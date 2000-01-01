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Бой Усик — Фьюри. Кто из звёзд пришёл на поединок?
Бой Усик — Фьюри. Кто из звёзд пришёл на поединок?
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — главное событие 2024 года в мире бокса. Неудивительно, что звёзды спорта не упустили шанса его посетить. За важнейшим поединком наблюдали культовые боксёры и известные футболисты!
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Форвард «Аль-Хиляла» активно проводит время, восстанавливаясь от травмы.
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Форвард «Аль-Насра» — завсегдатай боксёрских поединков и боёв UFC.
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Многократный чемпион мира в тяжёлой категории не только наблюдал за поединком, но и вручал одну из наград после ивента.
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Райан Гарсия
Райан Гарсия
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Легендарный боксёр наблюдал за поединком Усика и Фьюри с трибун.
Ларри Холмс
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Многократный чемпион мира также провёл вечер, наслаждаясь крутым боем.
Бой Усик — Фьюри. Кто из звёзд пришёл на поединок?
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