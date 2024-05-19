Фьюри уже не тот. Цыганский король вышел без лишнего веса, но был очень плох

В Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге встретились Тайсон Фьюри и Александр Усик, которые определили первого абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов. И им стал Александр Усик, победивший в этом поединке раздельным решением судей.

Конечно, это был исторический поединок, к которому было приковано огромное внимание. Боксёры это тоже понимали, поэтому подошли к противостоянию в оптимальной форме. Фьюри, который осенью провёл невнятный бой с Нганну, взял себя в руки и заметно похудел, избавившись от лишнего веса. Тайсон действительно выглядел свежо и легко, что давало его поклонникам надежды на удачное завершение поединка.

Британец был фаворитом, хоть и незначительным, у букмекеров, эксперты также высказывались в пользу Цыганского короля. Всё-таки для него это родной дивизион, в нём он чувствует себя как рыба в воде, да и преимущество в габаритах должно было сыграть на руку Тайсону.

И если физически Фьюри подготовился отлично, то вот ментально, кажется, ещё не перезагрузился с боя с Нганну. Какие-то кривляния, постоянная улыбка – понятно, что это манера Тайсона, но всё-таки на кону были четыре чемпионских пояса. В стартовых раундах Усик гонял британца по рингу, отвешивал тому серии ударов, на что британец отвечал нечастыми джебами и работой по корпусу.

Лишь к третьему раунду Фьюри вспомнил, где он находится, и начал пользоваться своими сильными сторонами. Тайсон перестал пускать украинца на ближнюю дистанцию, стал больше работать именно с дистанции, подключая и дальнюю руку. При этом Цыганский король вспомнил и про фирменный клинч, во время которого он всей своей массой повисал на Усике, отвешивал ему серии ударов и применял запрещённые приёмы вроде незаметных ударов по затылку.

Казалось, что Фьюри нащупал свой бой, свою дистанцию и к середине поединка контролировал его ход. При этом Тайсон не был агрессивен, не хватало какой-то спортивной злости, настроя. Он постоянно отступал, работая вторым номером, что не совсем ему свойственно. Также Фьюри был сильно сконцентрирован на корпусе Александра. Конечно, все знали, что это слабое место украинца, но Тайсон сделал слишком большой перекос в сторону атак именно по корпусу.

Тем не менее британец, судя по судейским запискам, забирал поединок, пока не случился переломный момент в восьмом раунде. Фьюри из-за своей манеры вести бой с опущенной передней рукой пропустил удар слева: Усик разбил британцу нос и попытался добить Тайсона. Удалось это сделать лишь под занавес следующего отрезка, где Фьюри оказался в тяжёлом нокдауне. Эти два раунда в итоге и сыграли ключевую роль в победе Александра раздельным судейским решением.

Бой Фьюри — Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Фьюри вышел на бой в оптимальной форме, давно никто не видел Тайсона таким свежим и лёгким. Но, кажется, акцент всё-таки нужно было делать не на сгонке веса, а на физической подготовке. Соревноваться с Усиком в скорости и в работе ног – утопия. Такой Фьюри был бы на голову быстрее и проворнее любого другого тяжеловеса, но не Александра. Всё-таки в этих компонентах украинцу в королевском дивизионе просто нет равных.

Фьюри не хватило агрессии. Он как будто вышел на спарринг, а не на бой за титул абсолютного чемпиона мира. Тайсон не вкладывался в жёсткие удары. Да, у него нет действительно нокаутирующего удара, но всё же тоннаж силовых серий всегда приносил соперникам британца проблемы. Вспомните, как Фьюри заряжался в трилогии с Уайлдером, но ничего такого не было в поединке с Усиком. Британец работал вторым номером, бросал джебы и фирменные, немного корявые удары снизу и сбоку, но такое ощущение, что совершенно в них не вкладывался. Если план на бой был перебить Усика с дистанции и забрать бой решением судей – то он провалился.

Опять открылись проблемы британца с защитой. Британец полагался на свои рефлексы, на свою скорость, на работу корпусом, ведь это работало с предыдущими соперниками. Его опущенная передняя рука всегда была своеобразным оружием: он успевал уходить с линии атаки соперника, уклонялся и «жалил» оппонента этой самой передней рукой. Но Усик – боксёр другого калибра, и два ключевых эпизода поединка как раз возникли из-за того, что Александр за счёт отличного тайминга пробивал Фьюри над опущенной рукой.

Не помог Тайсону фирменный клинч, не помогли габариты. Фьюри не сумел сдерживать украинца на дистанции на протяжении всего боя, да и глупо было полагаться, что это удастся сделать. Да, в каких-то моментах британец держал соперника на безопасном расстоянии, но затем Усик всё равно прорывался. А предложить что-то на ближней дистанции Фьюри не сумел.

Тайсон провёл рваный бой, в котором в отдельных эпизодах были проблески, была фирменная работа британца. Но к постоянному давлению от Усика он оказался не готов и во второй половине боя просто просел, потерял концентрацию и был наказан.

Возможно, первое поражение в карьере положительно скажется на Фьюри. Реванш должен состояться: несмотря на то что Фьюри провёл не лучший бой, на судейских записках поединок получился очень близким. В этот вечер Тайсон был хуже соперника, а в определённых моментах действовал откровенно плохо. Сможет ли он исправить ситуацию в реванше – вопрос, на который все хотят узнать ответ. Теперь британец прочувствовал, что такое боксировать не с огромными панчерами, а с умным, грамотным и подвижным соперником. У Фьюри и его команды есть время, есть материал для работы над ошибками. Посмотрим, как они её проведут.