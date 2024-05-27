Шейхи насмотрелись тенниса? Новый формат турниров изменит бокс ещё сильнее

На Востоке готовы платить огромные деньги, чтобы организовать все бои мечты: 1 июня состоится огненный турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Одним из главных действующих лиц станет топовый россиянин – Дмитрий Бивол. Поэтому к событию совершенно точно будет прикован повышенный интерес. Но стоит отметить, что это не единственная причина, по которой стоит следить за этим мероприятием.

Организаторы выбрали довольно нестандартный формат – сталкивают между собой представителей двух топовых промоутерских компаний. В ринге сойдутся представители компаний Эдди Хирна и Фрэнка Уоррена.

Шоу 5х5: Queensberry vs Matchroom – это пять поединков между представителями промоутерских организаций. Досрочная победа принесёт два очка, судейским решением – один балл. Но у события будет и изюминка, которой станет битва капитанов. Они не сойдутся в ринге. Но именно их победы будут стоить в два раза дороже.

Капитаном компании Хирна стал Деонтей Уайлдер. А интересы Фрэнка Уоррена на этом турнире будет представлять Хамза Шираз. Стоит отметить, что Бронзовый бомбардировщик получил действительно топовую оппозицию в лице Чжан Чжилэя. Поэтому команде Хирна будет непросто обзавестись драгоценными очками. Уоррен поступил намного хитрее.

Стоит отметить, что сами промоутеры давно подогревают интерес к противостоянию. Например, Уоррен очень нелестно высказывался о способностях конкурентов: «У него был хороший старт. Очевидно, что он хорошо стартовал в Matchroom благодаря заключению телевизионного соглашения со Sky. Но посмотрим, что произойдёт. В настоящее время DAZN финансируется человеком, который вложил, я думаю, около шести миллиардов в создание этого бизнеса, и он не приносит прибыли. Так что на его месте я бы сидел и говорил: «Я вкладываю эти деньги, все остальные получают прибыль – почему я не получаю прибыль?» Как долго он собирается продолжать вкладывать деньги? Кто знает».

Команда Эдди Хирна Фото: Mark Robinson/Getty Images

Командные противостояния могут стать настоящим будущим профессионального бокса. Во-первых, столкновение топовых промоутерских компаний – это битва на всех уровнях. Слишком уж много потенциальных столкновений. Им совершенно точно есть что делить. Во-вторых, намного интереснее становится формат разгона и трэш-тока. Например, будет интересно, когда команда будет вступаться за своего партнёра. Согласитесь, любопытно посмотреть на то, как Уайлдер будет вступаться за «одноклубника», выступающего в лёгком весе.

Даниэль Дюбуа и Филип Хргович Фото: Mark Robinson/Getty Images

Формат противостояния выглядит действительно интересно. И в Саудовской Аравии он пройдёт первую обкатку. Складывается ощущение, что такой регламент выглядит очень перспективно. Причём и в профессиональном боксёрском плане, и с точки зрения трэш-тока. Но нужно оценить и то, насколько в такой формат будут готовы вписаться остальные промоутерские компании. А главное, сколько именно конкурентоспособных фирм будет на рынке.

Если формат получится развить, он сможет стать глотком «свежего воздуха». Конечно, обычные турниры никуда не пропадут. Но регулярные столкновения топовых промоутерских компаний совершенно точно будут занимать постоянное место в расписании на год. В Саудовской Аравии недовольны застоем, который на протяжении длительного времени преследовал профессиональный бокс. И теперь организаторы активно экспериментируют, пробуют различные форматы. Будет любопытно посмотреть, куда такая стратегия развития сможет привести за ближайшие годы.