь из-за подозрений на перелом челюсти, но Александр проявил характер. А ещё банально передышал соперника. Да, тоже очень устал, но создал себе задел, разбив нос Фьюри и затруднив ему дыхание. Из таких, на первый взгляд не самых важных факторов, складываются большие победы.

Реванш необходим и он будет

Бой был шикарным. Мы получили не просто большую вывеску, но и очень яркое противостояние. К тому же, крайне близкое. Всё решили нюансы. Как показывает практика, после таких боёв нужны реванши. И он будет. Фьюри выразил желание получить второй шанс, Усик дал согласие. А саудиты ещё раньше объявляли, что предварительная дата реванша, независимо от исхода, — октябрь. Теперь второй поединок Фьюри и Усика станет ещё более желанным и ожидаемым для публики. К тому же, есть ощущение, что обоим боксёрам ещё есть, что сказать на ринге.

Фьюри и Усик — два великих боксёра

Усик — абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях. В мире в принципе мало боксёров, которые умудрились забрать все пояса в двух дивизионах, а тут ещё нужно добавить немного контекста. Всё же Усик сильно уступает в габаритах природным тяжам, его списывали и с Джошуа, и с Фьюри, но он находил пути к победе. Это спортивный подвиг. Ну а поражение точно не делает Цыганского короля хуже. Он устроил шоу для болельщиков и при этом показал шикарный бой. Возможно, кривлялся где-то в ущерб себе и результату, но он заслуживает признания. Есть множество великих боксёров, которые проигрывали. Фьюри — один из них.