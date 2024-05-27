Уайлдер — самый страшный ударник после Тайсона. Но его оппозиция вызывает вопросы

1 июня в Эр-Рияде состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. Возглавит его российский чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол, который проведёт защиту пояса против Малика Зинада. Помимо этого, зрителей ожидает большое количество ярких поединков и громких имён. Так, свой поединок проведёт один из самых устрашающих супертяжеловесов современности Деонтей Уайлдер, а его соперником станет китайский боксёр Чжан Чжилэй.

38-летний Бронзовый бомбардировщик построил в боксе карьеру, которой могут позавидовать многие. Деонтей, как и многие, начинал в любителях и за три года от статуса дебютанта и новичка добрался до бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине-2008. После этого Деонтей решил перебраться в профессионалы, где стал настоящей суперзвездой.

За первые два года карьеры Уайлдер провёл 13 боёв — фантастическая статистика. Более того, Деонтей победил во всех боях досрочно, и только три из них продлились больше одного раунда. Уайлдер превратился в настоящую нокаут-машину. Уровень оппозиции у Деонтея возрастал, но он продолжал вырубать абсолютно всех своих соперников.

С рекордом 31-0 (все победы — нокаутом) Бронзовый бомбардировщик наконец-то стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира, а в январе 2015 года завоевал пояс WBC. Деонтей отобрал его у канадца Бермейна Стиверна. Стиверн, кстати, стал первым боксёром, который сумел дойти с Уайлдером до судейского решения, но уступил разгромно.

Деонтей сохранил у себя пояс на пять лет. Он проводил одну успешную защиту за другой, отправляя соперников в царство снов. Вторым боксёром, который прошёл всю дистанцию с Уайлдером, стал Тайсон Фьюри. Да, Деонтей был близок к тому, чтобы завершить их поединок нокаутом, но Фьюри совершил, пожалуй, самый запоминающийся камбэк с истории современного бокса, когда сумел подняться после страшнейшей двойки от Деонтея. Тот бой завершился вничью, и пояс остался у чемпиона. Уайлдер провёл ещё две успешные защиты, после чего Тайсон снова пришёл за ним. Второй и третий поединки сложились не в пользу Бронзового бомбардировщика: он потерпел два досрочных поражения, и, кажется, Тайсон забрал у него не только «нолик» в графе поражений, но и часть души.

Да, Уайлдер вернулся и нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса, однако затем полностью провалил бой против Джозефа Паркера. Весь поединок Деонтей был сам не свой: если в его начале Паркер ещё опасался фирменных ударов Уайлдера, то начиная с середины боя Джозеф просто разбирал своего соперника и забрал победу решением судей. Уайлдер будто просто забыл, как бить, не мог найти дистанцию, не мог включиться. Это был уже не тот Деонтей, которого все мы знали.

Теперь Уайлдер постарается закрыть поражение от Паркера в поединке с топовым китайским боксёром Чжан Чжилэем. Неудача может поставить точку на карьере Уайлдера, хотя он уже и сам не раз задумывался о её завершении.

Уайлдера, безусловно, можно отнести к числу лучших тяжеловесов современности. 43 победы, 42 из которых одержаны нокаутом – такой статистики нет ни у кого в мире, да и есть сомнения, что в ближайшем будущем появится такой же опасный и устрашающий нокаутёр, как Деонтей. Но при этом среди побед Уайлдера практически нет громких имён. Бронзовый бомбардировщик забрал пояс у Бермейна Стиверна – и это один из самых топовых боксёров, кого побеждал Уайлдер, что говорит о далеко не самом высоком уровне оппозиции.

Да, Деонтей дрался с теми, кто был претендентом по версии WBC, дрался уверенно и нокаутировал всех подряд. Но всё же Жоан Дюопа, которого деклассировал в Екатеринбурге Александр Поветкин, Артур Шпилька, Крис Арреола, Доминик Бризил – это не те парни, победы над которыми помогут тебе достичь величия. А самому топовому своему сопернику – Тайсону Фьюри – Уайлдер проиграл дважды.

ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР — ТАЙСОН ФЬЮРИ Фото: Al Bello/Getty Images

Уайлдер вписал своё имя в историю и установил рекорд, который не побьют ещё долгие годы. Но при этом Деонтея также будут помнить как боксёра без топовой оппозиции, поэтому и относить его к списку величайших тяжеловесов в истории тяжело. У Уайлдера был шанс получить громкий бой с Джошуа и доказать свою состоятельность на высоком уровне, но он проиграл Паркеру. Победа над Джилэем может вернуть американцу в игру, и, возможно, мы всё же увидим Уайлдера в больших боях. Однако сделать ему это будет крайне тяжело с учётом того, что Деонтею уже 38 лет.