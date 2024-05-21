«Мой спорт стреляет себе в ногу». Усик будет абсолютным чемпионом мира всего две недели

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Это действительно историческое событие для мира профессионального бокса. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе в эпоху четырёх поясов – до этого ни одному бойцу не удавалось собрать у себя все титулы. Более того, абсолютного чемпиона в супертяжах не было практически четверть века: последним обладателем этого звания был Леннокс Льюис, владевший тремя поясами в 2000 году.

Удивительно, но абсолютным чемпионом мира Александр побудет всего… две недели. Как сообщил известный в боксёрских кругах инсайдер Дэн Рафаэль, IBF лишит украинца титула 1 июня, когда в Саудовской Аравии свой бой проведут Филип Хргович и Даниэль Дюбуа. Победитель этого поединка станет новым обладателем пояса.

Конечно, решение довольно странное. Александр ещё толком даже не успел отпраздновать своё абсолютное чемпионство, к которому он долго и упорно шёл, причём это чемпионство историческое. Но в IBF посчитали, что история эта будет короткой.

Всё дело в том, что Александр стал чемпионом мира по версии IBF в сентябре 2021 года, победив Энтони Джошуа, а в августе 2022 года одолел Эй Джея в реванше. С тех пор Усик не провёл ни одной защиты чемпионского пояса с претендентами по линии IBF. В августе прошлого года Александр подрался с претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа, а дальше началась подготовка к объединительному поединку с Тайсоном Фьюри.

Интересно, что в IBF санкционировали поединок Усика и Фьюри и не говорили, что украинец будет лишён пояса через две недели. Да, бой несколько раз переносился, а теперь с большой долей вероятности боксёры проведут реванш. И из-за этого, по мнению IBF, стопорится дивизион по их версии, что в целом логично.

Но, с другой стороны, в IBF сами разрешили Усику подраться с Фьюри и наверняка понимали, что они проведут реванш, тем более что он был прописан в контракте. Титул абсолютного чемпиона в супертяжах не был разыгран почти 25 лет, это исторический момент. Неужели нужно идти на принцип и лишать Усика пояса через две недели после его завоевания?

Александр Усик Фото: Getty Images

Недовольных этим решением оказалось много. В том числе высказался и экс-чемпион мира и бывший соперник Усика Тони Беллью, вставший на сторону украинца.

«Мой великий спорт стреляет себе в ногу. Зачем Усик должен освобождать пояс? Александр – лучший супертяжеловес планеты, и он только что это показал. Пусть он проведёт реванш с Фьюри или подерётся с другим претендентом на пояс. Всё очень просто. Меня приводит в бешенство политика этого вида спорта», — написал Беллью в своих социальных сетях.

В чём проблема сделать поединок между Хрговичем и Дюбуа за титул временного чемпиона мира – остаётся загадкой. Удивительно, но Дюбуа меньше года назад уже проиграл Усику, а в случае победы над хорватом может забрать у Александра пояс без боя. Вот так парадокс.

Даниэль Дюбуа — Александр Усик Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Вообще, боксёрские ассоциации по-разному относятся к абсолютным чемпионам мира. Например, Теренс Кроуфорд был лишён пояса чемпиона мира по всё той же версии IBF из-за того, что в его контракте был прописан пункт о реванше с Эрролом Спенсом. Да, реванш этот так и не состоялся, но в организации показали свою принципиальность, и эту же принципиальность собираются проявить в отношении Усика.

При этом есть другой пример – бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло. Удивительно, но ему удавалось полтора года продержаться в статусе абсолютного чемпиона мира, не проводя при этом вообще никаких боёв – ни объединительных, ни с претендентами по одной из версий. Чарло договорился о защите поясов против Тима Цзю, но затем получил травму, долго лечился, а после внезапно поменял планы и провёл денежный бой с Канело, поднявшись на две категории. И, кстати, первой организацией, которая лишила Чарло пояса в день боя с Альваресом, стала WBO. А вот принципиальные ребята из IBF на это долгое время закрывали глаза.

Поэтому здесь возникает двойная ситуация. С одной стороны, в IBF имеют право лишить пояса чемпиона, который не защищал его два года. С другой – Усик с Фьюри переписали историю мирового бокса, и ради этого свои принципы можно было придержать. Думается, что победитель поединка Хрговича и Дюбуа не сильно будет рад этому поясу. Всё-таки все понимают, кому он принадлежит по праву и кто является неоспоримым чемпионом мира в супертяжёлом весе.