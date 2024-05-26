Шара Буллет слишком похож на старшего брата. Это помешает россиянину в UFC

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. Это знаковое событие, которое совершенно точно привлечёт к себе повышенное внимание публики. Одним из главных действующих лиц ивента станет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет изначально должен был провести поединок с Игорем Потерей. Но новым соперником россиянина стал Жоилтон Луттербах. И бой с ним может стать очень серьёзным испытанием для Шары.

У Буллета есть старший брат – Умар. И стилистически он очень сильно напоминает родственника. Магомедов выступает в промоушене MMA Серия, где показывает себя очень здорово. Стоит отметить, что лига с каждым турниром становится всё более привлекательной в плане подбора бойцов и зрительского интереса. Поэтому там Умар вполне может стать одной из главных звёзд. Несколько ярких побед он уже оформил. Но пока сложно говорить о чемпионских перспективах брата Шары.

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25 мая в Сочи состоялся яркий турнир «Наше Дело 83», на котором и выступил брат Шары. Говоря откровенно, этот поединок получился крайне неудачным. Встречался Умар с опытным Расулом Мирзаевым. Брат Буллета очень хорошо начал бой и даже отправил соперника в нокдаун. Но на добивание просто не хватило сил. А вот Мирзаев почувствовал это и полностью перехватил инициативу. Во втором раунде он повалил оппонента на канвас и брутально добил. Углу Магомедова даже пришлось выбрасывать полотенце.

К сожалению, Умар столкнулся с большими проблемами, поскольку, как кажется, не совсем правильно выбрал гейм-план. Кажется, что похожая ситуация и у Шары. Буллет в первом же поединке в UFC был вынужден сражаться с неудобным бразильцем, который постоянно переводил дело в партер. Бруно Силва раз за разом утаскивал туда россиянина. И это дало повод для шуток даже Дане Уайту: «Этот парень точно с Дагестана? Ему нужно поработать над борьбой».

Шарабутдин Магомедов Фото: RCC MMA

Шара, как и старший брат, пока сильно проседает тактически. Он также любит идти в размены, которые отнимают большое количество сил. Поединок Умара может стать для него прекрасным уроком. Магомедов в момент стартовой активности настолько неумело распределил силы, что попросту «вымахался» уже к исходу первого раунда. Даже на таком уровне проблемы с кардио оказались губительными. Сложно даже представить негативные последствия, которые могут наступить при такой ситуации в UFC. Кроме того, Умар не особенно жалует борьбу. Оказавшись на канвасе, он не смог ничего противопоставить оппоненту. Оба брата – далеко не универсалы. И если в MMA Серии это может работать, в UFC односторонние бойцы становятся лёгкой добычей.

Шара – яркий и мастеровитый ударник. Но ему очень важно работать над стратегией и тактической составляющей. Первый бой в UFC указал на проблемы в борьбе. Но и против топовых ударников вывезти на одной точности будет тяжело. Важно искать тайминги, в нужный момент опускаться в оборону, выдёргивать оппонента. К сожалению, в карьере Шары пока слишком мало поединков, которые могли бы быть показательными. А в лучшей лиге на планете готовы наказать за любую ошибку.

22 июня – главная дата в карьере россиянина. Шара должен доказать, что проблемы в первом поединке были случайными, а сам он готов начинать продвижение к чемпионскому поясу. Но складывается ощущение, что ключевым аспектом станет именно грамотно выстроенный гейм-план. Без него Буллет рискует пойти по пути брата.