Фьюри ленился, Усик был однотипным. Уровень бокса в великом бою оказался средним

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде прошёл поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории. А встречались в нём два непобеждённых звёздных боксёра — Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Бой был максимально ожидаемым. Дополнительно его подогрели постоянные переносы поединка: то не могли договориться из-за денег, то Фьюри получал травму. Да и вывеска притягивала. На кону четыре пояса, впервые за 25 лет определяется абсолютный чемпион мира в тяжах, для обоих боксёров это был шаг к величию. Разумеется, и зрелище ожидалось ярким. Усик в итоге одержал победу раздельным решением судей.

С точки зрения эмоций это было 100-процентное попадание. Публика создала необходимую атмосферу, не было никакой камерности, присущей последним турнирам в Саудовской Аравии, бойцы выдали грандиозное шоу. Особенно усердствовал в этом Фьюри, который уже с первого раунда начал кривляться, подначивать болельщиков, опускал руки и провоцировал Усика на активные действия. Это было по-настоящему ярко и круто.

Но с точки зрения чистого бокса этот поединок мог дать фанатам немного больше. Боксёры представили весьма очевидные геймпланы: Фьюри старался воспользоваться преимуществом в габаритах, чтобы не подпускать к себе Усика, но не преуспел в этом, сделав выбор в пользу шоу, что и признавал на пресс-конференции: «Может быть, я мог бы защищаться плотнее, быть сфокусированнее, не так заигрываться, но я так кайфовал, я игрался, я просаживал ему корпус, доводил апперкоты».

Тактика была хорошей, потому что у Усика не находилось аргументов под такой бокс. Единственное — Фьюри, судя по всему, было лень до конца следовать выбранной линии, и он за это поплатился. При этом нельзя сказать, что Усик поставил перед британцем нерешаемые задачи. Было понятно, что Александр — левша очень высокого уровня и Фьюри нужно готовиться именно к атакам слева. В итоге Усик действительно атаковал левым боковым с небольшим прыжком, и эта комбинация проходила из раза в раз. В этом плане не было никакого разнообразия.

Резкие заходы в ближний бой, серия ударов и сразу уход на дистанцию. Даже в критической ситуации Александр не менял тактику, а просто добавил темпа, стал делать ещё больше попыток довести крюк до головы соперника и воспользовался расхлябанностью Фьюри. Тайсон и не пытался найти новые ключи, когда Усик прибавил в объёме, просто по-прежнему не спеша двигался по рингу, бросал джебы и толком не перекрывался.

Лень одного и однообразие другого — то, что привело к среднему уровню бокса в самом поединке. Оба достаточно умны и хитры, чтобы дать больше разнообразия и больше ярких моментов со спортивной точки зрения. В итоге же под большой вывеской мы не увидели ничего столь же грандиозного в плане бокса. А от боксёров уровня Фьюри и Усика по умолчанию ждём большего, так как они на это способны. Тайсон, хоть и привёл себя в форму, но выносливости не хватило. И это тоже повлияло.

Тем не менее это всё с лихвой компенсировалось драмой и эмоциональной составляющей. Один только нокдаун вышел максимально эпичным: попадание, попытки Фьюри чудом спастись, отпрыгивая к канатам и обратно, и просто беспощадное добивание от Усика. И почти каждое более-менее классное попадание вызывало бурю восторга в зале, и атмосфера накалялась. Возможно, немного не хватило более зрелищной концовки. Фьюри утверждает, что ему не сказали, что он проигрывает: «Если бы мне сказали перед последними двумя раундами, что я проигрываю, я мог бы пойти на него всеми силами и вынести. Но в остальном я сделал всё, что мог».

На выходе у нас получилось грандиозное шоу, которое подарило много ярких эмоций, инициатива переходила из рук в руки, был знаковый перелом, который решил исход поединка. Это было совершенно не скучно, бой всем запомнится. Было бы ещё лучше, если бы и уровень бокса оказался повыше. Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов также отметил, что ждал большего, особенно от Фьюри: «Честно сказать, разочарован. Ожидал большего с точки зрения бокса. От Фьюри, прежде всего. Если брать Усика, то он как раз отбоксировал на том багаже, который имеет. Сложно говорить. Как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Не знаю, с чем был связан такой бой от Фьюри, но, имея превосходство в габаритах и по факту не использовать это… Не знаю».

Тем не менее вряд ли болельщики ушли расстроенными с арены. И ожидания от реванша будут максимально высокими. Ну а пока Турки аль Аш-Шейх кратко резюмировал первое противостояние Фьюри и Усика: «Бой века. Без сомнений. Эта ночь войдёт в историю Эр-Рияда».