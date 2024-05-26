Не красотой единой. Две модельных девушки устроили шикарную зарубу

В Хьюстоне завершился турнир Misfits Boxing. В главном событии турнира встретились экс-боец UFC и главный секс-символ ММА Пейдж Ванзант и американская модель Элли Брук.

Ванзант в особых представлениях не нуждается. Пейдж – одна из самых ярких представительниц смешанных единоборств, выступала под эгидой UFC. После того как пути с лучшей лигой мира разошлись, Ванзант пробовала себя в боях на голых кулаках и даже в реслинге, а сейчас добралась и до профессионального бокса.

В соперницах у Пейдж оказалась эффектная модель Элли Брук. Несмотря на то что спорт не является её основным видом деятельности и заработка, Элли любит выступать в ринге и делает это вполне успешно. На счету Брук до встречи с Ванзант было пять поединков, в которых она одержала четыре победы, причём были в её активе и яркие финиши.

Поединок Ванзант и Брук состоял из пяти двухминутных раундов. И уже с первых мгновений стало понятно, что девушки настроены крайне серьёзно. Брук старалась оказывать давление, выкидывала джеб и через него пыталась сокращать расстояние, Ванзант серийно работала вторым номером, правда, много била по воздуху. Но уже к концовке первого раунда девушки забыли про план на бой и стали жёстко размениваться размашистыми сериями. В одном из таких разменов Брук донесла мощный правый прямой навстречу, и Пейдж оказалась в нокдауне. На счёт восемь Ванзант встала и сумела продолжить бой, а дальше за неё сыграл гонг, который дал ей время на восстановление. В углу экс-бойца UFC, помимо тренера, был и её муж – боец Остин Вандерфорд, который старался поддержать супругу.

Пейдж сумела прийти в себя за минуту отдыха и второй раунд начала гораздо активнее, много работая джебом. Брук не пыталась развить преимущество. Девушки поменялись ролями, уже Ванзант работала первым номером, и в середине раунда в очередном жёстком размене эффективнее была Пейдж, которая едва не отправила Брук на пол мощным боковым – Элли была вынуждена спасаться в клинче.

Ванзант больше работала сериями, работала на количество ударов, Элли же вкладывалась в каждый свой удар, рассчитывая нокаутировать соперницу. Удары у Брук действительно были мощными, и Пейдж чувствовала каждый из них. Ванзант добавила в эффективности, стала больше попадать, Брук немного сбавила обороты, однако в концовке третьего раунда Элли вновь разрядилась двумя мощными прямыми, едва не оформив ещё один нокдаун.

Несмотря на вывеску и на то, что девушки не являются профессиональными представительницами бокса, поединок был вполне себе качественный. Это подтвердила и бывшая чемпионка мира Эбани Бриджес, дав интервью в прямом эфире в перерыве поединка – она тоже присутствовала в зале и наблюдала за боем.

Не поменялась картина поединка и в заключительных раундах. Пейдж оказывала давление, выбрасывала больше ударов, Брук же старалась затаскивать соперницу в размены, где у неё было преимущество – всё-таки била Элли гораздо сильнее. В концовке поединка девушки устроили настоящую рубку, подарив зрителям ещё один яркий эпизод.

В итоге бой прошёл всю дистанцию, а судьи не смогли определить победителя. Один рефери отдал победу Пейдж, второй – Элли, а третий зафиксировал ничью. Таким образом, раздельным решением судей была объявлена ничья, но обе девушки считали, что сделали достаточно, чтобы победить. Особенно Элли, которая была уверена, что её нокдаун принесёт победу. При этом и Ванзант, и Брук согласились на реванш, так что у обеих ещё будет шанс доказать своё превосходство.