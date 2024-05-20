«Буду искать приют для бездомных». Как разваливается карьера первой казахстанки в UFC

В июне 2020 года в UFC появилась первая девушка-боец из Казахстана Мария Агапова. Путь в лучший промоушен планеты слегка затянулся, так как спортсменка проиграла на Претендентской серии Даны Уайта и отравилась в Invicta, где успела провести два боя.

Проблема была в том, что, приехав биться в Америку, Агапова планировала там и остаться: «Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придётся. У меня даже был план, как можно в США бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой».

Мария Агапова Фото: Josh Hedges/Getty Images

Девушке повезло, нашлись спонсоры, и она тренировалась в American Top Team. Позже подвернулся второй шанс и контракт с UFC. Мария одержала эффектную победу над Ханной Сайферс, получила бонус за лучшее выступление вечера и множество заслуженных комплиментов, в том числе от Даны Уайта. Тогда её считали едва ли не новой надеждой Казахстана в ММА.

При этом сама Агапова не менялась и приобретала популярность в основном не тем, как бьётся, а различными скандалами. Было видео, где она вынудила мужчину вызвать полицию, а потом другой боец из ATT Марина Мороз дала скандальное интервью, в котором просто разнесла бывшую одноклубницу: назвала Агапову любительницей наркотиков, рассказала, что из зала представительницу Казахстана выгнали из-за неадекватного поведения, и заявила, что Мария преследовала беременную жену одного из бойцов, угрожая ей ножом. Разумеется, сторона Агаповой опровергала каждый пункт, но осадок оставался. К тому же репутация Марии серьёзно пострадала, что отразилось и на том, как к ней относятся в местных залах.

А теперь боец рассказала ещё одну диковатую историю: «Через неделю, возможно, я буду бездомной. Вы удивлены? А я – нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика, мать его! На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных, так как людям я уже не доверяю. Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придётся. Люди меня эксплуатируют и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида».

Агапова неоднократно говорила о проблемах с деньгами и раньше. Например, в прошлом году обращалась к подписчикам и просила помочь финансово — машине нужен был ремонт: «Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь, пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное – вернуться к работе и тренировкам. И дожить два-три месяца до своего боя».

Мария Агапова Фото: Chris Unger/Getty Images

Ещё раньше она пробовала зарабатывать написанием картин, работала охранником в ночном клубе и стала татуировщицей. Всё ради того, чтобы оставаться в США и не возвращаться в Казахстан. Называет одной из основных причин разницу в уровне медицины. Похоже, что сейчас финансовые проблемы Агаповой только усилились, но она по-прежнему рассчитывает оставаться в Америке и биться в UFC.

На 30 мая у Агаповой запланирована грэпплинг-схватка с Хеленой Кревар на турнире Karate Kombat. А 14 июля должен состояться поединок с Луаной Сантос — первый для Марии с 2022 года. Возможно, это позволит казахстанке какое-то время продержаться на плаву, но непонятно, как она будет готовиться в таких условиях и без денег. Бойцы часто говорят, что траты на лагерь выходят внушительными, поэтому для Агаповой будет накладно даже просто готовиться к бою. Ну а пока приключения Марии продолжаются, но возвращаться в Казахстан она не собирается.