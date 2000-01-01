Бой Усик — Фьюри. Кто из звёзд пришёл на поединок?

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — главное событие 2024 года в мире бокса. Неудивительно, что звёзды спорта не упустили шанса его посетить. За важнейшим поединком наблюдали культовые боксёры и известные футболисты!