Пинался и шёл в партер, но проиграл по боксу. Дацик не смог побить громадного ирландца

В Балашихе завершился очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сошлись известный российский боец Вячеслав Дацик и ирландец Шон Тёрнер.

Рыжий Тарзан вернулся в бои после серьёзного простоя. В прошлом году Дацик выступал едва ли не каждый месяц, но после поражения от Петра Романкевича в конце октября Вячеслав взял солидную паузу. За это время он подписал контракт с Министерством обороны. Солидный простой можно объяснить тем, что Дацик попал в неприятную ситуацию. В начале этого года Вячеслав сообщил, что его покусала собака бойцовской породы. Раны были достаточно серьёзными, и, конечно, речь ни о какой подготовке к боям или же о самих выступлениях не шла. Но теперь Дацик был готов закатить очередное шоу.

В соперниках у Вячеслава изначально должен был оказаться Александр Емельяненко. Поединок даже анонсировали на апрель, однако затем он был отменён. Хотя, конечно, стоит сказать, что многие ждали реванша. Дацику нашли другого соперника – опытного ирландца Шона Тёрнера. Тот имел солидный рекорд 12-4 в профессиональном боксе и даже делил ринг с Филипом Хрговичем в 2018 году. Вот так разошлись пути Тёрнера и Хрговича: Филип на следующей неделе может стать новым чемпионом мира в супертяжёлом весе, а Шон отправился в гастрольный тур по России. Он уже выступал на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», проиграв Кевину Джонсону. К слову, Дацик тоже уступал новоиспечённому россиянину. Поэтому у него и Тёрнера есть кое-что общее.

Традиционно бои Дацика не обходятся без раскрутки. На взвешивании соперники бодались головами, также они едва не устроили потасовку в ресторане. В общем, классика для Рыжего Тарзана.

Бой состоял из четырёх раундов по три минуты по правилам бокса. Тёрнер начал держать дистанцию, пробивая джебы и двойки, неплохо двигался ирландец в начале поединка. Дацик принимал удары на себя и напирал, рассчитывая на свои мощные размашистые атаки. Но в первом раунде Вячеслав мало попадал, Тёрнер же, напротив, встречал россиянина и был эффективнее.

Второй раунд начался с обоюдного попадания в пах, но бойцы продолжили поединок. Дацик, как и в поединке с Кевином Джонсоном, шёл вперёд, принимал удары, но сам крайне мало попадал. Вячеслав применил клинч и борьбу из ММА, на что рефери сделал ему замечание. Но совершенно не клеился бой у Дацика в первой половине.

В третьем раунде россиянин продолжал напирать, сокращать дистанцию, но Тёрнер неплохо работал апперкотами, пробивал корпус. Дацик применял клинч, стараясь замедлить ирландца, но Шон справлялся с этим и действовал по плану.

Интересно, что в углу Шона секундировал Кевин Джонсон — тот самый, который побеждал и Дацика, и Тёрнера.

В начале четвёртого раунда Дацик устроил штурм, попадал Вячеслав, но Шон вязал россиянина в клинче и по-прежнему бил апперкоты. Оба бойца снизили темп, потратили много сил в первых трёх раундах. Тёрнер несколько раз упал после клинча, Дацик даже пнул лежачего ирландца, но в плане бокса Шон забрал поединок довольно убедительно.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Судьи выдали раздельное решение: Шон Тёрнер одержал победу, но Дацик заявил, что готов к реваншу прямо сейчас. Однако выступление Вячеслава не убедило. Рыжий Тарзан потерпел второе поражение подряд. Может, пора на пенсию?