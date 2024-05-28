«Бивол — незрелищный. Легенды должны драться иначе». Тренер разбирает технику звезды

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. Одной из главных звёзд вечера совершенно точно станет россиянин Дмитрий Бивол. В соперниках у него должен был оказаться Артур Бетербиев. Но соотечественник получил травму мениска и был вынужден сняться. Теперь же в ринг с Биволом выйдет амбициозный ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом 22-0.

Мы поговорили с топовым российским тренером Виталием Слановым и обсудили предстоящий поединок. Кроме того, предвкушаем с заслуженным наставником и остальные главные бои этого карда.

– Предстоящий турнир вызывает у вас интерес?

– Там несколько очень интересных боёв. Мне будет очень любопытно посмотреть. И противостояние тяжеловесов будет. Уайлдер и Чжилэй на спаде. Но они могут выдать интересный поединок. Хргович с Дюбуа – тоже.

– А как вам формат битвы промоутеров?

– Я исхожу не из промоутерских столкновений, а из конкретных боёв. И если брать так, кард – очень серьёзный. А вообще, может быть два звонких промоутерских имени, а самого карда может и не быть. Здесь же конкурентные бои подобраны. Не все, но бóльшая часть. Интрига есть.

Пресс-конференция перед турниром Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Особый интерес вызывает поединок Бивола и Зинада. В какой манере Дмитрий проведёт этот бой?

– Он все бои проводит в одном стиле. Аккуратно работает, набирает очки. Класс высочайший, скорость хорошая, возраст позволяет, практически не устаёт. Я думаю, что, если противник устанет, может быть досрочная победа. Но девять последних поединков Димы завершались решением.

– Мешает ли ему это быть легендарным чемпионом?

– Это профессиональный бокс. Должна быть интрига. Люди любят более зрелищные бои. Бивол – хороший, наш чемпион. Но он незрелищный. Легендам нужен немного другой бокс. Они должны драться иначе. Должен быть риск какой-то. Было много супербоксёров такого стиля.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Дмитрий иногда наступает соперникам на переднюю ногу. Как к этому относятся в профессиональном боксе?

– Я не замечал, чтобы он делал это специально. Рамирес – левша. Это часто происходит, когда правша сражается с левшой. Но не всегда это специально. Может быть, так получалось. Я уверен, Дима не грязный боксёр. Не думаю, что он вышел и специально наступал сопернику на ногу. Судья должен такие моменты пресекать.

– В дивизионе много ярких ребят: Опетайя, Бенавидес. Они могут составить конкуренцию Дмитрию?

– Оба могут выиграть у Димы. Они для него сейчас опасны. Бенавидес вообще опасен для всех.

– А Гвоздик?

– Думаю, нет. Он не такого высокого уровня, как Дима. Он и с Бенавидесом не добоксирует, я считаю.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

– Дмитрий получает не самые высокие гонорары. Как вы считаете, это связано с его стилем?

– Платят за зрелище. А Дима, если не брать во внимание бой с Канело, боксировал в середине карда. Его к основным поединкам никогда не ставили. Так же нельзя. Значит, он не вызывает интереса. Бетербиев – другое дело. Артур – зрелищный боксёр. Он может сам пропустить, но всегда создаёт интригу.

– Если давать окончательный прогноз на этот поединок?

– Думаю, сыграет свою роль разный класс. У него Дима должен выиграть досрочно. Но после экватора поединка. Он же не рискует. Начнёт постепенно, изобьёт. А дальше – посмотрим.

– Следующая пара: Хргович — Дюбуа. Что можно ждать от этого поединка?

– У Дюбуа школа послабее. У Хрговича же большая любительская школа. Но Дюбуа в бою с Усиком показал, что может ударить. Если он попал по Александру… Хргович – далеко не Усик. Однако я никому не отдаю в этом поединке предпочтения.

– Бой, скорее всего, определит следующего соперника Усика после Тайсона Фьюри. Они могут ему что-то противопоставить?

– Усик с каждым боем взрослее. Думаю, в скором времени его скорость передвижения и тайминг могут пропасть. И тогда преимущество будет у более молодых. У Усика практически нет ударной мощи. А тот же Хргович в самом расцвете. У него есть шанс пошуметь. Но в дивизионе много интересных боксёров.

Даниэль Дюбуа и Филип Хргович Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Следующий поединок: Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй. Чего ждём от него?

– Уайлдер постарел. После Тайсона Фьюри у него пропали острота, ореол нокаутёра. Но он всё равно опасен, всегда может ударить. А китаец вообще не проиграл Хрговичу. Может, мне так показалось по телевизору. С небольшим преимуществом я бы отдал победу Чжилэю. Конечно, Филип помоложе, но судьи не должны смотреть в паспорт.

– В этом поединке будет нокаут?

– У них последний шанс блеснуть. Они должны попытаться показать что-то этакое. Хотелось бы, чтобы была рубка.

Чжан Чжилэй и Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Шираз – это будущее первого среднего веса? Он является капитаном команды Уоррена.

– 19 боёв, 15 нокаутов. Это о многом говорит. В этом весе очень серьёзные люди боксируют. Но нужно ждать более серьёзных испытаний. Пока его победы ни о чём не говорят.

– На сколько вы оцениваете этот кард по пятибалльной шкале?

– Почти «четыре». Нет действующего суперчемпиона. Есть только Бивол. Он не является однозначно лучшим в своём весе. Тут до четвёрки не дотягивает. Одна суперзвезда – Бивол. И то он не очень зрелищный. Просто он наш боксёр, мы его сильно любим, болеем за него. Однако не думаю, что любители спорта из остальных стран сильно его смотрят.

Виталий Сланов Фото: rusboxing.ru

– Теперь немного об актуальных событиях из мирового бокса. Кроуфорд собрался драться с Канело. Сауль вернёт себе первое место в рейтинге P4P?

– Я думаю, что первым всё-таки должен быть именно Кроуфорд – лучший боксёр современности. А за ним японец Иноуэ. Кроуфорд, несмотря на возраст, самый крутой. А Усик – третий.

– Есть ли вообще интрига в противостоянии Кроуфорда и Канело?

– Кроуфорд уже немолод. Это не тяжеловесы. Но их нельзя сравнивать. Кроуфорд намного круче. Они оба прошли свой пик. Альварес – не из-за возраста. Он просто наелся, боксируя с очень большими мастерами. Тогда Канело был намного круче, чем сейчас.

– Летом состоится поединок Майка Тайсона и Джейка Пола. Такие события имеют место быть в профессиональном боксе?

– Мне бы не хотелось, чтобы легендарные боксёры бились с молодыми. Тайсон – это

величина. Нельзя такими боями позорить имя. Все любители бокса от этого уже проиграли. Официальный бой назначен – это грустно. Если бы это был выставочный поединок, было бы лучше. Деньги заработали, постановочно что-то сделали. Но нельзя великому боксёру опускаться до того, что произойдёт сейчас. Мне это не нравится. Смотреть, конечно, буду. Однако мне это не нравится. Пол очень сильный. Слово «блогер» к нему можно уже не применять. Он реально сильный боец.

– А если бы Майк столкнулся с Фёдором Емельяненко?

– Я бы не хотел, чтобы эти легенды сталкивались между собой. Они должны быть приглашёнными гостями на мероприятиях.